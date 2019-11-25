Синдром апноэ, или Чем опасен ночной храп

Фото на Pixabay.com.

Синдром обструктивного апноэ — заболевание, для которого характерны периодически наступающие остановки дыхания во сне в сочетании с храпом, частыми пробуждениями и выраженной дневной сонливостью.

Статистика

Синдром апноэ сна достаточно часто встречается среди населения:

35% мужчин старше 60 лет имеет СОАС.

Среди пациентов, страдающих гипертонической болезнью, не меньше трети больных имеют синдром апноэ.

80% пациентов с плохо поддающейся лечению гипертонией имеют апноэ.

Почти все пациенты с ожирением имеют синдром обструктивного апноэ сна средней или тяжёлой степени.

Почему он развивается?

Во время сна тонус мышц снижается, происходит спадение верхних дыхательных путей. При этом движения грудной клетки — попытки вдоха — сохраняются. Воздух не может пройти через эту «пробку». Дыхание останавливается, уровень кислорода в крови падает. Недостаток кислорода стимулирует дыхательный центр, диафрагма начинает сокращаться чаще и сильнее, но ее усилий не хватает для того, чтобы преодолеть заблокированные верхние дыхательные пути. Значит, человеку нужно сделать еще более сильный вдох, но теперь с помощью грудных мышц. Но во сне мышцы расслаблены, и нужно проснуться, чтобы сделать глубокий вдох. Такое короткое пробуждение называется микропробуждение (или микроактивация), длится оно 3-5 секунд. Человек его не осознает, но оно дает ему возможность сделать несколько глубоких вдохов, во время которых поднимается уровень кислорода в крови. Далее пациент снова засыпает, и у него опять возникает остановка дыхания… и снова микропробуждение, и такие циклы можно наблюдать во время всего сна. Таких микропробуждений у больного с синдромом апноэ может быть до сотни в час, и глубоких фаз сна (крайне необходимых организму!) пациент либо вообще не достигает, либо они продолжаются очень короткое время.

В результате такого сна пациенты с апноэ просыпаются утром с тяжелой головой, невыспавшиеся, разбитые, нередко с высоким артериальным давлением.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Днем им конечно хочется спать — ведь многие до половины сна проводят в микропробуждениях! И если человек проспал 8 часов, это значит, что фактически настоящий сон длился у него всего 4 часа. Поэтому есть дневная сонливость, люди «клюют носом» на работе, перед компьютером или, что хуже, за рулем, вызывая опасные ситуации на дороге. Со временем пациенту с СОАС становится труднее справляться с работой, наблюдаются трудности концентрации внимания, ухудшается память, скорость мышления.

Но самое неприятное последствие СОАС — это ночные инфаркты и инсульты.

Более 80% ночных инфарктов и инсультов случаются у больных СОАС, своевременно не обратившихся к сомнологу и не восстановивших своё дыхание во время сна.

Почему происходят апноэ?

Нарастание гипоксии (снижение насыщения крови кислородом) в итоге вызывает повышение артериального давления — организм «торопится» прогнать кровь побыстрее через легкие, чтобы получить наконец-то кислород. При этом нужно это сделать как можно быстрее, поэтому давление поднимается резко, что вызовет перегрузку сосудов, и, как следствие, возможны инфаркты и инсульты.

Апноэ также приводит к различным видам аритмий — таким как брадикардия, мерцание, блокада проводящих путей сердца.

Если ваши близкие жалуются, что вы храпите во сне, не стоит отмахиваться и считать это безобидным явлением.

Ночной храп может указывать на синдром обструктивного апноэ сна.

Адрес





Центр нейрофизиологии

Тула, ул. Демидовская Плотина, 14-б.

Тел.: 8(960) 610-40-10, 22-76-90.

nejro-centr.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом