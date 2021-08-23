город
город
Регистрация
Ретривер, корги и цвергшнауцер: в Туле прошел чемпионат по хендлингу
Фото Елены Колотевой. Текст Яны Замчаловой.

Ретривер, корги и цвергшнауцер: в Туле прошел чемпионат по хендлингу

Смотрите большой фоторепортаж Myslo!

22 августа в Туле состоялся VI чемпионат по хендлингу. Это раздел кинологии, который зародился в США. Участник соревнований искусно демонстрирует собаку в ринге, показывая все ее достоинства.

В областной столице чемпионат проводится с 2018 года. Тогда он носил название «I Ежегодный чемпионат Тулы по хендлингу». Количество участников не превышало 20 человек. В этот раз число конкурсантов достигло 58 человек. Среди них были жители Тульской области, Смоленска, Москвы, Калуги, Воронежа.

Судьями чемпионата стали высококлассные хендлеры России: Наталья Троц из Москвы, Вероника Оводнева из Санкт-Петербурга, Елизавета Рожкова из Тулы. Также впервые на чемпионате был представлен интерэксперт Юрий Горбачик из Республики Беларусь. 

- Организация на достаточно высоком уровне. Отличное новое место проведения. По призовому фонду организаторы тоже отлично постарались,— отметил Юрий.

Конкурсанты соревновались в таких дисциплинах:

  • «Самое четкое исполнение фигур»,
  • «Лучшая стойка»,
  • «Лучший контакт с собакой».

В рамках одного чемпионата прошло четыре турнира. Первый — чемпионат по хендлингу под судейством Вероники Оводневой. Лучшим хендлером стала Анна Борщова из Санкт-Петербурга, а лучшим юным хендлером была признана Марина Поваляева из Воронежа.

- Очень волновалась перед выходом, даже пересохло в горле, но я безумно рада победе. Понравилась организация, призы, подбор экспертов и особенно - выбор помещения. Если говорить о хендлинге, то для меня это как балет. Для кого-то это спорт или способ заработка, а для меня — искусство, — поделилась своими впечатлениями Марина.

Затем следовал чемпионат по хендлингу для владельцев, где экспертом выступила Елизавета Рожкова. Победа досталась Анне Борщовой.

- Для меня сами собаки и их разведение — это уже образ жизни. Хендлинг — это, в первую очередь, спорт. И приятнее всего, когда он честный, — прокомментировала победительница.

Далее прошел чемпионат по хендлингу под судейством Юрия Горбачика. В нем абсолютным победителем стала Анастасия Котова из Москвы.

- Чемпионат супер, мне все нравится. Для меня хендлинг является неотъемлемой частью жизни. Это и отдых, и работа одновременно. Да и в целом, собаки — это моя жизнь.

Четвертым заданием стал «Турнир шести», где за звание сильнейшего хендлера боролись шесть победителей всех чемпионатов. Экспертом выступила Наталья Троц. Определить лучшего было непросто, борьба была очень напряженной. Победа досталась Марине Поваляевой.

Завершающим конкурсом чемпионата стал Supreme BIS, где победу одержала Анастасия Котова.

