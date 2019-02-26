Дарим гаджеты в праздники: Как купить электронику с промокодами в «Связном»

Многие из нас хотели бы получить в подарок гаджеты. Рассказываем, как порадовать близких и при этом не опустошить весь кошелек.

Двойной праздник – это не только большая радость, но и двойные расходы. Совсем без трат в преддверии праздников обойтись, конечно, не получится. Тем более что родственникам и друзьям хочется преподнести по-настоящему желанные подарки. Чтобы вписаться в бюджет, совсем необязательно оставлять своих любимых людей без подарков.

Сэкономить на подарках можно, покупая их в интернет-магазинах. Это всегда удобно. Ассортимент интернет-магазинов обычно очень большой, почти везде доступна доставка на дом, причем часто она бесплатная. К тому же многие магазины даже предоставляют возможность возврата, так что человек абсолютно ничем не рискует.

Экономим на покупке подарков с промокодом «Связной»

Выбирать подарки мы будем в одном из популярных магазинов электроники «Связной». А чтобы сделать выгоду максимальной, заручимся помощью сайта Buykers.com, на котором собраны все выгодные промокоды на скидки в интернет-магазинах.

Подарки для сильной половины человечества

1. Очки виртуальной реальности – они погрузят в невероятный мир новых впечатлений и возможностей. С ними вы можете прогуляться по улицам самых красивых городов и заглянуть в неизведанные уголки нашей планеты. Это устройство подарит новые впечатления не только вашей второй половинке, но и вам самим.

2. Если ваш молодой человек ведет здоровый образ жизни и следит за состоянием здоровья, он наверняка оценит современный smart-браслет. Новые модели показывают количество пройденных за день шагов, частоту пульса и количество сожженных калорий.

3. Любители компьютерных игр и игровых приставок непременно обрадуются новому геймпаду. Функциональное устройство с точным управлением и встроенной сенсорной панелью приведет в восторг вашего любимого.

Подарки для прекрасных дам

1. С современной электронной книгой любимые произведения вашей второй половинки всегда будут под рукой. Совет: выбирайте модель, которая войдет в женскую сумочку, – ваша любимая это оценит.

2. Беспроводные наушники – современный, компактный и очень удобный аксессуар. Наверняка его оценят девушки всех возрастов.

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