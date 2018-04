Завтрак вне дома - вкусно и модно: рецепты от шеф-поваров

Как приятно начать свой день со вкусного и интересного завтрака. Завтрак в уютной кофейне позволит вам настроиться на продуктивный рабочий день, а главное, насладиться любимыми напитками и блюдами, которые вы вряд ли успеете приготовить дома.

Мы собрали в этом обзоре три тульских заведения, в которых вас ждут на завтрак утром и в любое время дня.

MR. CUP

Кофейни MR. CUP уже давно стали любимым местом для многих туляков. Сюда приятно заглянуть, чтобы выпить чашечку, пожалуй, лучшего кофе в городе, вкусно поесть в обед или вечером в тёплой компании. А ещё MR. CUP — это идеальное место для завтраков, которые готовят здесь целый день. Поговаривают, что некоторые едут за ними из других городов.

Для начала хотим поделиться одним из рецептов традиционного блюда для завтрака, которое мастерски готовят в MR. CUP.

Не всегда сложное блюдо — это бесконечный список ингредиентов и непонятные сочетания. Порой кулинарные шедевры состоят из самых обычных продуктов, а сложность заключается в том, что их нужно правильно приготовить. Таким камнем преткновения для многих становится скрэмбл, он же яичница-болтунья. Без определённой сноровки правильно размешать яйца на сковороде, приготовив разновидность омлета, получается не у каждого.

Запишите рецепт

СКРЕМБЛ ОТ MR. CUP

2 яйца,

30 г. 20% сливок,

соль,

перец.

Для приготовления необходимо: взбить все ингредиенты в миске до получения кремообразной консистенции. На сковороде растопить кусочек сливочного масла. Вылить на неё полученную смесь и активно мешать силиконовой лопаточкой. В это время подсушить кусок хлеба в духовке. Обжарить любимые грибы с луком-пореем. Выложить на подсушенный хлеб приготовленный на сковороде скрэмбл, обжаренные грибы и полить оливковым маслом. Сытный завтрак готов! Приятного аппетита!

Для тех, кто любит традиционную яичницу, здесь готовят вкусную глазунью с копчёными колбасками и беконом, а любители необычного могут заказать блюдо израильской кухни — шакшуку — восточное блюдо из яиц, помидоров, чеснока, специй и оливкового масла.

Кроме блюд на основе яиц, в MR. CUP можно попробовать необычные Бирхер-мюсли на кокосовом молоке с семенами чиа и изюмом, сладкие каши — рисовую с клюквой и грушей или овсяную с апельсиновым мармеладом и миндалём. Если на завтрак хочется чего-то лёгкого, попробуйте гранолу (запечённые с мёдом овсяные хлопья, орехи и сухофрукты) с домашним йогуртом и малиной. Если вы не любите сладкое, то вам понравится каша из полбы с копчёной скумбрией и яйцом пашот.

Также в MR. CUP можно заказать нежные вафли со сливочным кремом, бананом и пряным грецким орехом, или с карамелизированной грушей и кремом тирамису. А если вы решили основательно перекусить, то лучшим вариантом станут несладкие вафли с курицей а-ля «Цезарь» или с ростбифом и кисло-сладким соусом.

Не забыли здесь и о любимых многими сырниках и панкейках. Выбирайте, какие вам больше по душе: ванильные с цедрой лимона или сырники с моцареллой и базиликом.

В MR. CUP для вас приготовят сладкие панкейки с шоколадным муссом и малиной, или немного островатые — с беконом и яйцом пашот.

Ну, и конечно же, MR. CUP — это про вкусный и правильно приготовленный кофе!

Чёрный кофе, с молоком, холодный, авторский, кофе в кемексе, аэропрессе, харио… Какой бы кофе вы ни выбрали, он будет отличным!

Если вы не переносите лактозу, не употребляете продукты животного происхождения или соблюдаете особую диету, ваш кофе приготовят на соевом молоке.

Прекрасным дополнением к чашке вашего любимого напитка станут разнообразные десерты. Особо стоит отметить очень популярные здесь пирожное «Павлова», десерт на основе эспрессо «Тирамису» и фирменный пудинг «Тульский пряник».

Вышли утром на прогулку с четвероногим другом? Совместите приятное с полезным — заходите вместе с вашим домашним любимцем в MR. CUP позавтракать. Вам будут очень рады и угостят вашего питомца лакомством и свежей водой.

В MR. CUP всё делают с любовью и душой, любовью к гостям и своему делу.

Заходите в MR. CUP в любое время, по любому поводу и в любой компании.

Вам всегда будут очень рады, окружат вниманием и заботой.

Тула, пр. Ленина, 52 (пересечение с улицей Л. Толстого, 83)

Тула, ул. Советская, 56А

8 (4872) 57-03-99

mistercup.ru

Фейсбук

Инстаграм

Well Well Well

В новом ресторане Well Well Well kitchen & wine bar к вопросу завтраков, как, впрочем, и ко всему остальному, подходят по-особенному. В Вэле (так сокращенно называют свое заведение в самом Well Well Well) считают, что, когда проснулся, тогда и завтрак. Здесь готовы предложить его в любое время суток.

В меню всегда найдутся три вида хрустящих брускетт (с томатами и молодым сыром — 200 руб., с печенью трески и яйцом — 200 руб., с говядиной и битыми огурцами 250 руб.), паштет из куриной печени (200 руб.) и яйцо пашот с трюфельным пармантье (190 руб).



Брускетта.

запишите рецепт

Брускетта с томатами и сыром от Well Well Well

Бакинские помидоры,

Страчателла,

Чиабата ½,

Неаполитанский соус.

Блюдо простое и эффективное. Приготовить его на своей кухне будет под силу каждому. Главное здесь — это выбор продуктов. «Пластиковые» помидоры из ближайшего супермаркета не подойдут. Нужно пойти на рынок и купить самые спелые бакинские помидоры. Разрезать на дольки и оставить только твердую их часть, удалив сердцевину и кожуру. Там же на рынке или в специализированной лавке нужно отыскать свежую страчателлу. Именно этот молодой сыр используется в Well Well Well для брускетты. Он должен быть рассыпчатым и тянуться волокнами. Чтобы приготовить неаполитанский соус, нужно обжарить на оливковом масле чеснок и листья тимьяна, затем добавить томаты в собственном соку и тушить в течение часа. После этого пропустить через сито, чтобы удалить семена томатов. Добавить соль и сахар по вкусу. Должен получится густой соус, консистенции почти томатной пасты. Далее всё просто: надо слегка обжарить чиабатту до лёгкой черноты по краям, смешать неаполитанский соус с нарезанными томатами в пропорции 1:1 и выложить сверху страчателлу. Идеальная брускетта готова!

Кухня в Well Well Well открытая, и вы всегда сможете посмотреть, как готовят ваши брускетты или стейк. Бренд-шеф в этом ресторане из Петербурга, что опытным глазом угадывается по меню. Оно составлено по самым свежим современным тенденциям. Такую еду называют smart comfort food, или сложная простая еда.



Печеные овощи с козьим сыром (200 руб.)

Вообще главный напиток в Well Well Well мы не можем упоминать из-за закона о СМИ, но этим напитком здесь всё, конечно, не ограничивается. В Вэле варят прекрасный кофе, готовят сезонный чай, а на полках красуются знаменитые лимонады Wostok и Fritz из Восточной Германии.

На днях в Well Well Well запустили специальное предложение. В будни с 15:00 до 19:00, и в выходные с 11:00 до 17:00 здесь действует специальное комбо-меню для позднего

завтрака или обеда.

За очень привлекательную цену тут можно составить себе целый гастрономический сет.

Подводя итог, завтрак в Well Well Well, это не просто перекус ранним утром — это приятный ритуал. Здесь хочется никуда не торопиться, а просто наслаждаться моментом. Особенно, когда воскресное солнце светит в огромные окна этого абсолютно нового для города заведения.

Well Well Well kitchen & wine bar — Завтраки свободного человека.

