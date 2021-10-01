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Центр «Мой бизнес»: «Поможем развить производство»
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Центр «Мой бизнес»: «Поможем развить производство»

Бизнес в сфере собственного производства сталкивается со множеством неожиданных проблем и возможностей, часто связанных с уникальной ситуацией любой компании. 

В центре «Мой бизнес» малые и средние производственные компании могут получить услуги в сфере разработки технических проектов, экспертизы производства, сертификации продукции, разработки опытных образцов промышленного оборудования, защиты авторских прав, организации участия в выставках.
 
Отдел инжиниринга.
Производственным компаниям доступна поддержка по направлениям:
  • создание/апгрейд/развитие продукта;
  • производительность труда;
  • модернизация производства.
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
 
Почему так много разных типов развития бизнеса? Потому что разные организации имеют разные стратегии роста, которые очень зависят от сферы деятельности организации. Бизнес в сельском хозяйстве — крупнейшей отрасли экономики — тоже имеет свою специфику, в нем большую роль играет сезонность, погодные условия.
 
 
В центре «Мой бизнес» действуют востребованные программы поддержки предпринимательства в сельском хозяйстве. Фермерам оказывается содействие в создании крестьянских хозяйств, подготовке документов для участия в программах государственной поддержки, происходит информационное, консультационное и методическое сопровождение деятельности сельхозпроизводителей, получивших государственную поддержку.
 
Центр инновации социальной сферы
 
Собственник компании всегда думает о том, что будет дальше, и ищет взаимовыгодное сотрудничество с каждым, с кем он вступает в контакт. Но есть особый тип предпринимателей: они выдвигают социальные инициативы, хотят с помощью бизнеса решать общественные проблемы.
 
 
Социальное предпринимательство — форма бизнеса, которая утвердилась на законодательном уровне в 2019 году, когда вступил в силу ФЗ № 245. Центр «Мой бизнес» совместно с министерством промышленности и торговли Тульской области на регулярной основе проводит круглые столы по вопросам социального предпринимательства, спикерами на данных мероприятиях выступают представители министерства, совета по социальному предпринимательству в Тульской области и приглашенные лекторы из различных фондов и организаций, обеспечивающих поддержку социального бизнеса.
 
В Тульской области сформирован перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия. Сегодня в Тульской области уже более 100 бизнесменов являются социальными предпринимателями.
 
Социальные предприятия смогут получить финансовую, имущественную, образовательную, информационную, консультационную и методическую поддержку.

 

Центр «Мой бизнес»

Тула, ул. Кирова, 135.
Тел. 8 (800) 600-777-1.

мойбизнестула.рф

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