Как провести каникулы с пользой? Пойти в осенний лагерь!

Осенние каникулы в этом году начинаются раньше, и школьники могут провести время с пользой в осеннем лагере от Компьютерной Академии ШАГ. Здесь уверены: лучшее обучение для детей – это игровой формат, сочетающий в себе практическую пользу и увлекательные задания.

Преподаватели Компьютерной Академии ШАГ постарались: они подготовили абсолютно новую обучающую программу, в рамках которой ученики создадут целый веб-сериал Filmmaking Camp. Такое запомнится надолго!

Веб-сериалы – популярный в современном мире формат. Ученики осеннего лагеря научатся создавать его с нуля: от разработки идеи до монтажа и создания спецэффектов.

В программе лагеря:

Основы сценарного и режиссерского мастерства

Организация съемочного процесса

Визуальные эффекты в видео и комбинированные съемки

Монтаж звука в кино

Создание пилотной серии веб-сериала

Кинофестиваль с показом работ всех съемочных команд

Ученики лагеря будут разделены на группы, а значит, научатся работать над проектом в команде, прокачают навык коммуникации и организаторских способностей.

Это не скучные уроки, а большой увлекательный проект. Никаких домашних заданий и скучных конспектов, вместо них будет практика и реализация творческих идей. Это будет отдых с пользой и интересом!

1-я смена пройдет с 25 по 29 октября:

- с 10.00 до 13.00,

- с 14.00 до 17.00.

2-я смена – с 1 по 5 ноября:

- с 10.00 до 13.00,

- с 14.00 до 17.00.

В осенний лагерь Компьютерной Академии ШАГ приглашаются дети от 9 до 14 лет. Стоимость участия – 7000 рублей.

При заключении договора до 25 октября скидка на любую смену – 10%.

До встречи в осеннем компьютерном лагере!

Количество мест ограничено.

Регистрация по телефону 57-37-87 или онлайн:

Компьютерная академия «ШАГ»

Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,

тел. +7 (4872) 57-37-87.

tula.itstep.org