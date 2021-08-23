GARDA DECOR: роскошь и элегантность для вашего интерьера

Интерьер, не хуже, чем на картинках глянцевых журналов, мечта многих. По-настоящему стильную и интересную мебель можно найти в коллекциях бренда GARDA DECOR. Каждый предмет интерьера этой компании выглядит как произведение искусства, сочетание роскоши и изящества.

Коллекции GARDA DECOR выполнены в стилистике современного ар-деко, но она универсальна. Из нее можно сформировать интерьеры в стиле неоклассика, а отдельные элементы отлично интегрируются в лофт.

GARDA DECOR – бренд, который знают во всем мире. Его салоны есть не только в России и СНГ, но и в Италии и США. Мебель и предметы интерьера и освещения отражают все мировые тренды и разработки именитых дизайнеров. За год коллекция бренда обновляется на 80%.

У GARDA DECOR есть своя студия в Москве, в которой талантливые дизайнеры трудятся над разработкой собственных моделей мебели. Высококачественные предметы интерьера стоят дешевле, чем продукция европейских производителей.

Единственный эксклюзивный представитель бренда

GARDA DECOR в Туле находится

на ул. Староникитской, 90.

Это полноценный салон, в котором представлено несколько десятков моделей, новинки поступают каждую неделю. Все, что представлено в зале можно приобрести и сразу же забрать, остальные модели есть в наличии на складе в Москве. Ежедневно к заказу доступны более 3000 наименований товаров от дизайнерской мебели и света до предметов декора. Поставка осуществляется в короткие сроки – от нескольких дней до недели.

Пока не определились с дизайном квартиры или дома? Вам помогут консультанты. GARDA DECOR – это салон готовых интерьерных решений. Каждый выставочный образец уже вписан в гармоничную композицию, продуманную до мелочей. Можно взять любую, перенести в свой дом – и наслаждаться красотой, гармонией и изысканностью. Здесь всегда дадут грамотные советы по созданию уникального стиля вашего дома, подберут мебель и декор для любого помещения, а если нужно – с нуля составят полный дизайн-проект с отделкой и обстановкой.

К тому же у консультантов салона есть эксклюзивный доступ на сайт, который позволяет видеть, какие новинки поступят в ближайшие месяцы. Возможно среди них окажется то, что вам нужно.

Можете быть уверены, что с GARDA DECOR вы не прогадаете. Коллекции отлично сочетаются между собой. Вы можете выбрать полностью готовый интерьер или дополнять его со временем. Предметы из любой коллекции хорошо дополнят друг друга и при этом сохранят вкусовую стилистику.

В соцсетях магазина постоянно появляется информация об интерьерных новинках и внутренних акциях, о которых не говорят в рекламе, здесь регулярно проходят конкурсы и розыгрыши с крутыми призами. Подписывайтесь на аккаунты ВКонтакте и Инстаграм, чтобы не пропустить все самое интересное и выгодное!

Тула, ул. Староникитская, 90.

Тел. 8-953-974-04-23.

garda-opt.ru

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