Здоровые стопы – залог красивых ног: где в Туле избавят от пяточных шпор и шишек на ногах

В центре восстановительной медицины «Феникс» используют передовые методики, чтобы помочь женщинам избавиться от боли в стопах и сохранить красоту ног на долгие годы.

Стопы — одна из самых выносливых частей нашего тела. Каждый день они терпят большие нагрузки, страдают от высоких каблуков. Расплата за это – заболевания, которые портят красоту ног и доставляют много неприятностей.

Травматолог-ортопед, главный врач клиники «Феникс» Галина Сермяжко:

Галина Сермяжко – Ко мне на прием приходят привлекательные девушки, которые уже в молодом возрасте вынуждены носить ортопедическую обувь. Это приносит не только психологический, но и физический дискомфорт — больные стопы сильно снижают качество жизни. Самые распространенные проблемы — пяточные шпоры и артрит первого пястно-фалангового сустава (шишки на ногах). Терпеть неудобства не нужно, в нашем центре есть все необходимые технологии, которые помогут решить проблему без оперативного вмешательства.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Центр восстановительной медицины «Феникс» ориентирован на физические методы реабилитации. К каждому пациенту подбирается индивидуальный подход, составляется план комплексной терапии, а результаты подтверждаются УЗ-диагностикой в процессе лечения и после окончания курса.

— С помощью одной методики лечения справиться с проблемой стоп, как правило, невозможно, — рассказывает Галина Сермяжко. — Мы назначаем пациентам лечебную физкультуру, кинезиотерапию, подводный и классический массаж, физиотерапевтическое лечение, грязелечение, инъекционные методики и др. При необходимости, особенно при артрозах и артритах, можем прибегнуть к медикаментозной терапии.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Один из самых действенных методов решения проблем со стопами — ударно-волновая терапия.

Этот метод — нечто среднее между консервативным лечением и оперативным вмешательством. Инфразвуковое интенсивное влияние на ткани приводит к их перестройке и регенерации в месте воздействия ударной волны. Биологическая реакция тканей происходит на клеточном уровне. Это приводит к мощному улучшению кровообращения, боль снимается, ткани и мышцы становятся эластичнее. Как следствие, процессы дегенерации затормаживаются, а улучшение состояния тканей приводит к ремиссии.

Метод ударно-волновой терапии применяется при следующих заболеваниях:

Плантарный фасциит, или пяточная шпора. Ударная волна не разрушает остеофиты, которые появляются в области пяточного бугра, но снимает воспаление фасции, которое и вызывает дискомфорт.

Ударная волна не разрушает остеофиты, которые появляются в области пяточного бугра, но снимает воспаление фасции, которое и вызывает дискомфорт. Артрит первого пястно-фалангового сустава на пальцах ног, те самые шишки на ногах. При первой и второй стадии заболевания ударно-волновая терапия позволяет полностью избавиться от шишки и исключает необходимость оперативного вмешательства.

При первой и второй стадии заболевания ударно-волновая терапия позволяет полностью избавиться от шишки и исключает необходимость оперативного вмешательства. Диабетические стопы. Аппарат позволяет избавиться от болей при развитии полинейропатических симптомов при сахарном диабете.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В центре «Феникс» установлен аппарат ударно-волновой терапии последнего поколения. Клиника сотрудничает напрямую с производителем медицинских аппаратов, поэтому уже смогла приобрести новые насадки для более точного и мощного воздействия.

Медицинский центр «Феникс» работает в Туле с 2010 года. Основным направлением центра является восстановительное лечение пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата: реабилитация после травм, после эндопротезирования крупных суставов, остеоартроз, остеохондроз позвоночника.

В работе центра используются как классические методы восстановительного лечения, так и современные научные достижения. В штате центра работают специалисты высокой квалификации, имеющие многолетний опыт в восстановительном лечении пациентов.

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Тула, ул. 9 Мая, 8-а.

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