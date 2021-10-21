Как провести каникулы с пользой? Пойти в осенний лагерь!
Смена начинается уже 25 октября. Успейте забронировать место!
Осенние каникулы в этом году начинаются раньше, и школьники могут провести время с пользой в осеннем лагере от Компьютерной Академии ШАГ. Здесь уверены: лучшее обучение для детей – это игровой формат, сочетающий в себе практическую пользу и увлекательные задания.
Преподаватели Компьютерной Академии ШАГ постарались: они подготовили абсолютно новую обучающую программу, в рамках которой ученики создадут целый веб-сериал Filmmaking Camp. Такое запомнится надолго!
Веб-сериалы – популярный в современном мире формат. Ученики осеннего лагеря научатся создавать его с нуля: от разработки идеи до монтажа и создания спецэффектов.
В программе лагеря:
- Основы сценарного и режиссерского мастерства
- Организация съемочного процесса
- Визуальные эффекты в видео и комбинированные съемки
- Монтаж звука в кино
- Создание пилотной серии веб-сериала
- Кинофестиваль с показом работ всех съемочных команд
Ученики лагеря будут разделены на группы, а значит, научатся работать над проектом в команде, прокачают навык коммуникации и организаторских способностей.
Это не скучные уроки, а большой увлекательный проект. Никаких домашних заданий и скучных конспектов, вместо них будет практика и реализация творческих идей. Это будет отдых с пользой и интересом!
1-я смена пройдет с 25 по 29 октября:
- с 10.00 до 13.00,
- с 14.00 до 17.00.
2-я смена – с 1 по 5 ноября:
- с 10.00 до 13.00,
- с 14.00 до 17.00.
В осенний лагерь Компьютерной Академии ШАГ приглашаются дети от 9 до 14 лет. Стоимость участия – 7000 рублей.
При заключении договора до 25 октября скидка на любую смену – 10%.
До встречи в осеннем компьютерном лагере!
Количество мест ограничено.
Регистрация по телефону 57-37-87 или онлайн:
Компьютерная академия «ШАГ»
Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,
тел. +7 (4872) 57-37-87.