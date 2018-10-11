Автоликбез: 10 наивных вопросов о зимней резине
Близится день Х для каждого автолюбителя: пора менять резину. Какие шины выбрать? Вместе с торгово-сервисным центром «Дакар» Myslo разбирался в основных аспектах.
Насколько уверенно будет держаться ваш автомобиль на зимней дороге, на 95% зависит от зимних шин.
Когда пора менять шины и какие выбрать, Myslo рассказал директор ТСЦ «Дакар» Максим Петрик:
Максим Петрик
– Есть общепринятое правило — ориентироваться не на календарь, а на погоду. После падения температуры воздуха до +7° в дневное время можно смело «переобуваться», так как свойства летней резины при этой температуре начинают меняться. Резиновая смесь протектора летней шины перестает обеспечивать приемлемые характеристики сцепления с дорожным покрытием.
Почему так важна зимняя резина? Летние шины в зимних условиях эксплуатации просто не способны обеспечивать должный уровень безопасности. Главное отличие зимних шин от летних – принципиально другой состав резиновой смеси, который способен правильно реагировать на изменение окружающей температуры.
Судите сами:
Зимой можно эксплуатировать как шипованные шины, так и фрикционные. Выбор тех или иных шин обусловлен условиями эксплуатации автомобиля. Жителям крупных городов, где дороги регулярно очищают от снега и льда, предпочтительнее «обуть» фрикционные шины. В тех местах где дороги не очищают, и велик риск образования наледи – шипы. У каждого из типов шин есть свои плюсы и минусы.
Шипованные шины
|Плюсы
|Минусы
|Отличное сцепление на льду и снегу при любых нагрузках
|
Шум
|
Высокий уровень управляемости
|
Плохое сцепление на мокром асфальте
|
Укороченный тормозной путь на льду в сравнении с нешипованной покрышкой
|
При температуре ниже 20 градусов ухудшается сцепление: лед становится прочным и плотным, шип не может его эффективно пробить
|
Хорошая проходимость в глубоком снегу
«Липучка»
|Плюсы
|Минусы
|
Низкий уровень шума
|
Хуже управляемость на дороге с ледяным и снежным покрытием
|
Более низкий расход топлива в сравнении с шипованный шиной
|
Увеличенный тормозной путь на льду
|
Высокая устойчивость на мокром асфальте
|
Более низкая проходимость на снегу
|
При температурах ниже 20 градусов обеспечивает лучшее сцепление на льду, чем шипованный аналог
|
Можно обуть пораньше зимой и попозже весной
По ценам фрикционная и шипованная резина различаются не сильно, но всё же в рамках одного бренда стоимость шипованной шины высокого класса будет чуть выше, чем фрикционной такого же класса.
– Для «липучки» требуется чуть более аккуратный стиль вождения, — говорит Максим Петрик. — Прекрасно себя чувствуют во фрикционных шинах автомобили, оснащенные современными системами безопасности: ESP, ABS, системой курсовой устойчивости
Срок службы зимних шин зависит от многих факторов и составляет от 4 до 10 лет.
- Важен уровень давления в шинах — это решающий фактор. Регулярно его проверяйте. Причем давление в баллонах должно четко соответствовать значениям, установленным заводом-изготовителем авто (указаны на боковом торце дверцы автомобиля).
- Стиль управления автомобилем.
- Правильность обкатки.
- Правильное хранение.
Обкатка необходима для новых шин. Чтобы резина дольше служила, первые несколько сотен километров придется ездить аккуратно, избегая резких стартов и торможения.
– Не развивайте скорость выше 100 км/ч, плавно трогайтесь и входите в повороты, — говорит Максим Петрик. — Для шипованных шин обкатка в первые 500 км нужна, чтобы шип занял правильное положение в отверстии и четко «работал» при соприкосновении с дорожной поверхностью. Фрикционным шинам обкатка в 50-100 км поможет убрать тонкий верхний слой запеченной резины.
На каждой шине есть DOT-код, который содержит в себе закодированную информацию о заводе-изготовителе, размер шины и дату выпуска.
Гарантийный срок шины, установленный производителем, – 5 лет, таково требование законодательства. Однако срок службы современных шин в среднем составляет 10 лет. То есть это не значит, что новая 4-летняя шина вам не послужит. Но всё же, покупая резину, лучше остановить свой выбор на резине «посвежее».
– Важно отличать отечественного производителя и иностранный завод, находящийся на территории нашей страны, — поясняет Максим Петрик. – К сожалению, отечественная шинная промышленность переживает не лучшие времена и сильно отстает в технологиях от иностранных компаний.
Отечественной авторезиной, к примеру, ТСЦ «Дакар» не торгует. К сожалению, российских шин нет ни в одном из последних тестов. Иностранцы больше инвестируют в технологии, поэтому качество их шин всегда выше.
Есть ли разница между шиной одной и той же марки, сделанной в Германии, и на заводе в России?