Тула, пр. Ленина, 85, к2 (Likerka Loft)

8 (4872) 71-17-88

Инстаграм

Фейсбук

BARY | БАРИ

Сеть кофеен «Бари» — место, в котором каждый день вы можете выпить чашку хорошего кофе или чая, посидеть в уютной атмосфере, а гостеприимные бариста расскажут вам все о кофе и процессах его заваривания.

Начните своё утро с завтрака в «Бари»!

Зарядиться на новый день поможет бейгл в сочетании с любимым кофе или чаем. Бейгл — свежевыпеченная булочка в форме тора. Это новинка в «Бари», которая пришла на смену привычному хлебу для сэндвичей, так как ребята стараются заботиться о здоровье своих гостей.

Начинка осталась прежней:

Бейгл с ветчиной из индейки, соусом песто, моцареллой, свежими томатами и салатом;

Бейгл со слабосоленой форелью, сливочным сыром, рукколой и огурцом;

Веганский бейгл с хумусом, вялеными томатами, рукколой и огурцом.

Оцените! Это очень вкусно!

Шеф-кондитер «Бари» поделилась рецептом той самой гранолы, которую вам предложат в их кофейнях:

запишите рецепт

ГРАНОЛА ОТ КОФЕЙНИ «БАРИ»

овсяные хлопья — 300 г,

смесь орехов — 150 г,

семена чиа — 50 г,

сушеная клюква — 150 г,

вишневый сок — 100 г,

растительное масло — 50 г,

мёд — 100 г.

Смешать овсянку, орехи, семена чиа. Соединить в сотейнике сок, растительное масло и мёд, помешивая нагреть, пока мёд не растворится, не кипятить. Залить сухую смесь жидкой, хорошо перемешать всё. Выложить смесь на противень, застеленный пергаментом, разровнять. Поставить в разогретую до 160 градусов духовку. Выпекать гранолу до золотистого цвета примерно 30 минут, перемешивая каждые 10 минут. Достать из духовки, дать полностью остыть, добавить сушеную клюкву и перемешать. По вкусу добавить любой йогурт или молоко.

Кроме того, в течение всего дня здесь можно насладиться сырниками без муки, с небольшим добавлением сахара и топпингом по вкусу (домашняя солёная карамель, сметана, ягодное варенье, мёд), и кашей из цельнозерновых овсяных хлопьев с добавлением банана, яблока и семян чиа.

Если любите смузи, в «Бари» вам предложат два вида: зелёный и смузи черника-банан. Оба богаты полезными микроэлементами.

Не представляете своего утра без сладкого? Чизкейки с Oreo, малиной или мраморный, полезный десерт — чиа-пудинг с кокосовым молоком и манго, морковный пирог, знаменитый торт «Красный бархат», торт черника-шоколад или бисквитный с маскарпоне — всё это вы найдете на витрине «Бари».

Каждые 3 месяца во всех кофейнях появляется новое сезонное меню.

Этой весной хитом стал латте «Лимон». В его составе — эспрессо, молоко и натуральная лимонная смесь от шеф-бариста, которая взбодрит и оставит приятное послевкусие.

Кроме классического кофе и необычных авторских напитков, в «Бари» можно выпить классический чай: черный, зелёный, фруктовый.

Если обычное молоко — не ваша история, то в наличии всегда есть низколактозное, соевое, миндальное и кокосовое.

Сеть кофеен «Бари» — это:

Правильный кофе класса specialty.

Вкусные десерты, сделанные с любовью.

Полезные завтраки, которые подаются весь день.

Приветливые бариста с радостью помогут выбрать напиток или десерт.

Приятное правило Pets Welcome — не стесняйтесь приходить в гости со своими маленькими питомцами!

Тула, ул. Советская, 47, (атриум ТЦ «Гостиный двор», 1 этаж)

Тула, ул. Первомайская, 26-а

Тула, Красноармейский проспект, 7-б

Тула, проспект Ленина, 77

Тула, Центральный парк культуры и отдыха

8 (920) 7777−000

Группа ВК

Инстаграм

Фейсбук