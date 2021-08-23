Ретривер, корги и цвергшнауцер: в Туле прошел чемпионат по хендлингу

Фото Елены Колотевой. Текст Яны Замчаловой.

22 августа в Туле состоялся VI чемпионат по хендлингу. Это раздел кинологии, который зародился в США. Участник соревнований искусно демонстрирует собаку в ринге, показывая все ее достоинства.

В областной столице чемпионат проводится с 2018 года. Тогда он носил название «I Ежегодный чемпионат Тулы по хендлингу». Количество участников не превышало 20 человек. В этот раз число конкурсантов достигло 58 человек. Среди них были жители Тульской области, Смоленска, Москвы, Калуги, Воронежа.

Судьями чемпионата стали высококлассные хендлеры России: Наталья Троц из Москвы, Вероника Оводнева из Санкт-Петербурга, Елизавета Рожкова из Тулы. Также впервые на чемпионате был представлен интерэксперт Юрий Горбачик из Республики Беларусь.

- Организация на достаточно высоком уровне. Отличное новое место проведения. По призовому фонду организаторы тоже отлично постарались,— отметил Юрий.

Конкурсанты соревновались в таких дисциплинах:

«Самое четкое исполнение фигур»,

«Лучшая стойка»,

«Лучший контакт с собакой».

В рамках одного чемпионата прошло четыре турнира. Первый — чемпионат по хендлингу под судейством Вероники Оводневой. Лучшим хендлером стала Анна Борщова из Санкт-Петербурга, а лучшим юным хендлером была признана Марина Поваляева из Воронежа.

- Очень волновалась перед выходом, даже пересохло в горле, но я безумно рада победе. Понравилась организация, призы, подбор экспертов и особенно - выбор помещения. Если говорить о хендлинге, то для меня это как балет. Для кого-то это спорт или способ заработка, а для меня — искусство, — поделилась своими впечатлениями Марина.

Затем следовал чемпионат по хендлингу для владельцев, где экспертом выступила Елизавета Рожкова. Победа досталась Анне Борщовой.

- Для меня сами собаки и их разведение — это уже образ жизни. Хендлинг — это, в первую очередь, спорт. И приятнее всего, когда он честный, — прокомментировала победительница.

Далее прошел чемпионат по хендлингу под судейством Юрия Горбачика. В нем абсолютным победителем стала Анастасия Котова из Москвы.

- Чемпионат супер, мне все нравится. Для меня хендлинг является неотъемлемой частью жизни. Это и отдых, и работа одновременно. Да и в целом, собаки — это моя жизнь.

Четвертым заданием стал «Турнир шести», где за звание сильнейшего хендлера боролись шесть победителей всех чемпионатов. Экспертом выступила Наталья Троц. Определить лучшего было непросто, борьба была очень напряженной. Победа досталась Марине Поваляевой.

Завершающим конкурсом чемпионата стал Supreme BIS, где победу одержала Анастасия Котова.