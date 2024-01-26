УК или муниципалитет должен организовать контейнерную площадку МКД?

Верховный суд разъяснил, что делать, если контейнерную площадку невозможно разместить в границах двора и с соблюдением санитарных норм.

Не так давно пользователь Myslo с ником Nialfa опубликовал в «Народном журналисте» блог о контейнерной площадке, находящейся около дома №2 по ул. Зелёная на Косой Горе. Претензия у автора текста была к УК, которая поставила мусорные контейнеры без соблюдения требований СанПиН. Они предписывают определять место для контейнерной площадки на расстоянии не менее 20 метров от торца или фасада здания с окнами. со слов сотрудников УК, место это выбрали жители двух соседних домов. Если им не нравится оно, то надо провести еще одно собрание и определить новое место. Только вот согласно публичной кадастровой карте Тульской области, границы участка, закреплённые за домом №2, не дают в принципе выдержать санитарное расстояние 20 метров.

Как быть в этой ситуации знает Верховный Суд РФ. 28 декабря 2023 года. Он вынес определение, в котором разрешил подобный спор. В нем участвовала управляющая организация и администрация.

Ситуация

ТСЖ «Виктория», управляющая многоквартирным домом в г. Вязники Владимирской области. Согласно акту осмотра от 9 сентября 2019 г. на придомовой территории отсутствовала контейнерная площадка. Администрация Вязниковского района направила ТСЖ претензию с требованием исправить это упущение. ТСЖ выполнила требование и тогда чиновники подали иск в суд.

Мнение ТСЖ

Представитель ТСЖ заявил в суде, что на придомовой территории невозможно разместить контейнерную площадку с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Общее собрание собственников помещений дома не согласовало её наличие во дворе. По СанПиНу она может находиться только на муниципальной земле. Она должна находиться не менее чем в 20 метрах от дома.

Мнение администрации

ТСЖ обязана соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и организовать место (площадку) накопления ТКО и обслуживать ее вне зависимости от принадлежности земельного участка. Кассация согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

Суды первой и апелляционной инстанций

Они пришли к выводу об обоснованности требований администрации. Кассация согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

Мнение ВС РФ

Судебная коллегия по экономическим спорам отметила, что в случае если площадь земельного участка многоквартирного дома не позволяет обустроить в его границах площадку накопления ТКО с соблюдением п. 4 СанПиН 2.1.3684-21, о чем управляющая организация надлежащим образом известила орган местного самоуправления, то обязанность по созданию места накопления ТКО для такого многоквартирного дома возлагается на орган местного самоуправления (ст. 8 Закона об отходах производства и потребления).

«При этом следует учесть, добавила судебная коллегия, что в силу ст. 161 ЖК, подп. «д (2)» п. 11 Правил № 491, п. 26 (1) Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, работы по содержанию мест накопления ТКО относятся к работам по содержанию общего имущества многоквартирного дома, подлежащим выполнению организациями, осуществляющими управление такими домами», – говорится в решении коллегии.

В случае если собственники помещений пользуются для складирования ТКО муниципальной площадкой, включенной в соответствующий реестр, обязанность по содержанию площадки лежит на управляющей организации или распределяется между управляющими организациями нескольких домов пропорционально общей площади помещений в многоквартирных домах, которыми они управляют (ст. 249 ГК). Данная обязанность охватывается структурой платы за жилое помещение и коммунальные услуги (ст. 154, 156 ЖК).

Таким образом, если на территории многоквартирного дома нет возможности организовать площадку накопления ТКО с соблюдением СанПиН, то в этом случае ход переходит местной администрации.

Он должен найти на муниципальной земле участок для контейнерной площадки.

Полезные законы