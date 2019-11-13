Холтер ЭКГ - современный и точный метод диагностики болезней сердца

Фото предоставлено пресс-службой Центра нейрофизиологии.

Анна Ильяш Электрокардиография не всегда дает ответы на все вопросы кардиолога. Чтобы расширить возможности ЭКГ прибегают к более точному способу: длительной записи Холтер ЭКГ в течение 24 часов.

Холтеровское мониторирование

Это метод функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы. Этот метод исследования позволяет производить непрерывную регистрацию динамики работы сердца. Холтеровский диагностический метод дает возможность отслеживать изменения в работе сердца и контролировать артериальное давление пациента в течение длительного времени в условиях его повседневной физической нагрузки.

Компактный портативный регистратор ЭКГ носится на поясе и не причиняет беспокойства пациенту.

носится на поясе и не причиняет беспокойства пациенту. Подготовка к обследованию: не требуется.

не требуется. Наличие противопоказаний: нет.

нет. Ограничения: нет.

Показания к проведению Холтеровского мониторирования ЭКГ:

периодические боли в груди, возникающие внезапно или при стрессах и физических нагрузках;

ощущение жжения за грудиной после физической нагрузки

частые головокружения,

потери сознания, предобморочные состояния

утренняя слабость, сонливое состояние весь день;

одышка

приступы учащенного сердцебиения

редкий пульс

чувство «замирания» сердца, перебои в работе сердца, в том числе и в ночное время;

оценка эффективности проводимых лечебных мероприятий;

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Противопоказания

Противопоказаний к холтеровскому мониторированию нет, кроме острых воспалительных поражений кожи в области грудной клетки. Мониторинг может проводиться людям в любом возрасте и с любыми сопутствующими заболеваниями.

Подготовка

Специальной подготовки пациента к данной процедуре не требуется. Только мужчинам необходимо сбрить растущие на груди волосы для хорошего закрепления электродов на коже. Это условие необходимо для получения информативной записи ЭКГ.

Как проводится мониторирование?

Прикрепляются датчики небольшого портативного регистратора ЭКГ на грудь. Сам прибор обычно располагается на поясе. Пациент в течение суток ведет привычный для себя образ жизни. По истечении суток прибор снимают.

Необходимо будет вести дневник, в котором фиксируются следующие показатели:

Время физической нагрузки; Время отдыха и изменения рода занятий; Самочувствие во время выполнения тех или иных дел; Если вы принимаются лекарства, то фиксировать время приема; Возникновение каких-либо симптомов из этого списка: головокружение, сердцебиение, перебои в работе сердца, боль в груди, изжога, тошнота и др.

После того как вы отдали регистратор и дневник, врач снимает данные с прибора и вводит информацию из дневника в компьютер. На основе этой информации и будет вынесено заключение.



Важно:

избегать попадания влаги на датчики и прибор (от приема водных процедур на сутки необходимо воздержаться); подвергаться тяжелым физическим нагрузкам, т.к. повышенное потоотделение может привести к отклеиванию электродов.

Во время обследования рекомендуется надевать хлопчатобумажное белье и стараться не носить одежду из электризующихся синтетических тканей.

Не подвергать прибор ударам, воздействию вибраций, высоких и низких температур. Не эксплуатировать рядом с агрессивными средствами (кислотами).

Не вскрывать прибор самостоятельно;

Немедленно сообщить о некорректной работе устройства врачу.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Дополнительные рекомендации:

Суточное мониторирование АД проводится с целью более точного определения среднего суточного уровня АД и степени его снижения в ходе лечения. Процедура необходима для уточнения диагноза Артериальная гипертензия и оценки эффективности лечения.

Прибор измеряет Ваше артериальное давление, надувая надетую на плечо манжетку и затем постепенно спуская из нее воздух.

Измерения происходят автоматически через определенный интервал времени.

Услышав его или почувствовав, что манжета на руке начала надуваться, остановитесь и не двигайтесь пока прибор накачивает и, особенно, когда стравливает воздух, держите выпрямленную руку с манжетой расслабленной и неподвижной до самого конца измерения. Во время измерения нельзя двигать рукой или сгибать ее. В противном случае, данное измерение может оказаться неудачным.

При проведении холтеровского мониторирования и мониторирования АД пациенту не рекомендуется находиться вблизи мощных линий электропередач, трасформаторных будок.

Адрес





Центр нейрофизиологии

Тула, ул. Демидовская Плотина, 14-б.

Тел.: 8(960) 610-40-10, 22-76-90.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом