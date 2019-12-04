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Магазин «Конфетки-бараночки»: сладкие подарки к Новому году для взрослых и детей!
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Магазин «Конфетки-бараночки»: сладкие подарки к Новому году для взрослых и детей!

Уже пора готовить подарки друзьям, членам семьи и коллегам. И мы подскажем вам несколько идей, как можно порадовать близких.

Новый год — время, когда хочется одарить вниманием всех своих близких. Но как выбрать подарок, чтобы он точно был полезным, приятным и обязательно пришелся по вкусу? Сотни вариантов вы найдете в магазинах «Конфетки-бараночки».

Сладкие наборы в красочных упаковках оценят и дети, и взрослые. От разнообразия глаза разбегаются: яркие жестяные банки с праздничными картинками и цветные коробочки и даже мягкие игрушки, в которых прячутся вкуснейшие конфеты.

А внутри каждого подарка разнообразие вкусов: от карамельных и жевательных конфет до шоколадных, с ягодами, фруктами, пралине и тягучими начинками. Такое понравится сладкоежкам всех возрастов!

За качество и свежесть подарков можете не переживать. Продавцы магазинов «Конфетки-бараночки» строго контролируют все, что стоит на полках. Так что можете без сомнения выбирать сладкие презенты даже для малышей.

Чем еще хочется побаловать себя зимними вечерами, кроме сладостей? Конечно вкусным чаем и кофе. Вы можете подарить это удовольствие!

В «Конфетках-бараночках» огромное количество интересных чайных наборов. Зеленый и черный, молочный улун, эрл грей с кожурой бергамота, с фруктовыми добавками, цветочным ароматом и ванильным послевкусием – такой чай наполнит ваш вечер уютом и теплом. А если он еще упакован в фарфоровую баночку в виде символа года или дополнен симпатичной кружкой, то точно будет напоминать о себе еще долго.

Кстати, чай выручит, если вы хотите сделать совсем небольшой подарок коллеге или знакомому. Как нельзя лучше в этом плане подойдут пакетики чая с уютным зимним дизайном. Бюджетно и приятно!

Хотите подарить друзьям новые гастрономические впечатления? Обратите внимание на прилавок с японскими десертами. Необычные конфеты, пирожные из рисовой муки, желатиновые десерты из сладкой адзуки (бобовой пасты) и т. д. Соберите подарок из таких вкусностей, и его запомнят на многие годы!

Ну и, конечно, на полках «Конфеток-бараночек» много наших традиционных сладких сувениров – тульские пряники, белевская пастила и зефир, суворовские конфеты... О качестве этих сладостей тулякам рассказывать не нужно, все и так знают, что они натуральные и вкусные.

Перед Новым годом производители подумали о покупателях и разработали специальные подарочные упаковки: яркий дизайн с зимними мотивами, шоколадные открытки и красивые деревянные шкатулки со сладостями. Такое можно подарить как самостоятельный сувенир или в качестве приятного дополнения к основном подарку.

Выбор наборов и сладостей в «Конфетках-бараночках» огромный, так что сейчас самое время купить самые интересные подарки. Подарите сладкий праздник вашим близким!

Сеть кондитерских магазинов «Конфетки-бараночки»
Адреса магазинов:
 
Тула, ул. Революции, 6.
Тел.: 70-06-52, 55-80-21.
Время работы: пн.-сб. 8.00-20.00; вс. 8.00-19.00. 

Тула, ул. 9 Мая, 5.
Тел. 35-20-08.
Время работы: пн.-сб. 8.00-20.00; вс. 8.00-19.00.

Тула, ул. Фрунзе, 5.
Тел. 70-06-53.
Время работы: пн.-сб. 8.00-20.00; вс. 8.00-19.00.

Тула, пр. Ленина, 112.
Тел. (4872) 70-56-53.
Время работы: пн.-сб. с 9.00 до 21.00; вс. 9.00-20.00.

konfetki-baranochki.ru

Подробнее ознакомиться с новогодними подарками, узнать цену и вложение вы можете на сайте сети магазинов «Конфетки-бараночки».
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:18 0
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