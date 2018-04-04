ЭКО с минимальной гормональной стимуляцией в Туле

Московский центр репродуктивной медицины «ВитроКлиник» уже пять лет помогает тулякам решить проблемы бесплодия.

С 2013 года в Туле функционирует московский центр репродуктивной медицины «ВитроКлиник».

Благодаря работе его врачей любая пара, у которой возникли трудности с зачатием ребенка, может получить квалифицированное лечение. Многим удается добиться желанной беременности.

Одним из эффективных способов решения проблемы нарушения репродуктивной функции у супружеской пары является ЭКО.

В «ВитроКлиник» Тула врачи стараются применять ЭКО с минимальным воздействием гормонов на организм.

Это непростой, но эффективный метод искусственного оплодотворения, имеющий высокий профиль безопасности и хорошую переносимость.

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Диагностика и лечение бесплодия в «ВитроКлиник» Тула

Согласно ВОЗ, диагноз «бесплодие» ставится, когда пара не может зачать ребенка в течение одного года регулярных попыток.

Как правило, лечебно-диагностический процесс начинается с приёма врача-гинеколога-репродуктолога и уролога-андролога. По итогам консультаций супругам назначаются необходимые анализы. Ведь при лечении бесплодия важно установить его причину.

Нарушения фертильности могут возникать как у мужчины, так у женщины, примерно в равной степени. Поэтому обследуют обязательно обоих супругов.

В центре «ВитроКлиник» Тула пациентам доступен широкий спектр современных лабораторных исследований. Некоторые диагностические мероприятия проводятся в тульской клинике. В иных ситуациях взятый на анализ клинический материал отправляется в Москву. Поэтому пациентам не нужно самим ехать в столицу, чтобы пройти диагностику.

После выяснения причины бесплодия назначается лечение. Оно может быть консервативным или хирургическим. Если же фертильность супругов восстановить не удается, применяются вспомогательные репродуктивные технологии. В их числе — ЭКО и его модификации (ИКСИ, ПИКСИ).

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Преимущества ЭКО с минимальной стимуляцией

Врачи «ВитроКлиник» стараются обеспечивать положительный результат лечения путем минимального воздействия на организм женщины. Это позволяет минимизировать риски для здоровья и улучшить переносимость лечения.

Обычно врачи стараются добиться созревания как можно большего числа яйцеклеток. Для этого проводится стимуляция яичников гормонами. Но не всегда такой подход оправдан. Ведь количество может и не перейти в качество. Врачи «ВитроКлиник» пришли к выводу, что использование небольших доз гормонов бывает более эффективным.

В центре репродукции «ВитроКлиник» для преодоления бесплодия часто используется ЭКО с минимальной стимуляцией. Суть его состоит в том, что назначаются минимальные и индивидуальные дозы гормональных препаратов. Яйцеклеток в таком цикле созревает немного (в отличие от обычной стимуляции), но они получаются более качественными. После оплодотворения из них формируются хорошие эмбрионы, и вероятность наступления беременности возрастает.

Мягкая стимуляция практически не несет риска развития синдрома гиперстимуляции яичников (редкое, но довольно неприятное осложнение гормональной стимуляции). Она позволяет сохранить гормональный фон женщины, уменьшить риск побочных эффектов.

Схемы с минимальной стимуляцией обеспечивают щадящее воздействие на гормонозависимые структуры женского организма, в первую очередь на молочные железы и эндометрий. Благодаря небольшим дозам препаратов нет чрезмерного разрастания внутреннего слоя матки — эндометрия. Он очень важен для прикрепления эмбриона, и наступления беременности.

Небольшие дозировки гормональных препаратов позволяют добиться нормального роста фолликулов в яичниках. Как результат, уменьшается риск чрезмерного увеличения яичников и связанных с этим осложнений. В их числе: разрыв капсулы яичника, апоплексия яичника, спаечные процессы.

ЭКО с минимальной стимуляцией обеспечивает максимальную физиологичность процесса оплодотворения.

