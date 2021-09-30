Незабываемые корпоративы и свадьбы: выбираем ресторан в Туле

Повод собраться может быть разным: создание новой семьи, день рождения, Новый год. Мы подобрали для вас заведения, в котором любое важное событие пройдет на высоте.

Банкетный LOFT «Кружева» – место для тех, кто ценит утонченность, эстетику и профессионализм. Это большое пространство для ваших торжеств – свадьбы, дня рождения и другого значимого события.

Создатели лофта хотят, чтобы любое ваше событие прошло на высоте, поэтому готовы изменить интерьер и подстроить меню конкретно под ваши пожелания.

В ресторане доступны для заказа два зала с отдельным входом и своей территорией на улице. В день проведения вашего события вы будете на площадке без посторонних.

Первый зал рассчитан на небольшие мероприятия и вмещает до 40 человек, во втором может комфортно расположиться до 80 человек.

Оба зала уже стильно оформлены, отдельно выделен президиум молодоженов. В малом банкетном зале доступна зона для выездных регистраций.

Ресторан может предоставить музыкальное и звуковое оборудование. Также украшена уличная территория и беседки.

Вам не нужно тратиться на оборудование и украшение зала – в банкетном LOFTе всё уже готово для вашего праздника!

Оформление зала для свадебного банкета стандартное. При желании вы можете сменить оформление сами или выбрать из вариантов, представленных рестораном (за отдельную плату).

Меню полностью обсуждается с клиентами. Вы можете выбрать блюда на любой вкус и бюджет. Помощь в составлении банкетного меню оказывает дипломированный специалист.

Минимальный заказ – от 1500 рублей на человека. Нарезки, соки, чай можно принести с собой.

При заказе банкетного меню для свадьбы получите подарок (за аренду платить не нужно).

Клиент оплачивает только счет за меню, всё остальное – бесплатно!

Планируете свадьбу, корпоратив или юбилей? Звоните в «Кружева»!

Тула, ул. Малаховская, 2.

Тел. 8-920-756-42-72.

День рождения, свадьба, корпоратив – любое ваше событие должно быть незабываемым. Банкетный зал «Шартрез» готов исполнить все ваши задумки по организации праздника, окунуть вас в мир музыки, положительных эмоций и вкусного меню.

В «Шартрез» два больших банкетных зала на разных этажах. В первом с комфортом можно разместить до 80 гостей, во втором – до 150.

Залы оборудованы современным музыкальным оборудованием и стильно оформлены. Название «Шартрез» означает сорт крепкого ароматного ликера изумрудно-зеленого цвета. Представьте себе этот благородный напиток. С таким вкусом и чувством стиля оформлены залы ресторана.

Первый называется «Графитовый шелк», в его интерьере преобладают зеленоватые тона. Второй – более светлый и торжественный, идеально подходит для празднования свадеб, потому что сочетается с любым цветочным оформлением.

Если интерьер ни одного из банкетных залов не подходит вам, его могут изменить по вашему желанию. Вы сами можете пригласить декоратора или обратиться в «Шартрез», где вам предложат оформление по разумной цене.

В банкетных залах просторно, так что вы можете провести праздник стандартно с застольем и танцплощадкой, или дополнительно устроить фуршет. Особенно это актуально для проведения девичников, мальчишников и корпоративов.

Блюда для банкета для вас приготовят профессиональные повара. Они накроют столы в лучших традициях русской и европейской кухни. Спиртные и безалкогольные напитки, а также фрукты и десерты можно принести с собой.

Кстати, для фуршета можно использовать и внутренний двор ресторана. Он тоже оказывается в распоряжении гостей и отлично скрасит ожидание начала празднования.

Банкетный зал находится в черте города в отдельно стоящем здании, так что ничто не помешает вашему веселью. Тем более что музыкальное оборудование предоставляется в пользование гостям, а значит, вы сможете продолжить веселье и после окончания работы ведущего.

Собираетесь организовать небольшой праздник для самых близких? «Шартрез» готов закрыться в будние дни и воскресенье для компании от 20 человек.

Тула, Щекинское шоссе, 1-а.

Тел.: 8 (4872) 71-02-03 , 8 (930) 899-88-00 .

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