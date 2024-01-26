УК или муниципалитет должен организовать контейнерную площадку МКД?

Не так давно пользователь Myslo с ником Nialfa опубликовал в «Народном журналисте» блог о контейнерной площадке, находящейся около дома №2 по ул. Зелёная на Косой Горе. Претензия у автора текста была к УК, которая поставила мусорные контейнеры без соблюдения требований СанПиН. Они предписывают определять место для контейнерной площадки на расстоянии не менее 20 метров от торца или фасада здания с окнами. со слов сотрудников УК, место это выбрали жители двух соседних домов. Если им не нравится оно, то надо провести еще одно собрание и определить новое место. Только вот согласно публичной кадастровой карте Тульской области, границы участка, закреплённые за домом №2, не дают в принципе выдержать санитарное расстояние 20 метров.
Как быть в этой ситуации знает Верховный Суд РФ. 28 декабря 2023 года. Он вынес определение, в котором разрешил подобный спор. В нем участвовала управляющая организация и администрация.
ТСЖ «Виктория», управляющая многоквартирным домом в г. Вязники Владимирской области. Согласно акту осмотра от 9 сентября 2019 г. на придомовой территории отсутствовала контейнерная площадка. Администрация Вязниковского района направила ТСЖ претензию с требованием исправить это упущение. ТСЖ выполнила требование и тогда чиновники подали иск в суд.
Представитель ТСЖ заявил в суде, что на придомовой территории невозможно разместить контейнерную площадку с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Общее собрание собственников помещений дома не согласовало её наличие во дворе. По СанПиНу она может находиться только на муниципальной земле. Она должна находиться не менее чем в 20 метрах от дома.
ТСЖ обязана соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и организовать место (площадку) накопления ТКО и обслуживать ее вне зависимости от принадлежности земельного участка. Кассация согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанций.
Они пришли к выводу об обоснованности требований администрации. Кассация согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанций.
Судебная коллегия по экономическим спорам отметила, что в случае если площадь земельного участка многоквартирного дома не позволяет обустроить в его границах площадку накопления ТКО с соблюдением п. 4 СанПиН 2.1.3684-21, о чем управляющая организация надлежащим образом известила орган местного самоуправления, то обязанность по созданию места накопления ТКО для такого многоквартирного дома возлагается на орган местного самоуправления (ст. 8 Закона об отходах производства и потребления).
«При этом следует учесть, добавила судебная коллегия, что в силу ст. 161 ЖК, подп. «д (2)» п. 11 Правил № 491, п. 26 (1) Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, работы по содержанию мест накопления ТКО относятся к работам по содержанию общего имущества многоквартирного дома, подлежащим выполнению организациями, осуществляющими управление такими домами», – говорится в решении коллегии.
В случае если собственники помещений пользуются для складирования ТКО муниципальной площадкой, включенной в соответствующий реестр, обязанность по содержанию площадки лежит на управляющей организации или распределяется между управляющими организациями нескольких домов пропорционально общей площади помещений в многоквартирных домах, которыми они управляют (ст. 249 ГК). Данная обязанность охватывается структурой платы за жилое помещение и коммунальные услуги (ст. 154, 156 ЖК).
Таким образом, если на территории многоквартирного дома нет возможности организовать площадку накопления ТКО с соблюдением СанПиН, то в этом случае ход переходит местной администрации.
Он должен найти на муниципальной земле участок для контейнерной площадки.
- п. 14 ч. 1 ст. 15 Закона об общих принципах организации местного самоуправления в России относит к вопросам местного значения участие в организации деятельности по накоплению сбору, транспортированию, обработке утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО.
- п. 1 ст. 8 Закона об отходах производства и потребления и п. 3 Правил обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области обращения с ТКО относят, в том числе, создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления также обязаны определять схему размещения мест (площадок) накопления ТКО и вести их реестр, включающий в себя данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО, об их технических характеристиках, сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО и данные об источниках образования ТКО (п. 4, 5 ст. 13.4 Закона об отходах производства и потребления, п. 11, 15–19 Правил № 1039).
- Суды не учли, что исходя из п. 2.1 ч. 2 ст. 44 ЖК управляющая организация может это сделать только на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и только на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом.
- Кроме того, согласно п. 1, 3 ст. 13.4 Закона об отходах производства и потребления, п. 2 Правил № 1039 места накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства России в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства РФ, а также правилам благоустройства муниципальных образований.
- П. 4 СанПиН 2.1.3684-21 установлено, что расстояние от контейнерных или специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении № 1 к Правилам. Аналогичные требования содержатся в п. 3.7.6 Правил № 170 и в п. 3.3.7 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Вязники, утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования город Вязники от 25 июля 2017 г. № 61.