Сохраняется нормальный темп созревания яйцеклеток, что уменьшает риск повреждений генетического материала в её ядре. Ооциты получаются более зрелыми. Это увеличивает шанс успешного наступления беременности и нормального её развития.

Кроме того, чем меньше созревает фолликулов, тем меньше длится процедура аспирации ооцитов, а это в свою очередь снижает продолжительность воздействия наркоза на организм.

Немаловажным является и этический момент. При получении большого количества эмбрионов, большинство из них остаются невостребованными. При минимальной стимуляции такого практически не бывает.

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Клиника «ВитроКлиник» работает на коммерческой основе. Поэтому здесь есть возможность использовать наиболее качественные эмбриосреды и расходный материал, несмотря на их стоимость. Получая в цикле ЭКО небольшое количество зрелых яйцеклеток, получают практически такое же количество качественных эмбрионов. В клинике используют максимально физиологичные среды, обеспечивая эмбрионы всем необходимым для их роста и развития. Ведь на каждом этапе развития у эмбрионов свои потребности, последовательная смена сред является для них наиболее естественной.

Ещё одной особенностью тактики ведения программы ЭКО в «ВитроКлиник» Тула является максимальное внимание к этапу переноса. На результат программы ЭКО влияет правильный выбор дня переноса эмбрионов. Существует такое понятие, как «окно имплантации» — это короткий период в течение менструального цикла, когда эндометрий способен «принять» эмбрион. В это время эмбрион благополучно имплантируется в слизистую матки. В результате развивается беременность.

Более мягкие схемы стимуляции приводят к тому, что возможно максимальное синхронизирование созревания эмбрионов и готовности эндометрия его принять. А при интенсивной стимуляции гораздо быстрее происходит созревание эндометрия, чем при физиологических процессах. Врачи переносят эмбрионы в свежей программе уже после того, как окно имплантации уже «закрылось». Именно поэтому, в «ВитроКлиник», если у лечащего врача возникают сомнения в успешности программы, он не переносит эмбрионы сразу, в свежем цикле, а назначает криопротокол. Т. е. эмбрионы криоконсервируются и переносятся в матку только после того, как эндометрий будет готов принять эмбрион. Врачи «ВитроКлиник» всегда оценивают гормональный фон женщины не только в ходе программы, но и перед пункцией яичников. Тщательно отслеживают состояние эндометрия по УЗИ. Тем самым принимают решение о переносе или отмене переноса эмбрионов в свежем цикле

Врачи тульской клиники не стремятся во что бы то ни стало просто сделать полный цикл ЭКО. Ведь каждый случай уникальный. Поэтому репродуктологи и эмбриологи стараются достичь максимальной эффективности процедуры ЭКО.

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Преимущества ЭКО в «ВитроКлиник» Тула

В «ВитроКлиник» работают опытные, высококвалифицированные специалисты. На регулярной основе тульское отделение «ВитроКлиник» посещают московские врачи и тоже ведут приёмы пациентов.

Центр репродукции использует современное медицинское оборудование. В эмбриологической лаборатории применяются качественные расходные материалы и питательные среды, что позволяет добиваться хорошей статистики наступления беременности после процедуры ЭКО.

В тульской «ВитроКлиник» весьма доступные цены. Они значительно ниже московских.

Кроме того, в клинике регулярно проводятся акции. Время от времени пациенты могут пройти бесплатные консультации специалистов или получить хорошую скидку на анализы.

После достижения беременности специалисты клиники могут заняться её наблюдением. Врачи акушеры-гинекологи медицинского центра имеют богатый опыт ведения беременностей после ЭКО, в том числе осложненных.

Благодаря центру репродукции «ВитроКлиник» уже многие супружеские пары с диагнозом «бесплодие» стали родителями.

Клиника лечения бесплодия и ЭКО «ВитроКлиник»

Тула, ул. Коминтерна, 18А

8 (4872) 70-70-07

tula.vitroclinic.ru

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