Аэропорт «Калуга»: Тулякам удобнее летать с нами!

Скоро наступят долгожданные майские праздники, а затем и пора отпусков. Провести это время на море мечтает каждый, а теперь это стало еще экономнее и удобнее. В чем секрет? Об этом в нашей статье!

Помните те золотые времена, когда в Туле был аэропорт? Был он и в Калуге — аэропорт «Грабцево» был введен в эксплуатацию в Калуге в 1970 г. Затем оба аэропорта закрылись, калужскому повезло — его ждало второе рождение. Летом 2015 года началась новая история аэропорта «Калуга».

Сейчас это современный аэропорт, отвечающий самым высоким требованиям и мировым стандартам. А для жителей близлежащих к Калуге городов, в число которых входит и Тула, этот аэропорт — настоящая находка! Его преимущества перед московскими аэропортами очевидны.

Полтора часа в пути. Расстояние от центра Тулы до аэропорта «Калуга» — чуть больше 100 км. Следовательно, на дорогу вы потратите час с небольшим. И это без пробок и лишних волнений, что вы опоздаете и самолет улетит без вас. Бесплатная парковка. Она круглосуточно освещена огромными прожекторами, на ней ведется видеонаблюдение. Оставить свой автомобиль на ней вы можете на любое время. Прилетите из путешествия, сядете в свою машину — и уже через час будете дома. Отсутствие очередей. Аэропорт «Калуга» небольшой — рейсов много, но они вылетают не одновременно. Поэтому такие понятия, как очереди на вход и на регистрацию, здесь вообще отсутствуют. Сюда не нужно приезжать за три часа, достаточно прибыть в аэропорт за 1 ч. 20 минут до вылета — этого будет вполне достаточно. Вы снова экономите время. Сотрудничество с ведущими авиакомпаниями. Аэропорт «Калуга» сотрудничает с крупнейшими авиакомпаниями России, такими как S7, «ЮТэйр» и другими. Новое современное здание. Уже построен международный терминал для выполнения рейсов за границу, он откроется в конце апреля. Там будет все, что нужно человеку для приятного ожидания своего вылета: магазин беспошлинной торговли Duty Free, кафе, бесплатный wi-fi, кофейные автоматы, автомат со снеками, комната матери и ребенка, туалеты. Аэропорт полностью оснащен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Популярные направления.

Главное направление, которое мы предлагаем в этом году тулякам, — это Турция

Советник генерального директора по коммуникациям АО «Международный аэропорт Калуга»:

Елена Галанова

— Прямые чартерные рейсы стартуют в конце апреля и продлятся до конца октября, вылеты два раза в неделю. Путевки с вылетом из Калуги пользуются спросом, их можно приобрести во всех туристических агентствах города. Это наши любимые туры по системе «все включено», их реализует крупный российский оператор «Анекс Тур».



Цена на них чуть ниже, чем на такие же туры, но с вылетом из Москвы, — эту ценовую политику избрал «Анекс Тур».



Еще одно популярное направление на лето — прямые рейсы в Симферополь, это идеальный вариант для тех, кто любит русский Крым.



Популярны и перелеты в Санкт-Петербург. Час в небе — и ты уже в культурной столице России. Эти рейсы осуществляются круглый год, вылеты три раза в неделю.

Калуга, ул. Взлётная, 46,

Тел. +7 (4842) 770−007.

info@airkaluga.ru

airkaluga.ru