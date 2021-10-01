Центр «Мой бизнес»: «Поможем развить производство»

Производственным компаниям доступна поддержка по направлениям:

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Почему так много разных типов развития бизнеса? Потому что разные организации имеют разные стратегии роста, которые очень зависят от сферы деятельности организации. Бизнес в сельском хозяйстве — крупнейшей отрасли экономики — тоже имеет свою специфику, в нем большую роль играет сезонность, погодные условия.

В центре «Мой бизнес» действуют востребованные программы поддержки предпринимательства в сельском хозяйстве. Фермерам оказывается содействие в создании крестьянских хозяйств, подготовке документов для участия в программах государственной поддержки, происходит информационное, консультационное и методическое сопровождение деятельности сельхозпроизводителей, получивших государственную поддержку.