Группа компаний «ЕДИНСТВО»: надежность, проверенная временем

За 15 лет работы на рынке недвижимости Группа компаний «ЕДИНСТВО» отмечена на федеральном уровне за высокое качество строительства и наделена 60 наградами.

Каждый новый объект девелопера притягивает к себе яркими архитектурными решениями фасада, высокотехнологичным оборудованием, разнообразными планировками квартир и благоустроенной инфраструктурой дворовых территорий. Не только проекты, реализуемые в Рязани, получали приятные отзывы клиентов и выделяются экспертами в жилищной области, но и первый объект в Туле, возведенный группой компаний «ЕДИНСТВО», был отмечен на федеральном уровне.

Так, на всероссийском конкурсе «Urban Awards» в региональной номинации «Лучший жилой комплекс комфорт-класса в ЦФО» квартал-парк «Дома цвета кофе» принес застройщику 1 место. Согласно заключению экспертов, это «особенный проект для региона, который учитывает все современные параметры для комфортной и красивой жизни». Кроме выделенного, команда постоянно совершенствует качество строительства и внедряет в проекты современные технологии.

С таким усовершенствованным и современным подходом ведется строительство арт-квартала «Выше!». Выбираются только долговечные материалы, поддерживающие комфорт и прочность на протяжении многих лет.

Архитекторы компании разработали более 50 видов новых планировок от квартир-студий до просторных трехкомнатных. В соответствии с проектной документацией дома с высоким уровнем качества будут сданы в срок. На сайте проекта ведется online-трансляция строительства. А непосредственно на объекте, для удобства клиентов, есть мобильный офис. В нем вы сможете провести встречу с менеджером и посетить территорию застройки.

Политика Группы компаний заключается еще и в информационной прозрачности. Покупатели недвижимости ежемесячно узнают о всех проведенных этапах строительных работ с помощью фотоотчетов на объектах. По итогам ранжирования Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) ГК «ЕДИНСТВО» обладает максимальным рейтингом открытости — Б1. Это самый высокий рейтинг среди застройщиков Рязанской области, который компания поддерживает и на тульском рынке.

Недавно Группа компаний объявила, что теперь все ее возводимые жилые дома будут не ниже комфорт-класса. Вместе с этим, в первую очередь, учитываются интересы клиентов и придерживается лояльная ценовая политика, суть которой заключается в оптимальном соотношении цены предлагаемого жилья и его качественных характеристик.

Подняв планку на старте бизнеса, команда все эти годы не снижала обороты, постоянно совершенствуя качество строительства и внедряя в проектах современные технологии.

Уже в ближайшее время туляки смогут узнать больше о новых планах, а чтобы быть в центре событий, подписывайтесь на страницу «ВКонтакте».

ООО «ГК «ЕДИНСТВО»

Ссылка на проектную декларацию арт-квартала «Выше!» на сайте.