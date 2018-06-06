МРТ открытого и закрытого типа в Туле: что лучше выбрать?
Изобретение МРТ – это грандиозный прорыв в медицине. Это возможность полного обследования организма, всех его органов и тканей без использования вредных для здоровья проникающих излучений.
На сегодняшний день томографы бывают двух видов: открытый и закрытый. Открытый магнитно-резонансный томограф, по устоявшейся в медицине традиции, принято ассоциировать с низким качеством изображения и, пожалуй, малоконкуретным способом среди остальных в медицинской визуализации. Так ли это?
Почему же в настоящее время крупные производители медицинского оборудования выпускают и модернизируют, а так же не спешат убирать с рынка технологии низкопольного МРТ?
Портал Myslo выяснил основные преимущества, которыми, безусловно, обладают открытые томографы с низкой напряженностью магнитного поля (низкопольные) у врача ООО «МРТ-Диагностика», кандидата медицинских наук, врача-рентгенолога Евгения Власова.
Евгений Власов
В данном случае существенной альтернативной выступает МРТ с низкой напряженностью магнитного поля – которое способно не только обеспечить комфорт пациента в течении исследования, но и позволяет предоставить визуализацию (получение изображения), которое не может быть достигнуто не одним из используемых в настоящее время методом, например: МРТ головного мозга, МРТ позвоночника и суставов. В некоторых случаях МРТ можно заменить Компьютерной томографией (КТ), но далеко не всегда можно с помощью КТ получить адекватное изображение мягких тканей (КТ – метод выбора для исследования костей и лёгких).
– Отсутствие выраженных артефактов от металла – то есть отсутствия существенных помех и искажений изображения вблизи металлоконструкций в теле пациента (послеоперационных штифтов, винтов и прочих металлических объектов). Металл в теле в большинстве случае является противопоказанием для прохождения пациентом МРТ.
Но не любой металл в теле означает отказ от прохождения МРТ.
Наличие штифта или винта в ноге не является противопоказанием для прохождения МРТ головного мозга. В тех случаях, когда металл находится в области исследования, например, оперированный коленный сустав в котором имеются следы металла, на МРТ с высоким напряжением магнитного поля (с 1Тесла) может быть не только не информативно – но и опасно для пациента.
– Кроме озвученных выше клаустрофобии и металла в теле высокопольные МРТ обладают рядом относительных противопоказаний, которые могут усложнить исследование или сделать его совершенно невозможным, к там противопоказаниям относятся: высокая масса тела, беременность, наличии стентов в артериях, эпилепсия и другие расстройства, которые затрудняют прохождение исследования пациентом в МРТ закрытого типа (высокополный МРТ всегда закрытого типа).
– Большинство врачей спортивной медицины используют низкопольные МРТ для диагностики травм суставов и мягких тканей благодаря их доступности, низкой стоимости, мобильности, надёжности и весьма приличном качестве диагностического изображения, — поясняет Евгений Власов.
Поскольку во время МР-диагностирования, в отличие от компьютерной томографии и рентгена, не используется радиоактивное излучение, его без проблем можно проводить повторно.
Это особенно важно для «тяжелых» пациентов, когда необходимо проведение серии исследований с небольшими интервалами времени (например, для отслеживания результатов лечения), не рискуя ухудшить состояние больного.
При этом на низкопольном МРТ можно не только уверенно отрицать отсутствие вреда для пациента, но и получать изображение удовлетворительного качества, которое существенно превосходит информативность УЗИ и Рентгеновского исследования.
По сути, качество изображения зависит от напряжения магнитного поля, которое создает томограф, а не от типа.
Врач-невролог ООО «МРТ-Диагностика» Галина Бокарева:
Галина Бокарева
– Результаты обследования на МР томографе более точные, нежели на УЗИ или рентгене. Рентгенолог из тысячи снимков только на одном может увидеть грыжу, а при прохождении МРТ врач не пропустит никаких патологий.
Юрий Зайцев
Роза Трифонова
Многопрофильный медицинский центр «МРТ РЕГИОН» более 6 лет оказывает высококачественные услуги МРТ диагностики состояния организма населению Тулы и области. Специалисты-диагносты высшего уровня квалификации, чья компетентность подтверждена кандидатскими и докторскими степенями, вкупе с современным магнитно-резонансным томографом открытого типа обеспечивают постановку верного диагноза и назначение дальнейшего максимально эффективного лечения.
В диагностическом центре «МРТ-Диагностика» ведут прием квалифицированные специалисты: невролог (детский и взрослый), онколог, травматолог-ортопед, терапевт.
Консультацию специалистов можно получить до МРТ, чтобы уточнить, какое обследование Вам нужно, или после, чтобы получить рекомендации по лечению.
Врачи медцентра рекомендуют тулякам не пренебрегать своим здоровьем и относиться к нему с максимальным внимаем, не игнорировать проявление даже незначительных, на первый взгляд, заболеваний, ведь большинство болезней легче предупредить, чем лечить. Прохождение МРТ обследования хотя бы раз в год поможет предотвратить или обнаружить на ранних сроках заболевания, плохо поддающиеся лечению при развитии.
Отзывы о прохождении МРТ в Туле можно найти в различных справочных ресурсах в интернете, а также на сайте или группе «ВКонтакте».
Медицинский центр «МРТ-Диагностика»
Тула, ул. Чапаева/Степанова, 49/52
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