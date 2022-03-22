Партнерские роды: 3 секрета успеха
Как не только поприсутствовать на родах, но и стать настоящим помощником будущей мамы в этом нелегком деле? Обсудили с перинатальным психологом.
Еще несколько лет назад присутствие «посторонних» на родах было нонсенсом: кроме самой женщины и медперсонала за порог приемного отделения никто и ступить не мог. Сейчас же в большинстве роддомов партнерские роды приветствуются: для этого созданы все необходимые бытовые условия. Так, в недавно открывшемся перинатальном центре на ул. Яблочкова абсолютно все родзалы индивидуальные: в каждом из них можно рожать в присутствии близкого человека. В Тульском областном перинатальном центре также регулярно проводятся партнерские роды.
По словам Игоря Юрьевича Копырина, заместителя главного врача Родильного дома № 1 города Тулы, чаще всего в качестве партнеров на родах выступают будущие папы, хотя по правилам тульских роддомов возможно присутствие любого другого члена семьи. Поэтому сконцентрируемся на роли мужа в этом нелегком деле.
Партнёрские роды — это возможность для папы увидеть появление своего ребенка на свет.
Стать частью секретного действа, которое традиционно скрывалось от мужских глаз. Поддержать жену в самый трудный момент. Одним из первых прикоснуться к новорожденному.
По этим причинам партнёрские роды являются удивительным событием для каждого члена семьи. И с каждым годом мужчины все чаще хотят быть рядом, чтобы разделить эти трудные и радостные моменты со своей супругой.
Как же стать в родах настоящим ПАРТНЕРОМ, полноценным участником событий, а не пассивным зрителем? Поможет правильный настрой и подготовка. Об этом мы поговорили с Майей Андрияничевой, клиническим, семейным и перинатальным психологом.
- Совместные роды — это настоящая трудная работа. Она продуктивна только в том случае, если это обоюдное решение пары.
Важно, чтобы оба партнёра хотели и были готовы к партнерским родам. Аргументы в духе «муж подруги, брат коллеги были на родах с женой» не приведут к взаимопониманию. Угрозы, ультиматумы и манипуляции тоже не помогут обоим участникам процесса чувствовать себя комфортно. Для каждого это решение должно быть взвешенным и индивидуальным. Другими словами, мужчина должен решить сам, идти ему в роддом с женой или ждать новостей снаружи.
Для того чтобы муж в партнерских родах был опорой, ему нужно реалистично оценить свою физическую и психологическую готовность и сформировать адекватное отношение к происходящему процессу.
Папы все-таки идут на роды не ради впечатлений, а ради жены.
Поможет посещение «Школы беременных» при роддомах, прослушивание различных курсов и лекций о родах.
Просто быть рядом, присутствовать в родзале — недостаточно. Необходимо быть готовым к выполнению обязанностей партнёра на родах.
Что важно делать будущему папе, когда его жена рожает? Рассмотрим поэтапно.
В первом периоде родов у женщины начинаются схватки. Здесь главная задача — добраться до роддома. Пока будущая мама переодевается и готовится к родам, партнер может заняться документами.
Следом предродовая палата, где будущая мама может провести довольно много времени, обычно несколько часов. Здесь присутствие и поддержка близкого человека очень важны и нужны. Схватки усиливаются и учащаются, становятся интенсивными и болезненными. Чем может тут помочь муж?
- Дышать вместе с женой, чтобы снизить болевые ощущения.
- Делать массаж поясницы, применять различные техники для релаксации и расслабления.
- Эмоционально поддерживать будущую маму.
- Позвать врача, акушерку в случае необходимости.
Важно понимать, что мужчина на партнёрских родах — не для контроля, а для поддержки. Будущий папа должен следовать указаниям врачей, не мешая делать им свою работу.
Во втором периоде родов начинаются потуги, в среднем этот период длится не более 30 минут. Обычно папы присутствуют рядом с супругой весь период схваток, но в момент потуг удаляются и возвращаются в родзал уже после появления ребенка на свет, чтобы подержать его на руках. Но присутствие партнера и на этом этапе родов не возбраняется.
Стоит заранее определиться с присутствием мужа в потужном периоде.
В принципе и в коридоре папа услышит крик новорожденного. Но если он решит остаться, то его главная задача — стоять у изголовья кровати и помогать супруге дышать, и, конечно, морально поддерживать.
Подытожим:
- Важен правильный и адекватный настрой всех участников процесса, без иллюзий и самообмана.
- Во время родов будущий папа должен оказывать моральную поддержку супруге, настраивать на позитив, избавлять от бумажной волокиты.
- Партнер должен также физически поддерживать роженицу: помогать вставать, садиться, приносить воды, делать массаж.
При гармоничных отношениях в паре и психологической готовности мужчины его непосредственное участие в появлении малыша на свет дарит единение с супругой и укрепляет эмоциональную связь.
Новоиспеченные родители невероятно сближаются, проходя через роды вместе.
Кстати, партнерские роды — это еще и отличная профилактика послеродовой депрессии. Согласно научным исследованиям, послеродовой период у женщин, которые рожали вместе с супругом, проходит легче и реже развиваются психологические осложнения.