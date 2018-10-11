Автоликбез: 10 наивных вопросов о зимней резине

Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Близится день Х для каждого автолюбителя: пора менять резину. Какие шины выбрать? Вместе с торгово-сервисным центром «Дакар» Myslo разбирался в основных аспектах.

Насколько уверенно будет держаться ваш автомобиль на зимней дороге, на 95% зависит от зимних шин.

1.когда менять резину?

Когда пора менять шины и какие выбрать, Myslo рассказал директор ТСЦ «Дакар» Максим Петрик:

Максим Петрик – Есть общепринятое правило — ориентироваться не на календарь, а на погоду. После падения температуры воздуха до +7° в дневное время можно смело «переобуваться», так как свойства летней резины при этой температуре начинают меняться. Резиновая смесь протектора летней шины перестает обеспечивать приемлемые характеристики сцепления с дорожным покрытием.



Почему так важна зимняя резина? Летние шины в зимних условиях эксплуатации просто не способны обеспечивать должный уровень безопасности. Главное отличие зимних шин от летних – принципиально другой состав резиновой смеси, который способен правильно реагировать на изменение окружающей температуры.

Судите сами:

2.«Липучка» или шипы?

Зимой можно эксплуатировать как шипованные шины, так и фрикционные. Выбор тех или иных шин обусловлен условиями эксплуатации автомобиля. Жителям крупных городов, где дороги регулярно очищают от снега и льда, предпочтительнее «обуть» фрикционные шины. В тех местах где дороги не очищают, и велик риск образования наледи – шипы. У каждого из типов шин есть свои плюсы и минусы.

Шипованные шины

Плюсы Минусы Отличное сцепление на льду и снегу при любых нагрузках Шум Высокий уровень управляемости Плохое сцепление на мокром асфальте Укороченный тормозной путь на льду в сравнении с нешипованной покрышкой При температуре ниже 20 градусов ухудшается сцепление: лед становится прочным и плотным, шип не может его эффективно пробить Хорошая проходимость в глубоком снегу

«Липучка»

Плюсы Минусы Низкий уровень шума Хуже управляемость на дороге с ледяным и снежным покрытием Более низкий расход топлива в сравнении с шипованный шиной Увеличенный тормозной путь на льду Высокая устойчивость на мокром асфальте Более низкая проходимость на снегу При температурах ниже 20 градусов обеспечивает лучшее сцепление на льду, чем шипованный аналог Можно обуть пораньше зимой и попозже весной

По ценам фрикционная и шипованная резина различаются не сильно, но всё же в рамках одного бренда стоимость шипованной шины высокого класса будет чуть выше, чем фрикционной такого же класса.

– Для «липучки» требуется чуть более аккуратный стиль вождения, — говорит Максим Петрик. — Прекрасно себя чувствуют во фрикционных шинах автомобили, оснащенные современными системами безопасности: ESP, ABS, системой курсовой устойчивости и т. д. , а также полноприводные модели.

3.сколько служат зимние шины?

Срок службы зимних шин зависит от многих факторов и составляет от 4 до 10 лет.

Важен уровень давления в шинах — это решающий фактор. Регулярно его проверяйте. Причем давление в баллонах должно четко соответствовать значениям, установленным заводом-изготовителем авто (указаны на боковом торце дверцы автомобиля).

— это решающий фактор. Регулярно его проверяйте. Причем давление в баллонах должно четко соответствовать значениям, установленным заводом-изготовителем авто (указаны на боковом торце дверцы автомобиля). Стиль управления автомобилем .

. Правильность обкатки .

. Правильное хранение.

4.У меня новые шины. Нужна ли обкатка?

Обкатка необходима для новых шин. Чтобы резина дольше служила, первые несколько сотен километров придется ездить аккуратно, избегая резких стартов и торможения.

– Не развивайте скорость выше 100 км/ч, плавно трогайтесь и входите в повороты, — говорит Максим Петрик. — Для шипованных шин обкатка в первые 500 км нужна, чтобы шип занял правильное положение в отверстии и четко «работал» при соприкосновении с дорожной поверхностью. Фрикционным шинам обкатка в 50-100 км поможет убрать тонкий верхний слой запеченной резины.

5.есть ли у резины срок годности?

На каждой шине есть DOT-код, который содержит в себе закодированную информацию о заводе-изготовителе, размер шины и дату выпуска.

Гарантийный срок шины, установленный производителем, – 5 лет, таково требование законодательства. Однако срок службы современных шин в среднем составляет 10 лет. То есть это не значит, что новая 4-летняя шина вам не послужит. Но всё же, покупая резину, лучше остановить свой выбор на резине «посвежее».

6.Отечественные или импортные?

– Важно отличать отечественного производителя и иностранный завод, находящийся на территории нашей страны, — поясняет Максим Петрик. – К сожалению, отечественная шинная промышленность переживает не лучшие времена и сильно отстает в технологиях от иностранных компаний.

Отечественной авторезиной, к примеру, ТСЦ «Дакар» не торгует. К сожалению, российских шин нет ни в одном из последних тестов. Иностранцы больше инвестируют в технологии, поэтому качество их шин всегда выше.

Есть ли разница между шиной одной и той же марки, сделанной в Германии, и на заводе в России?

– Очень распространенный вопрос и заблуждение. Русский менталитет – «наши» обязательно пропустят важный технологический процесс, забудут необходимый компонент, или кое-как проверят качество. Мне довелось лично посетить заводы компаний Continental, Pirelli, Nokian в России и за рубежом, – рассказывает Максим Петрик. – Уровень автоматизации и технологичности в России в некоторых случаях выше, чем «у них». Российские заводы построены недавно, в них вложены колоссальные инвестиции. Новое оборудование, современное производство, строжайший контроль качества в несколько этапов. Рентген, лазер, роботы – всего этого на российских заводах в достатке. А вот людей очень мало. Процесс производства шин практически полностью автоматизирован: человеку доверяют лишь на некоторых этапах помочь «роботу». Еще один немаловажный фактор: шины, которые производят на российских заводах, помимо российского рынка активно экспортируются. Так что велик шанс в Германии купить в магазине шину «Made in Russia». Бояться не стоит.

7.всегда ли дороже значит лучше?

В мире шин это утверждение скорее верно, чем нет. Для примера можно взять результаты теста журнала «За рулем».

Марка Тормозной путь на льду Стоимость Continental 6,8 м 4400 руб. Brigestone 7,1 м 3600 руб.

8.А я в интернет-магазине нашел дешевле!

Интернет-магазинов много. И найти на их сайтах радующие глаз цены, на первый взгляд, легко. Но как выбрать надежный интернет-магазин? С какими проблемами могут столкнуться покупатели?

Магазин просит 100-процентную предоплату за комплект шин, после чего… пропадает навсегда.

за комплект шин, после чего… пропадает навсегда. Вам могут доставить шины с истекшим сроком годности.

с истекшим сроком годности. Чаще всего шин, которые выставлены в интернете по низкой цене, просто не окажется в наличии . Вместо них вам будут предлагать что-то другое, но дороже.

. Вместо них вам будут предлагать что-то другое, но дороже. Модели, уже снятые с производства, покупателю могут продать под видом высококлассной автомобильной резины.

К кому и, главное, куда предъявлять претензии обманутому покупателю?

Покупая шины, важно пообщаться с продавцом лично, осмотреть и пощупать понравившиеся шины.

– Наш центр имеет сертификат официального дистрибьютера таких производителей шин, как Continental и Pirelli, — говорит Максим Петрик. — Благодаря этому нам удается держать в постоянном наличии широкий ассортимент типоразмеров и моделей, а также есть возможность быстрого заказа шин напрямую со склада производителя.

Кроме того, покупая шины у нас шины Continental и Pirelli, вы получаете расширенную гарантию: если вы случайно проколете колесо, мы вам его отремонтируем бесплатно, а если испортите, заменим вам резину на новую без проблем и проволочек. День в день, если такое колесо есть в наличии!

Но и на этом плюсы покупки у «официалов» не заканчиваются. Крупные компании регулярно проводят розыгрыши и дарят подарки. Например сейчас, покупая шины торговой марки Continental, вы получите в подарок шиномонтаж. А при покупке комплекта шин Pirelli – сертификат на 1000 рублей. На него вы сможете что-то приобрести из нашего ассортимента или оплатить шиномонтаж.

9.Как хранить сезонную резину?

Сколько прослужат вам ваши шины, зависит в том числе и от того, как вы их храните. Myslo составил для автолюбителей простую памятку:

Помните, чего «боятся» шины:

прямых солнечных лучей,

агрессивных химических жидкостей,

резких перепадов температуры.

Шины следует хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 0 (оптимально +15-20°).

А чтобы соблюсти все условия хранения и не таскать колеса на лоджию, доверьте хранение ваших шин нам. Стоимость данной услуги – от 1000 рублей за 6 месяцев.

10.где «переобуться»?

«В этот раз переобуюсь в шиномонтажке в ближайших гаражах за 500 рублей», – наверняка вас тоже посещали такие мысли?

– От того как «собраны», отбалансированы и установлены на автомобиль колеса, зависит ваша безопасность, – говорит Максим Петрик. – В нашем центре мы используем немецкое оборудование фирмы Hoffman. Оно регулярно проходит поверку. Окончательный монтаж колеса на машину производится исключительно с использованием специального динамометрического ключа: ведь гайки и болты следует затягивать с определенным усилием: перетянешь – сорвешь резьбу, не дотянешь – потеряешь колесо.

Производственные мощности у ТСЦ «Дакар» таковы, что за час там могут «переобуть» до восьми автомобилей. В сезон, когда очереди на шиномонтаж обычно зашкаливают, это очень важно! Кроме того, предусмотрена предварительная запись на монтаж.

торгово-сервисный центр «ДАКАР»

В постоянном наличии:

рекордный выбор 100% оригинальных сертифицированных масел и смазочных материалов ведущих фирм-производителей – MOTUL, Castrol и BP, Shell, Mobil, Elf и Total, Ipone, Eni, Mannol, Kixx, ZIC, Hi-Gear, Лукойл, OEM, масла Ford, GM, Nissan, Mazda, BMW, Toyota и других марок;

масла для грузовых автомобилей и спецтехники;

запчасти на импортные и отечественные автомобили;

аккумуляторы, автоэлектроника и электрика.

А также:

большой выбор автоаксессуаров и сезонного товара;

техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;

профессиональный шиномонтаж, правка литых и стальных дисков;

грамотные консультации и помощь в подборе.

как связаться?

Торгово-сервисный центр «Дакар»:

300022, Тула, Новомосковское шоссе, 13.

Тел. (4872) 774-999.

Режим работы: пн.-вс. с 9.00 до 20.00.

dakar71.ru

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