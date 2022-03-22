Партнерские роды: 3 секрета успеха

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Как не только поприсутствовать на родах, но и стать настоящим помощником будущей мамы в этом нелегком деле? Обсудили с перинатальным психологом.

Еще несколько лет назад присутствие «посторонних» на родах было нонсенсом: кроме самой женщины и медперсонала за порог приемного отделения никто и ступить не мог. Сейчас же в большинстве роддомов партнерские роды приветствуются: для этого созданы все необходимые бытовые условия. Так, в недавно открывшемся перинатальном центре на ул. Яблочкова абсолютно все родзалы индивидуальные: в каждом из них можно рожать в присутствии близкого человека. В Тульском областном перинатальном центре также регулярно проводятся партнерские роды.

По словам Игоря Юрьевича Копырина, заместителя главного врача Родильного дома № 1 города Тулы, чаще всего в качестве партнеров на родах выступают будущие папы, хотя по правилам тульских роддомов возможно присутствие любого другого члена семьи. Поэтому сконцентрируемся на роли мужа в этом нелегком деле.

Партнёрские роды — это возможность для папы увидеть появление своего ребенка на свет.

Стать частью секретного действа, которое традиционно скрывалось от мужских глаз. Поддержать жену в самый трудный момент. Одним из первых прикоснуться к новорожденному.

По этим причинам партнёрские роды являются удивительным событием для каждого члена семьи. И с каждым годом мужчины все чаще хотят быть рядом, чтобы разделить эти трудные и радостные моменты со своей супругой.

Как же стать в родах настоящим ПАРТНЕРОМ, полноценным участником событий, а не пассивным зрителем? Поможет правильный настрой и подготовка. Об этом мы поговорили с Майей Андрияничевой, клиническим, семейным и перинатальным психологом.

- Совместные роды — это настоящая трудная работа. Она продуктивна только в том случае, если это обоюдное решение пары.

Важно, чтобы оба партнёра хотели и были готовы к партнерским родам. Аргументы в духе «муж подруги, брат коллеги были на родах с женой» не приведут к взаимопониманию. Угрозы, ультиматумы и манипуляции тоже не помогут обоим участникам процесса чувствовать себя комфортно. Для каждого это решение должно быть взвешенным и индивидуальным. Другими словами, мужчина должен решить сам, идти ему в роддом с женой или ждать новостей снаружи.

Для того чтобы муж в партнерских родах был опорой, ему нужно реалистично оценить свою физическую и психологическую готовность и сформировать адекватное отношение к происходящему процессу.

Папы все-таки идут на роды не ради впечатлений, а ради жены.

Поможет посещение «Школы беременных» при роддомах, прослушивание различных курсов и лекций о родах.

Просто быть рядом, присутствовать в родзале — недостаточно. Необходимо быть готовым к выполнению обязанностей партнёра на родах.

Что важно делать будущему папе, когда его жена рожает? Рассмотрим поэтапно.

В первом периоде родов у женщины начинаются схватки. Здесь главная задача — добраться до роддома. Пока будущая мама переодевается и готовится к родам, партнер может заняться документами.

Следом предродовая палата, где будущая мама может провести довольно много времени, обычно несколько часов. Здесь присутствие и поддержка близкого человека очень важны и нужны. Схватки усиливаются и учащаются, становятся интенсивными и болезненными. Чем может тут помочь муж?

Дышать вместе с женой, чтобы снизить болевые ощущения.

Делать массаж поясницы, применять различные техники для релаксации и расслабления.

Эмоционально поддерживать будущую маму.

Позвать врача, акушерку в случае необходимости.

Важно понимать, что мужчина на партнёрских родах — не для контроля, а для поддержки. Будущий папа должен следовать указаниям врачей, не мешая делать им свою работу.

Во втором периоде родов начинаются потуги, в среднем этот период длится не более 30 минут. Обычно папы присутствуют рядом с супругой весь период схваток, но в момент потуг удаляются и возвращаются в родзал уже после появления ребенка на свет, чтобы подержать его на руках. Но присутствие партнера и на этом этапе родов не возбраняется.

Стоит заранее определиться с присутствием мужа в потужном периоде.

В принципе и в коридоре папа услышит крик новорожденного. Но если он решит остаться, то его главная задача — стоять у изголовья кровати и помогать супруге дышать, и, конечно, морально поддерживать.

Подытожим:

Важен правильный и адекватный настрой всех участников процесса, без иллюзий и самообмана. Во время родов будущий папа должен оказывать моральную поддержку супруге, настраивать на позитив, избавлять от бумажной волокиты. Партнер должен также физически поддерживать роженицу: помогать вставать, садиться, приносить воды, делать массаж.

При гармоничных отношениях в паре и психологической готовности мужчины его непосредственное участие в появлении малыша на свет дарит единение с супругой и укрепляет эмоциональную связь.

Новоиспеченные родители невероятно сближаются, проходя через роды вместе.

Кстати, партнерские роды — это еще и отличная профилактика послеродовой депрессии. Согласно научным исследованиям, послеродовой период у женщин, которые рожали вместе с супругом, проходит легче и реже развиваются психологические осложнения.