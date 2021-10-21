город
город
Регистрация
Как провести каникулы с пользой? Пойти в осенний лагерь!

Как провести каникулы с пользой? Пойти в осенний лагерь!

Смена начинается уже 25 октября. Успейте забронировать место!

Осенние каникулы в этом году начинаются раньше, и школьники могут провести время с пользой в осеннем лагере от Компьютерной Академии ШАГ. Здесь уверены: лучшее обучение для детей – это игровой формат, сочетающий в себе практическую пользу и увлекательные задания.

Преподаватели Компьютерной Академии ШАГ постарались: они подготовили абсолютно новую обучающую программу, в рамках которой ученики создадут целый веб-сериал Filmmaking Camp. Такое запомнится надолго!

Веб-сериалы – популярный в современном мире формат. Ученики осеннего лагеря научатся создавать его с нуля: от разработки идеи до монтажа и создания спецэффектов.

В программе лагеря:

  • Основы сценарного и режиссерского мастерства
  • Организация съемочного процесса
  • Визуальные эффекты в видео и комбинированные съемки
  • Монтаж звука в кино
  • Создание пилотной серии веб-сериала
  • Кинофестиваль с показом работ всех съемочных команд

Ученики лагеря будут разделены на группы, а значит, научатся работать над проектом в команде, прокачают навык коммуникации и организаторских способностей. 

Это не скучные уроки, а большой увлекательный проект. Никаких домашних заданий и скучных конспектов, вместо них будет практика и реализация творческих идей. Это будет отдых с пользой и интересом!

1-я смена пройдет с 25 по 29 октября:

- с 10.00 до 13.00,

- с 14.00 до 17.00.

2-я смена – с 1 по 5 ноября:

- с 10.00 до 13.00,

- с 14.00 до 17.00.

В осенний лагерь Компьютерной Академии ШАГ приглашаются дети от 9 до 14 лет. Стоимость участия – 7000 рублей.

При заключении договора до 25 октября скидка на любую смену – 10%.

До встречи в осеннем компьютерном лагере!

Количество мест ограничено. 

Регистрация по телефону 57-37-87 или онлайн:

 

 

Компьютерная академия «ШАГ»
Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,
тел. +7 (4872) 57-37-87.

tula.itstep.org

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 15:06
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаТульская областьосенний лагерь для детей в ТулеКомпьютерная Академия ШАГ
;
Предпенсионеры: кто относится к этой категории и какие льготы им положены
Предпенсионеры: кто относится к этой категории и какие льготы им положены
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.