Галерея
Чемпионат по хендлингу, Фото: 1
Чемпионат по хендлингу, Фото: 2
Чемпионат по хендлингу, Фото: 3
Чемпионат по хендлингу, Фото: 4
Чемпионат по хендлингу, Фото: 5
Чемпионат по хендлингу, Фото: 6
Чемпионат по хендлингу, Фото: 7
Чемпионат по хендлингу, Фото: 8
Чемпионат по хендлингу, Фото: 9
Чемпионат по хендлингу, Фото: 10
Чемпионат по хендлингу, Фото: 11
Чемпионат по хендлингу, Фото: 12
Чемпионат по хендлингу, Фото: 13
Чемпионат по хендлингу, Фото: 14
Чемпионат по хендлингу, Фото: 15
Чемпионат по хендлингу, Фото: 16
Чемпионат по хендлингу, Фото: 17
Чемпионат по хендлингу, Фото: 18
Чемпионат по хендлингу, Фото: 19
Чемпионат по хендлингу, Фото: 20
Чемпионат по хендлингу, Фото: 21
Чемпионат по хендлингу, Фото: 22
Чемпионат по хендлингу, Фото: 23
Чемпионат по хендлингу, Фото: 24
Чемпионат по хендлингу, Фото: 25
Чемпионат по хендлингу, Фото: 26
Чемпионат по хендлингу, Фото: 27
Чемпионат по хендлингу, Фото: 28
Чемпионат по хендлингу, Фото: 29
Чемпионат по хендлингу, Фото: 30
Чемпионат по хендлингу, Фото: 31
Чемпионат по хендлингу, Фото: 32
Чемпионат по хендлингу, Фото: 33
Чемпионат по хендлингу, Фото: 34
Чемпионат по хендлингу, Фото: 35
Чемпионат по хендлингу, Фото: 36
Чемпионат по хендлингу, Фото: 37
Чемпионат по хендлингу, Фото: 38
Чемпионат по хендлингу, Фото: 39
Чемпионат по хендлингу, Фото: 40
Чемпионат по хендлингу, Фото: 41
Чемпионат по хендлингу, Фото: 42
Чемпионат по хендлингу, Фото: 43
Чемпионат по хендлингу, Фото: 44
Чемпионат по хендлингу, Фото: 45
Чемпионат по хендлингу, Фото: 46
Чемпионат по хендлингу, Фото: 47
Чемпионат по хендлингу, Фото: 48
Чемпионат по хендлингу, Фото: 49
Чемпионат по хендлингу, Фото: 50
Чемпионат по хендлингу, Фото: 51
Чемпионат по хендлингу, Фото: 52
Чемпионат по хендлингу, Фото: 53
Чемпионат по хендлингу, Фото: 54
Чемпионат по хендлингу, Фото: 55
Чемпионат по хендлингу, Фото: 56
Чемпионат по хендлингу, Фото: 57
Чемпионат по хендлингу, Фото: 58
Чемпионат по хендлингу, Фото: 59
Чемпионат по хендлингу, Фото: 60
Чемпионат по хендлингу, Фото: 61
Чемпионат по хендлингу, Фото: 62
Чемпионат по хендлингу, Фото: 63
Чемпионат по хендлингу, Фото: 64
Чемпионат по хендлингу, Фото: 65
Чемпионат по хендлингу, Фото: 66
Чемпионат по хендлингу, Фото: 67
Чемпионат по хендлингу, Фото: 68
Чемпионат по хендлингу, Фото: 69
Чемпионат по хендлингу, Фото: 70
Чемпионат по хендлингу, Фото: 71
Чемпионат по хендлингу, Фото: 72
Чемпионат по хендлингу, Фото: 73
Чемпионат по хендлингу, Фото: 74
Чемпионат по хендлингу, Фото: 75
Чемпионат по хендлингу, Фото: 76
Чемпионат по хендлингу, Фото: 77
Чемпионат по хендлингу, Фото: 78
Чемпионат по хендлингу, Фото: 79
Чемпионат по хендлингу, Фото: 80
Чемпионат по хендлингу, Фото: 81
Чемпионат по хендлингу, Фото: 82
Чемпионат по хендлингу, Фото: 83
Чемпионат по хендлингу, Фото: 84
Чемпионат по хендлингу, Фото: 85
Чемпионат по хендлингу, Фото: 86
Чемпионат по хендлингу, Фото: 87
Чемпионат по хендлингу, Фото: 88
Чемпионат по хендлингу, Фото: 89
Чемпионат по хендлингу, Фото: 90
Чемпионат по хендлингу, Фото: 91
Чемпионат по хендлингу, Фото: 92
Чемпионат по хендлингу, Фото: 93
Чемпионат по хендлингу, Фото: 94
Чемпионат по хендлингу, Фото: 95
Чемпионат по хендлингу, Фото: 96
Чемпионат по хендлингу, Фото: 97
Чемпионат по хендлингу, Фото: 98
Чемпионат по хендлингу, Фото: 99
Чемпионат по хендлингу, Фото: 100
