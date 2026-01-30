Всё болит – ничего не помогает: что делать?

Что становится причиной болевых синдромов и почему в некоторых случаях именно психиатр – тот самый врач, который нужен, объяснил психиатр реабилитационного центра «Физиоздоровье» Лев Алексеев.

erid: F7NfYUJCUneTUTxf9FAx

Пациент приходит к врачу с жалобами, например, на боли в сердце. Его обследуют и говорят: «Вы здоровы - вам надо к психиатру». Человек в недоумении: «Я действительно испытываю боль в груди, а вы мне говорите голову лечить!» Что становится причиной таких болевых синдромов и почему в этом случае именно психиатр - тот самый врач, который нужен, объяснил психиатр реабилитационного центра «Физиоздоровье» Лев Алексеев.

- Пациент обращается к врачу с жалобами вроде бы как их профиля. К примеру, приходит человек к гастроэнтерологу и рассказывает про дискомфорт в животе: вздутие, спазмы, частые позывы в туалет. Доктор его направляет на обследование, патологии не выявляет, назначает симптоматическое лечение. Оно особенных результатов никаких не приносит. А пациент всё глубже и глубже погружается в проблему. Обвиняет врачей в некомпетентности. Возникает так называемое ограничительное поведение. Вне дома - на работе, в гостях, в супермаркете - он первым делом выясняет, где туалет. Начинает стесняться повышенного газообразования. В далеко зашедших случаях он вообще боится выходить из дома, потому как переживает, что внезапно прихватит живот. Человек фактически уже не может полноценно жить.

Причиной может являться соматофорное расстройство или соматофорная вегетативная дисфункция, или, в соответствии с актуальной международной классификацией - расстройство телесного дистресса.

Подобные симптомы есть и в урологии, так называемый «нейрогенный мочевой пузырь», когда у людей возникают частые позывы в туалет. Практически нет никакой узкой врачебной специальности, которая не сталкивается с теми или иными самотофорными симптомами, - они могут захватывать любую систему органов или любой их отдел.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Почему возникает соматофорная вегетативная дисфункция?

- Базовая функция вегетативной нервной системы - управление деятельностью всех внутренних органов. В случаях сбоя нервной системы могут возникать болевые синдромы, локализующиеся в самых разных частях тела. Сбой проявляется по принципу индивидуальной уязвимости того или иного органа.

Причина нарушения работы вегетативной нервной системы кроется в эмоциях. У одних людей отрицательные эмоции сразу выбрасываются наружу, то есть они их могут выплеснуть в процессе конфликта. Тенденция же к соматизации возникает у людей с определённым психотипом: тех, кто склонен держать всё, что называется, в себе. То есть человек внешне не выказывает эмоций, а внутри у него всё кипит в момент конфликта. Вероятность возникновения у него соматофорных проблем гораздо чаще.

С другой стороны, можно отметить общею тенденцию к реализации стрессов через психосоматику. Стресс - это полезная во многом функция для организма. Он - часть механизма адаптации. Именно стресс заставляет нас включаться в работу, делать что-то новое. То есть, в принципе, любая новая деятельность является в определенной степени стрессом. А когда происходит срыв адаптации, то есть у человека не хватает внутреннего ресурса для неё, то возникает дистресс. Он как раз и может проявляться расстройством телесного дистресса.

Как понять, что пора к психотерапевту?

- Совершенно правильным решением, когда самочувствие ухудшилось, отправляться сначала на прием к профильному врачу и проходить соответствующее обследование. Диагноз «расстройство телесного дистресса» - это диагноз исключения. Он может ставится только в том случае, когда пациент прошел обследования, и они не выявили нарушений со стороны органов на фоне наличия симптоматики.

При соматофорном расстройстве человек действительно испытывает все то, что описывает. Часто это сопровозжается болями в спине, шее или других частях тела. Болевой синдром может в отдельных случаях проявляться настолько интенсивно, что нарушает сон, от этого сбивается весь ритм жизни, дистресс усиливается. Возникает порочный круг: человек не спит, из-за этого переживает, испытывает стресс, стресс усиливает боль, а боль усиливает стресс.

Далеко не все доходят до психиатра в таких состояниях, ибо до сих пор наша профессия во многом стигматизирована. Обращение к психиатру многие воспринимают как что-то страшное, как личное оскорбление: «У меня что, с головой плохо? Я же вам говорю - у меня спина болит! Обследуйте меня тщательнее!» Порой человек живет в таком состоянии длительное время, прежде чем приходит на прием ко мне.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как лечатся соматофорные расстройства?

– Чем раньше человек обратился, тем проще и быстрее можно ему помочь. Лечение проходит комплексно. Оно состоит из психотерапии и из фармтерапии, которые призваны друг друга дополнять.

Лекарства, которые я назначаю, обладают многофакторным действием. Это антидепресанты двойного назначения, которые не только помогают снять болевой синдром, но и борются с тревогой, депрессией, которая очень часто сосуществует с соматофорными расстройствами. Длительное сосуществование этих диагнозов и вызывает телесный дистресс.

Первое улучшение самочувствия ощущается уже спустя 2-3 недели. Но когда наступит полное излечение - тут невозможно обобщенно точно сказать. Кому-то достаточно пары месяцев, другому - полгода. Так что чем раньше человек обратится, тем быстрее завершится терапия.

Реклама. ООО «Медтех».