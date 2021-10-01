Время ремонта: где в Туле заказать двери, потолок и инструменты

Мы собрали для вас магазины и компании, в которых можно выбрать товары для отделки квартиры.

Выбор межкомнатных дверей – завершающий этап ремонта, но именно от него зависит целостность интерьера. Выбрать межкомнатные двери непросто, особенно учитывая меняющиеся тенденции.

Магазин «Леруа Мерлен» представил новую коллекцию дверей, которая создана с учетом последних трендов дизайна и пожеланий покупателей. В ней 60 моделей различных цветов и стилей, так что теперь вы легко можете реализовать любые задумки.

В коллекции дверей преобладают светлые оттенки– бежевые, серые и белые – именно они сейчас в тренде.

Разработчики моделей позаботились о покупателях и максимально облегчили им выбор. В наличии появились плинтуса и фурнитура, идеально подходящие по цвету и дизайну к самым популярным моделям дверей. Никакого мучительного выбора – за вас его уже сделали профессиональные дизайнеры!

Все модели представлены в наличии, их можно визуально оценить и потрогать в магазине, а доставка займет всего несколько дней.

И это еще не всё. Совсем скоро в «Леруа Мерлен» появятся очередные новинки. Будет доступна к заказу новая линейка межкомнатных дверей, которые для вас изготовят на заказ. Уникальные модели, большой выбор размерного ряда, в том числе нестандартные двери высотой 2,2 м, а также суперпрочное покрытие будут доступны к заказу уже в ноябре.

Альтернативу таким моделям сейчас можно найти в Туле только под заказ с большим сроком ожидания. Но это не в правилах «Леруа Мерлен»! Двери, изготовленные на заказ, здесь будут доставлять в течение двух недель.

Покупать двери в «Леруа Мерлен» не только удобно, но и выгодно, цены здесь не кусаются. Самые бюджетные модели межкомнатных дверей стоят всего 1200 рублей, самые дорогие с многослойным покрытием устойчивым к влаге и царапинам – 15 000 рублей за комплект.

Хотите освежить интерьер? Приходите в «Леруа Мерлен» и выбирайте! Новые модели уже ждут вас в торговом зале.

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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Натяжные потолки давно завоевали популярность. Это удобно, красиво и доступно. Такое оформление потолка не теряет внешнего вида минимум 15 лет. Монтаж занимает всего пару часов, а многообразие вариантов удивляет. Стандартный белый потолок подойдет тем, кто ценит классику и минимализм, но если вы хотите нестандартное решение – компания Valenti предложит вам целое разнообразие материалов, цветов и фактур.

Компания работает в Туле более десяти лет. Она сотрудничает с самыми популярными и проверенными поставщиками материалов, а монтажники готовы не только качественно установить потолок, но и подсказать, какие модели сейчас в тренде. На тульском рынке компания Valenti зарекомендовала себя надежным подрядчиком с хорошей репутацией. Квалифицированные специалисты устанавливают потолки в квартирах, частных домах, коттеджах, офисных, торговых и других помещениях. Мастерам под силу воплощение самых сложных проектов быстро и качественно. За что туляки ценят компанию Valenti Работа начинается с выезда замерщика, который помогает с выбором расцветки, фактуры, типа покрытия и других параметров. Выезд замерщика бесплатный.

Специалисты компании Valenti делают всю работу под ключ. К уникальному дизайн-проекту, изготовленному с учетом пожеланий клиента, будут подобраны оптимальные решения для интерьера.

Потолки изготавливают на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется современный японский станок. Такие потолки прослужат не одно десятилетие.

Доступная цена. Такой вариант отделки доступен абсолютно всем.

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Студия натяжных потолков Valenti воплотит в жизнь все ваши желания, обращайтесь!

Тула, ул. Марата, 100.

Тел. 8 (4872) 58-58-58.

valenti71.ru

Собрались делать ремонт? Всё необходимое от отвертки до встраиваемой бытовой техники вы найдете в интернет-магазине «Ситилинк».

«Ситилинк» – это не только электроника. Магазин станет вам настоящим помощником в любых выгодных покупках.

Во время ремонта планы часто меняются, и даже если вы изначально планировали просто переклеить обои, то в процессе могут обнаружиться подводные камни: проводку нужно заменить, перенести розетку, или вовсе возникает идея поменять систему отопления или сделать перепланировку помещения, обновить бытовую технику.

Широкий ассортимент «Ситилинк» предлагает на выбор сотни видов инструментов и расходных материалов самых разных категорий, отвечающих запросам как мастеров-любителей, так и профессиональных ремонтных компаний.

Электроинструменты, в том числе и готовые наборы, силовая техника, сантехника, товары для дома и дачи, отопление, а также бытовая техника и многое другое – всё необходимое для ремонта и строительства можно найти в специальном разделе.

Задумали поменять электрику в доме или обустроить освещение на приусадебном участке? Лампы, светильники, люстры, фонари и прожекторы можно приобрести в магазине «Ситилинк» по выгодным ценам.

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Магазины «Ситилинк» в Тульской области с возможностью купить здесь и сейчас:

Тула, Центральный пер., 7;

Тула, Калужское шоссе, 1-а, ТЦ «Платоновский»;

Новомосковск, ул. Березовая, 30-а.

Пункты выдачи заказов «Ситилинк-мини»:

Тула, ул. Пролетарская, 22-а, ТРЦ «РИО», 2-й этаж;

Алексин, ул. Тульская, 131, ТЦ «Импульс-2», 1-й этаж;

Богородицк, ул. Коммунаров, 48, 2-й этаж;

Донской, ул. Октябрьская, 44, 2-й этаж;

Ефремов, ул. Свердлова, 42, стр. А, 1-й этаж;

Узловая, ул. Кирова, 2/1, 2-й этаж;

Щекино, ул. Советская, 24, 1-й этаж;

Новомосковск, ул. Мира, 11-ж, гипермаркет.