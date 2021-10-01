Время ремонта: где в Туле заказать двери, потолок и инструменты
Мы собрали для вас магазины и компании, в которых можно выбрать товары для отделки квартиры.
Магазин «Леруа Мерлен»
Натяжные потолки Valenti
Электронный дискаунтер «Ситилинк»
Магазин «Леруа Мерлен»
Выбор межкомнатных дверей – завершающий этап ремонта, но именно от него зависит целостность интерьера. Выбрать межкомнатные двери непросто, особенно учитывая меняющиеся тенденции.
Магазин «Леруа Мерлен» представил новую коллекцию дверей, которая создана с учетом последних трендов дизайна и пожеланий покупателей. В ней 60 моделей различных цветов и стилей, так что теперь вы легко можете реализовать любые задумки.
В коллекции дверей преобладают светлые оттенки– бежевые, серые и белые – именно они сейчас в тренде.
Разработчики моделей позаботились о покупателях и максимально облегчили им выбор. В наличии появились плинтуса и фурнитура, идеально подходящие по цвету и дизайну к самым популярным моделям дверей. Никакого мучительного выбора – за вас его уже сделали профессиональные дизайнеры!
Все модели представлены в наличии, их можно визуально оценить и потрогать в магазине, а доставка займет всего несколько дней.
И это еще не всё. Совсем скоро в «Леруа Мерлен» появятся очередные новинки. Будет доступна к заказу новая линейка межкомнатных дверей, которые для вас изготовят на заказ. Уникальные модели, большой выбор размерного ряда, в том числе нестандартные двери высотой 2,2 м, а также суперпрочное покрытие будут доступны к заказу уже в ноябре.
Альтернативу таким моделям сейчас можно найти в Туле только под заказ с большим сроком ожидания. Но это не в правилах «Леруа Мерлен»! Двери, изготовленные на заказ, здесь будут доставлять в течение двух недель.
Покупать двери в «Леруа Мерлен» не только удобно, но и выгодно, цены здесь не кусаются. Самые бюджетные модели межкомнатных дверей стоят всего 1200 рублей, самые дорогие с многослойным покрытием устойчивым к влаге и царапинам – 15 000 рублей за комплект.
Хотите освежить интерьер? Приходите в «Леруа Мерлен» и выбирайте! Новые модели уже ждут вас в торговом зале.
Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.
Телефон (4872) 25-27-88.
Натяжные потолки Valenti
Натяжные потолки давно завоевали популярность. Это удобно, красиво и доступно. Такое оформление потолка не теряет внешнего вида минимум 15 лет. Монтаж занимает всего пару часов, а многообразие вариантов удивляет. Стандартный белый потолок подойдет тем, кто ценит классику и минимализм, но если вы хотите нестандартное решение – компания Valenti предложит вам целое разнообразие материалов, цветов и фактур.
Компания работает в Туле более десяти лет. Она сотрудничает с самыми популярными и проверенными поставщиками материалов, а монтажники готовы не только качественно установить потолок, но и подсказать, какие модели сейчас в тренде.
- Работа начинается с выезда замерщика, который помогает с выбором расцветки, фактуры, типа покрытия и других параметров. Выезд замерщика бесплатный.
- Специалисты компании Valenti делают всю работу под ключ. К уникальному дизайн-проекту, изготовленному с учетом пожеланий клиента, будут подобраны оптимальные решения для интерьера.
- Потолки изготавливают на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется современный японский станок. Такие потолки прослужат не одно десятилетие.
- Доступная цена. Такой вариант отделки доступен абсолютно всем.
- Заказы выполняются в короткие сроки. Современное оборудование и профессионализм исполнителей позволяют быстро выполнить работы даже в большом помещении. Монтаж производится после замера в течение двух рабочих дней.
- На все виды работ предоставляется гарантия.
Студия настолько уверена в качестве своей работы, что дает 10-летнюю гарантию на все натяжные потолки.
Студия натяжных потолков Valenti воплотит в жизнь все ваши желания, обращайтесь!
Тула, ул. Марата, 100.
Тел.
Электронный дискаунтер «Ситилинк»
Собрались делать ремонт? Всё необходимое от отвертки до встраиваемой бытовой техники вы найдете в интернет-магазине «Ситилинк».
«Ситилинк» – это не только электроника. Магазин станет вам настоящим помощником в любых выгодных покупках.
Во время ремонта планы часто меняются, и даже если вы изначально планировали просто переклеить обои, то в процессе могут обнаружиться подводные камни: проводку нужно заменить, перенести розетку, или вовсе возникает идея поменять систему отопления или сделать перепланировку помещения, обновить бытовую технику.
Широкий ассортимент «Ситилинк» предлагает на выбор сотни видов инструментов и расходных материалов самых разных категорий, отвечающих запросам как мастеров-любителей, так и профессиональных ремонтных компаний.
Электроинструменты, в том числе и готовые наборы, силовая техника, сантехника, товары для дома и дачи, отопление, а также бытовая техника и многое другое – всё необходимое для ремонта и строительства можно найти в специальном разделе.
Задумали поменять электрику в доме или обустроить освещение на приусадебном участке? Лампы, светильники, люстры, фонари и прожекторы можно приобрести в магазине «Ситилинк» по выгодным ценам.
Быстрая доставка – еще один плюс этого магазина.
Основательно занялись отоплением? Нагревательные котлы, радиаторы и теплые полы всегда в наличии и доступны для заказа.
Если ремонт на кухне или в ванной, то «Ситилинк» поможет с выбором мойки, душевых, сантехники, комплектующих, мебели и аксессуаров для ванной. А встраиваемая и невстраиваемая бытовая техника поможет оснастить дом и кухню после ремонта.
Выбирать в интернет-магазине «Ситилинк» – это удобно. Не придется объезжать десяток магазинов и тратить время, чтобы ознакомиться с ассортиментом. Можно просто открыть на компьютере или телефоне сайт, в поиске написать нужный вам товар и изучать имеющийся ассортимент, не выходя из дома.
На сайте «Ситилинк» можно не только узнать подробно о том или ином инструменте, но и почитать отзывы покупателей.
Это позволит больше узнать об особенностях использования и определиться с выбором.
Магазин всегда предлагает доступные цены, различные программы лояльности и выгодные акции, в том числе для предпринимателей. Прямые поставки от ведущих мировых производителей, низкая наценка за счет большого объема продаваемых товаров и минимизация издержек позволяют держать цены доступными для покупателей. А бонусы и скидки в рамках акций сделают покупку еще более выгодной.
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Пункты выдачи заказов «Ситилинк-мини»:Тула, ул. Пролетарская, 22-а, ТРЦ «РИО», 2-й этаж; Алексин, ул. Тульская, 131, ТЦ «Импульс-2», 1-й этаж; Богородицк, ул. Коммунаров, 48, 2-й этаж; Донской, ул. Октябрьская, 44, 2-й этаж; Ефремов, ул. Свердлова, 42, стр. А, 1-й этаж; Узловая, ул. Кирова, 2/1, 2-й этаж; Щекино, ул. Советская, 24, 1-й этаж; Новомосковск, ул. Мира, 11-ж, гипермаркет.