Режиссёр Евгений Маленчев: Каждый из нас строптивый

Чем больше перечитываешь «Укрощение строптивой», тем больше задумываешься: а так ли проста и однозначна эта комедия? Что если забыть о том, что пьеса XVI века, что это площадной театр, что сюжет завязан на мужском и женском? Что если конфликт не так уж связан с местом, временем и гендером? А счастливый финал не такой уж счастливый?

Под каким еще углом можно посмотреть на комедию Шекспира, рассказали актеры и режиссер спектакля Евгений Маленчев.



Евгений Маленчев

— «Укрощение строптивой» — это пьеса о войне полов, о столкновении сильных характеров или о чем-то ином?

— В нашей версии «Укрощения» мы представим старую историю о столкновении мужской и женской природы в новом ракурсе. Мы изучаем взаимоотношения порядка и хаоса. Наша история о том, что каждый из нас «строптивый», особенный, не похожий на других. Это дар, с которым тяжело жить, тяжело оставаться собой там, где господствует усредненность, нормальность. Человек — это уникальность, стихия, которая не терпит правил, но правила формируют современный мир. Можно сказать, что этот спектакль о ненормальности, о том, как обнаружить и сохранить самого себя.



Полина Шатохина

исполнительница роли Катарины

— В чем причина строптивого поведения вашей героини?

— Ответить на этот вопрос — значит, заведомо лишить зрителя удовольствия разгадать наш замысел, увидеть все своими глазами и быть максимально неподготовленным. Скажу одно, образ нашей Катарины кардинально отличается от того, какой вы могли видеть эту известную героиню в других спектаклях и фильмах. На мой взгляд, он сложнее, и это доставляет мне как исполнительнице большую радость и волнение. Для меня наше решение абсолютно оправдано и не противоречит Шекспиру.

— Является ли метод «перевоспитания» Петруччо оправданным?

— Петруччо поступает правильно, его метод работает, и это его оправдывает. А если серьезно, находясь внутри процесса, мне гораздо интересней думать не о методе Петруччо, а о неоднозначном результате такого подхода.

— Возникают ли чувства между Катариной и Петруччо?

— Между ними есть чувства с самого начала. Я бы сказала, что они есть еще до встречи Петруччо и Катарины, ведь это Шекспир. О том, какие они, не скажу. Опять же, оставлю это зрителю.



Андрей Харенко

исполнитель роли Петруччо

— То, как Петруччо обращается с Катариной, только действия на показ, с целью укротить, или это в том числе проявление его истинного темперамента и характера?

— Все вместе. Петруччо использует разные методы «укрощения» Катарины. Он так или иначе проявляет свой истинный темперамент. В нашей постановке, «укрощение» — это не просто подчинение женщины мужчине. Наш Петруччо занят более серьезным делом — он строит мир и порядок, каким он их видит. Он строит мир, который работает без перебоя, как хорошие часы.

— Работая над ролью, вы брали образы Петруччо, использованные в других постановках и экранизациях?

— Я, конечно, просматривал некоторые записи постановок, которые уже стали классикой, смотрел фильм. Сейчас можно найти много вариантов постановок этой пьесы в интернете. Есть такие, которые выделяются, но в основном они весьма традиционны. На мой взгляд, то, что делаем мы с режиссером, художником и хореографом, кардинально отличается от того, что вы могли видеть раньше. Ничего из приемов, увиденных мной у других исполнителей роли Петруччо, я не использовал, по крайней мере, сознательно. Артисту всегда хочется сделать роль по-своему.

— Есть ли в конце чувства между Петруччо и Катариной?

— Ну, конечно, есть. А какие именно, зритель определит для себя сам, посмотрев спектакль.



Анатолий Кирьяков

исполнитель роли Баптисты

— Как ваш герой относится к своим дочерям, ведь Бьянка и Катарина очень разные?

— Баптиста растил дочерей без матери — и потому баловал. «Их счастье в браке — вот и прибыль мне».



Лариса Киеня

исполнительница роли Бьянки

— Как по-вашему, какой характер у вашей героини? Ведь в начале пьесы Бьянку представляют, как кроткую и послушную девушку, а в конце напротив — как строптивую жену.

— Ну, конечно, она строптива. Как каждый в этой пьесе. Как каждый в этом мире.



Сергей Пыжов

исполнитель роли Люченцио

— Что вы думайте о чувствах своего героя к Бьянке?

— Я думаю, что он влюблен в нее, и это чувство он испытывает впервые. От этого у него сносит крышу, и он готов на все, лишь бы завоевать эту «гавань блаженства».

— Что движет Люченцио, когда он решает поучаствовать в споре о покорности своей жены? Нет ли противоречия между участием в этом споре и той любовью, о которой говорил Люченцио на протяжении всей пьесы?

— Как и любой влюбленный, он уверен, что все будет так, как он хочет, что мир крутится вокруг него, и спор лишь подтвердит это. Думаю, противоречия нет.



Дмитрий Чепушканов

исполнитель роли Транио

— Что двигало Транио, когда он согласился помочь Люченцио: дружеские чувства или еще и желание сыграть шутку?

— Транио, конечно, авантюрист, но для Люченцио он, в первую очередь, мама. А мама делает для своего чада самое лучшее, даже если чадо этого не хочет.

Автор: Лина Донская