Чемпионат по хендлингу, Фото: 101
Чемпионат по хендлингу, Фото: 102
Чемпионат по хендлингу, Фото: 103
Чемпионат по хендлингу, Фото: 104
Чемпионат по хендлингу, Фото: 105
Чемпионат по хендлингу, Фото: 106
Чемпионат по хендлингу, Фото: 107
Чемпионат по хендлингу, Фото: 108
Чемпионат по хендлингу, Фото: 109
Чемпионат по хендлингу, Фото: 110
Чемпионат по хендлингу, Фото: 111
Чемпионат по хендлингу, Фото: 112
Чемпионат по хендлингу, Фото: 113
Чемпионат по хендлингу, Фото: 114
Чемпионат по хендлингу, Фото: 115
Чемпионат по хендлингу, Фото: 116
Чемпионат по хендлингу, Фото: 117
Чемпионат по хендлингу, Фото: 118
Чемпионат по хендлингу, Фото: 119
Чемпионат по хендлингу, Фото: 120
Чемпионат по хендлингу, Фото: 121
Чемпионат по хендлингу, Фото: 122
Чемпионат по хендлингу, Фото: 123
Чемпионат по хендлингу, Фото: 124
Чемпионат по хендлингу, Фото: 125
Чемпионат по хендлингу, Фото: 126
Чемпионат по хендлингу, Фото: 127
Чемпионат по хендлингу, Фото: 128
Чемпионат по хендлингу, Фото: 129
Чемпионат по хендлингу, Фото: 130
Чемпионат по хендлингу, Фото: 131
Чемпионат по хендлингу, Фото: 132
Чемпионат по хендлингу, Фото: 133
Чемпионат по хендлингу, Фото: 134
Чемпионат по хендлингу, Фото: 135
Чемпионат по хендлингу, Фото: 136
Чемпионат по хендлингу, Фото: 137
Чемпионат по хендлингу, Фото: 138
Чемпионат по хендлингу, Фото: 139
Чемпионат по хендлингу, Фото: 140
Чемпионат по хендлингу, Фото: 141
Чемпионат по хендлингу, Фото: 142
Чемпионат по хендлингу, Фото: 143
Чемпионат по хендлингу, Фото: 144
Чемпионат по хендлингу, Фото: 145
Чемпионат по хендлингу, Фото: 146
Чемпионат по хендлингу, Фото: 147
Чемпионат по хендлингу, Фото: 148
Чемпионат по хендлингу, Фото: 149
Чемпионат по хендлингу, Фото: 150
Чемпионат по хендлингу, Фото: 151
Чемпионат по хендлингу, Фото: 152
Чемпионат по хендлингу, Фото: 153
Чемпионат по хендлингу, Фото: 154
Чемпионат по хендлингу, Фото: 155
Чемпионат по хендлингу, Фото: 156
Чемпионат по хендлингу, Фото: 157
Чемпионат по хендлингу, Фото: 158
Чемпионат по хендлингу, Фото: 159
Чемпионат по хендлингу, Фото: 160
Чемпионат по хендлингу, Фото: 161
Чемпионат по хендлингу, Фото: 162
Чемпионат по хендлингу, Фото: 163
Чемпионат по хендлингу, Фото: 164
Чемпионат по хендлингу, Фото: 165
Чемпионат по хендлингу, Фото: 166
Чемпионат по хендлингу, Фото: 167
Чемпионат по хендлингу, Фото: 168
Чемпионат по хендлингу, Фото: 169
Чемпионат по хендлингу, Фото: 170
Чемпионат по хендлингу, Фото: 171
Чемпионат по хендлингу, Фото: 172
Чемпионат по хендлингу, Фото: 173
Чемпионат по хендлингу, Фото: 174
Чемпионат по хендлингу, Фото: 175
Чемпионат по хендлингу, Фото: 176
Чемпионат по хендлингу, Фото: 177
Чемпионат по хендлингу, Фото: 178
Чемпионат по хендлингу, Фото: 179
Чемпионат по хендлингу, Фото: 180
Чемпионат по хендлингу, Фото: 181
Чемпионат по хендлингу, Фото: 182
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
23 августа, в 14:50 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
чемпионат по хендлингу
;
GARDA DECOR: роскошь и элегантность для вашего интерьера
GARDA DECOR: роскошь и элегантность для вашего интерьера
«Закат» Бабеля, «Конек-Горбунок» и «Сережа очень тупой»: Театр драмы готовит тулякам премьеры
«Закат» Бабеля, «Конек-Горбунок» и «Сережа очень тупой»: Театр драмы готовит тулякам премьеры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.