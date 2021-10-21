Предпенсионеры: кто относится к этой категории и какие льготы им положены

Фото из архива Myslo.

С 2019 года в связи с изменением пенсионного возраста законодательством введена отдельная льготная категория граждан – лица предпенсионного возраста.

Разъясняют специалисты отделения по Тульской области Пенсионного фонда России.

Для предпенсионеров сохранены меры поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста, а также введены новые льготы.

– В большинстве случаев предпенсионный возраст наступает за 5 лет до пенсионного возраста с учетом переходного периода.

В 2021 году статус предпенсионеров имеют женщины 1968 года рождения и старше, мужчины 1963 года рождения и старше.

Для тех, у кого есть право на досрочную пенсию, предпенсионный возраст наступает за 5 лет до льготного выхода на пенсию. Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что предпенсионный возраст у женщин-водителей наступает с 45 лет, у мужчин-водителей – с 50 лет. Предпенсионные льготы людям, имеющим право досрочного выхода на пенсию, предоставляются при соблюдении одного из двух условий: продолжение работы, позволяющей выйти на пенсию раньше, либо наличие полного спецстажа на такой работе, обеспечивающего досрочную пенсию.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает одновременно с его приобретением. Школьный учитель, который в марте 2021 года выработал необходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента будет считается предпенсионером.

У тех, на кого не распространяется повышение пенсионного возраста, тоже есть право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Например, для многодетных мам с пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет – за 5 лет до обычного в таком случае возраста выхода на пенсию (50 лет). При определении статуса предпенсионера при этом учитываются два фактора: основание, дающее право на досрочное назначение пенсии, и непосредственно возраст назначения пенсии, от которого отсчитывается пятилетний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется правило пяти лет, – налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения является достижение границ ранее действующего пенсионного возраста: 55 или 60 лет в зависимости от пола.

Сведения о гражданах, достигших предпенсионного возраста, формируются в Пенсионном фонде России. Эти данные необходимы органам власти, ведомствам и работодателям для предоставления соответствующих льгот гражданам.

Для получения льгот предпенсионеру необходимо обратиться в ведомство, предоставляющее льготу; сведения о наличии у гражданина статуса предпенсионера будут переданы Пенсионным фондом в электронной форме.

Если всё же возникла необходимость подтвердить право на льготы, предпенсионер может получить соответствующую справку в личном кабинете на портале Пенсионного фонда России es.pfrf.ru или на портале gosuslugi.ru.

На федеральном уровне для граждан предпенсионного возраста установлены следующие льготы и гарантии: