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МРТ открытого и закрытого типа в Туле: что лучше выбрать?

фото Дмитрия Дзюбина.
Партнерский материал

МРТ открытого и закрытого типа в Туле: что лучше выбрать?

Изобретение МРТ – это грандиозный прорыв в медицине. Это возможность полного обследования организма, всех его органов и тканей без использования вредных для здоровья проникающих излучений. 

На сегодняшний день томографы бывают двух видов: открытый и закрытый. Открытый магнитно-резонансный томограф, по устоявшейся в медицине традиции, принято ассоциировать с  низким качеством изображения и, пожалуй, малоконкуретным способом среди остальных в медицинской визуализации. Так ли это?

Почему же в настоящее время крупные производители медицинского оборудования выпускают и модернизируют, а так же не спешат убирать с рынка технологии низкопольного МРТ? 

Портал Myslo выяснил основные преимущества, которыми, безусловно, обладают открытые томографы с низкой напряженностью магнитного поля (низкопольные) у врача ООО «МРТ-Диагностика», кандидата медицинских наук, врача-рентгенолога Евгения Власова.

Евгений Власов

Евгений Власов

– Открытый томограф – открытый контур и отсутствие замкнутого пространства. Многие люди испытывают трудности при прохождении исследования в замкнутом пространстве в течении 15-20 минут. Люди, страдающие клаустрофобией совершенно не способны пробыть сколько-нибудь в замкнутом пространстве. Поверьте таких пациентов не мало. Даже человек не страдающий подобного рода расстройством часто чувствует себя крайне не хорошо в замкнутом пространстве. Это приводит к движениям во время исследования и иногда является препятствием для прохождения исследования на высокопольном (всегда закрытого типа!) томографе. 
 

В данном случае существенной альтернативной выступает МРТ с низкой напряженностью магнитного поля – которое способно не только обеспечить комфорт пациента в течении исследования, но и позволяет предоставить визуализацию (получение изображения), которое не может быть достигнуто не одним из используемых в настоящее время методом, например: МРТ головного мозга, МРТ позвоночника и суставов. В некоторых случаях МРТ можно заменить Компьютерной томографией (КТ), но далеко не всегда можно с помощью КТ получить адекватное изображение мягких тканей (КТ – метод выбора для исследования костей и лёгких).

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 – Отсутствие выраженных артефактов от металла – то есть отсутствия существенных помех и искажений изображения вблизи металлоконструкций в теле пациента (послеоперационных штифтов, винтов и прочих металлических объектов). Металл в теле в большинстве случае является противопоказанием для прохождения пациентом МРТ.

Но не любой металл в теле означает отказ от прохождения МРТ.

Наличие штифта или винта в ноге не является противопоказанием для прохождения МРТ головного мозга. В тех случаях, когда металл находится в области исследования, например, оперированный коленный сустав в котором имеются следы металла, на МРТ с высоким напряжением магнитного поля (с 1Тесла) может быть не только не информативно – но и опасно для пациента. 


– Кроме озвученных выше клаустрофобии и металла в теле высокопольные МРТ обладают рядом относительных противопоказаний, которые могут усложнить исследование или сделать его совершенно невозможным, к там противопоказаниям относятся: высокая масса тела, беременность, наличии стентов в артериях, эпилепсия и другие расстройства, которые затрудняют прохождение исследования пациентом в МРТ закрытого типа (высокополный МРТ всегда закрытого типа). 

– Большинство врачей спортивной медицины используют низкопольные МРТ для диагностики травм суставов и мягких тканей благодаря их доступности, низкой стоимости, мобильности, надёжности и весьма приличном качестве диагностического изображения, — поясняет Евгений Власов.

Поскольку во время МР-диагностирования, в отличие от компьютерной томографии и рентгена, не используется радиоактивное излучение, его без проблем можно проводить повторно.

Это особенно важно для «тяжелых» пациентов, когда необходимо проведение серии исследований с небольшими интервалами времени (например, для отслеживания результатов лечения), не рискуя ухудшить состояние больного.

При этом на низкопольном МРТ можно не только уверенно отрицать отсутствие вреда для пациента, но и получать изображение удовлетворительного качества, которое существенно превосходит информативность УЗИ и Рентгеновского исследования.

По сути, качество изображения зависит от напряжения магнитного поля, которое создает томограф, а не от типа.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Мнение врачей:

Врач-невролог ООО «МРТ-Диагностика» Галина Бокарева:

Галина Бокарева

– Результаты обследования на МР томографе более точные, нежели на УЗИ или рентгене. Рентгенолог из тысячи снимков только на одном может увидеть грыжу, а при прохождении МРТ врач не пропустит никаких патологий.

Обследование на МРТ помогает точно определить больной орган. Иногда пациенты не могут самостоятельно определить источник боли и здесь томограф просто не заменим. Обследование на открытом томографе комфортно для пациента. Он не находится замкнутом пространстве, сопровождающий может находиться рядом и держать обследуемого за руку. Можно, если есть медицинским показания, делать в момент прохождения томографии капельницу или инъекции. 
 
Врач травматолог-ортопед ООО «МРТ-Диагностика» Юрий Зайцев: 

Юрий Зайцев

– МРТ обследование очень важно в травматологии и ортопедии. Дело в том, что при обследовании пациентов рентгеновским методом, мы судим о состоянии костной ткани. Судить о мягких тканях, связках, хрящей при рентгене практически не возможно – выводы можно сделать лишь предположительные на основании взаимоотношения суставных поверхностей. После МРТ обследования можно выявить повреждения, которые определяют дальнейшую тактику лечения: оперативного или консервативного. Это, естественно, важно для дальнейшего восстановления здоровья пациента. 
 
Врач невролог, к.м.н. ООО «МРТ-Диагностика» Роза Трифонова:

Роза Трифонова

– Инсульты занимают третье место в структуре смертности населения (после заболеваний сердца и онкологических заболеваний). Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, связанное с резким прекращением притока артериальной крови к участку головного мозга из-за острого тромбоза/эмболии артерии или падения артериального давления. МРТ позволяет выявить ишемические и геморрагические инсульты в первые часы заболевания, что крайне важно для быстрого лечения и снижения тяжести последствий заболевания. 
 
Когда необходимо обследование МРТ
1. Головной мозг. МРТ позволяет определить опухоли, состояние зрительного и слухового нервов, а также выявить проблемы с сосудами и наличие аневризм.
 
2. Позвоночник. Используют для выявления причины непонятных болей, а также после травм. Диагностика не только дает информацию о состояние межпозвоночных дисков, наличии грыж и опухолей этой зоны, но позволяет исследовать скорость тока спинномозговой жидкости и узнать о проблемах с кровоснабжением в этом районе.
 
3. Суставы. Диагностирует застарелые травмы и деформации суставов, выявить особенности сращения переломов, уточнить структуру кости и наличие опухолей.
 
4. Брюшная полость. Визуализирует паренхиматозные органы, расположение и размеры лимфоузлов, состояние сосудов.
 
5. Используют для диагностики опухолевого процесса, уточняю его распространенность и проводят контроль после противоопухолевого лечения.
 
 
МРТ неинформативен в немногих случаях: в диагностике заболеваний кишечника, а также при мочекаменной болезни и некоторых других патологиях из-за того, что отдельные структуры не визуализируются при таком исследовании.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МРТ ДИАГНОСТИКА В ТУЛЕ

Многопрофильный медицинский центр «МРТ РЕГИОН» более 6 лет оказывает высококачественные услуги МРТ диагностики состояния организма населению Тулы и области. Специалисты-диагносты высшего уровня квалификации, чья компетентность подтверждена кандидатскими и докторскими степенями, вкупе с современным магнитно-резонансным томографом открытого типа обеспечивают постановку верного диагноза и назначение дальнейшего максимально эффективного лечения.

В диагностическом центре «МРТ-Диагностика» ведут прием квалифицированные специалисты: невролог (детский и взрослый), онколог, травматолог-ортопед, терапевт.

Консультацию специалистов можно получить до МРТ, чтобы уточнить, какое обследование Вам нужно, или после, чтобы получить рекомендации по лечению.

Врачи медцентра рекомендуют тулякам не пренебрегать своим здоровьем и относиться к нему с максимальным внимаем, не игнорировать проявление даже незначительных, на первый взгляд, заболеваний, ведь большинство болезней легче предупредить, чем лечить. Прохождение МРТ обследования хотя бы раз в год поможет предотвратить или обнаружить на ранних сроках заболевания, плохо поддающиеся лечению при развитии.

Отзывы о прохождении МРТ в Туле можно найти в различных справочных ресурсах в интернете, а также на сайте или группе «ВКонтакте».

Контакты

Медицинский центр «МРТ-Диагностика» 

Тула, ул. Чапаева/Степанова, 49/52

Тел.: 717-011, 25-50-51

 +7 (915) 788-47-75
 
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:34 +5
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