– Очень распространенный вопрос и заблуждение. Русский менталитет – «наши» обязательно пропустят важный технологический процесс, забудут необходимый компонент, или кое-как проверят качество. Мне довелось лично посетить заводы компаний Continental, Pirelli, Nokian в России и за рубежом, – рассказывает Максим Петрик. – Уровень автоматизации и технологичности в России в некоторых случаях выше, чем «у них». Российские заводы построены недавно, в них вложены колоссальные инвестиции. Новое оборудование, современное производство, строжайший контроль качества в несколько этапов. Рентген, лазер, роботы – всего этого на российских заводах в достатке. А вот людей очень мало. Процесс производства шин практически полностью автоматизирован: человеку доверяют лишь на некоторых этапах помочь «роботу». Еще один немаловажный фактор: шины, которые производят на российских заводах, помимо российского рынка активно экспортируются. Так что велик шанс в Германии купить в магазине шину «Made in Russia». Бояться не стоит.
В мире шин это утверждение скорее верно, чем нет. Для примера можно взять результаты теста журнала «За рулем».
|Марка
|Тормозной путь на льду
|Стоимость
|Continental
|6,8 м
|4400 руб.
|Brigestone
|7,1 м
|3600 руб.
Интернет-магазинов много. И найти на их сайтах радующие глаз цены, на первый взгляд, легко. Но как выбрать надежный интернет-магазин? С какими проблемами могут столкнуться покупатели?
- Магазин просит 100-процентную предоплату за комплект шин, после чего… пропадает навсегда.
- Вам могут доставить шины с истекшим сроком годности.
- Чаще всего шин, которые выставлены в интернете по низкой цене, просто не окажется в наличии. Вместо них вам будут предлагать что-то другое, но дороже.
- Модели, уже снятые с производства, покупателю могут продать под видом высококлассной автомобильной резины.
К кому и, главное, куда предъявлять претензии обманутому покупателю?
Покупая шины, важно пообщаться с продавцом лично, осмотреть и пощупать понравившиеся шины.
– Наш центр имеет сертификат официального дистрибьютера таких производителей шин, как Continental и Pirelli, — говорит Максим Петрик. — Благодаря этому нам удается держать в постоянном наличии широкий ассортимент типоразмеров и моделей, а также есть возможность быстрого заказа шин напрямую со склада производителя.
Кроме того, покупая шины у нас шины Continental и Pirelli, вы получаете расширенную гарантию: если вы случайно проколете колесо, мы вам его отремонтируем бесплатно, а если испортите, заменим вам резину на новую без проблем и проволочек. День в день, если такое колесо есть в наличии!
Но и на этом плюсы покупки у «официалов» не заканчиваются. Крупные компании регулярно проводят розыгрыши и дарят подарки. Например сейчас, покупая шины торговой марки Continental, вы получите в подарок шиномонтаж. А при покупке комплекта шин Pirelli – сертификат на 1000 рублей. На него вы сможете что-то приобрести из нашего ассортимента или оплатить шиномонтаж.
Сколько прослужат вам ваши шины, зависит в том числе и от того, как вы их храните. Myslo составил для автолюбителей простую памятку:
Помните, чего «боятся» шины:
- прямых солнечных лучей,
- агрессивных химических жидкостей,
- резких перепадов температуры.
Шины следует хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 0 (оптимально +15-20°).
А чтобы соблюсти все условия хранения и не таскать колеса на лоджию, доверьте хранение ваших шин нам. Стоимость данной услуги – от 1000 рублей за 6 месяцев.
«В этот раз переобуюсь в шиномонтажке в ближайших гаражах за 500 рублей», – наверняка вас тоже посещали такие мысли?
– От того как «собраны», отбалансированы и установлены на автомобиль колеса, зависит ваша безопасность, – говорит Максим Петрик. – В нашем центре мы используем немецкое оборудование фирмы Hoffman. Оно регулярно проходит поверку. Окончательный монтаж колеса на машину производится исключительно с использованием специального динамометрического ключа: ведь гайки и болты следует затягивать с определенным усилием: перетянешь – сорвешь резьбу, не дотянешь – потеряешь колесо.
Производственные мощности у ТСЦ «Дакар» таковы, что за час там могут «переобуть» до восьми автомобилей. В сезон, когда очереди на шиномонтаж обычно зашкаливают, это очень важно! Кроме того, предусмотрена предварительная запись на монтаж.
В постоянном наличии:
- рекордный выбор 100% оригинальных сертифицированных масел и смазочных материалов ведущих фирм-производителей – MOTUL, Castrol и BP, Shell, Mobil, Elf и Total, Ipone, Eni, Mannol, Kixx, ZIC, Hi-Gear, Лукойл, OEM, масла Ford, GM, Nissan, Mazda, BMW, Toyota и других марок;
- масла для грузовых автомобилей и спецтехники;
- запчасти на импортные и отечественные автомобили;
- аккумуляторы, автоэлектроника и электрика.
А также:
- большой выбор автоаксессуаров и сезонного товара;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- профессиональный шиномонтаж, правка литых и стальных дисков;
- грамотные консультации и помощь в подборе.
Торгово-сервисный центр «Дакар»:
300022, Тула, Новомосковское шоссе, 13.
Тел. (4872) 774-999.
Режим работы: пн.-вс. с 9.00 до 20.00.