Контрольная закупка Myslo: пробуем селедку под шубой

Фото Алексея Пирязева.

Селедка под шубой особенно популярна зимой, ведь именно в морозы хочется есть много калорийного и жирненького. И хотя этот салат — неотъемлемая часть новогоднего стола, часто праздник хочется продлить подольше и съесть селедку без особой причины, например во время перерыва на работе.

В селедке под шубой есть один недостаток — её слишком долго готовить. Овощи надо отварить, почистить, натереть, да и с селёдкой тоже придётся повозиться.

Мы купили пять упаковок разных марок, чтобы выбрать самую вкусную:

TAKE IT;

GLOBUS;

COOK CHART;

«Перекресток Select»;

«Пятерочка кафе».

TAKE IT

Цена: 139 руб. за 180 г.



Производитель: ООО «ЙУМИ», Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тимирязевский.

Состав: свекла отварная, морковь отварная, картофель отварной, майонез м. д. ж. 67% (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сахар, соль, яичный желток, регуляторы кислотности: уксусная и молочная кислоты, загуститель Е1422, консервант сорбат калия, стабилизаторы: ксантановая и гуаровая камеди, ароматизатор, краситель, каротины), филе сельди слабосоленое (сельдь, соль, консерванты Е211, Е202), яйцо куриное, комплексная пищевая добавка консервирующая разведенная (вода питьевая, кпд (консерванты Е211, Е202).







Это не селедка под шубой, а просто свекла с овощами. Рыба здесь не ощущается, как, впрочем, и другие овощи. Накинем балл за вкусную свеклу с майонезом.



Наша оценка: 2 из 5 баллов.



«Пятерочка кафе»

Цена: 169,99 руб. за 250 г.

Производитель: АО «Перекресток вкусов», г. Москва. ул. Средняя Калитниковская.



Состав: сельдь филе (сельдь тихоокеанская, соль, масло подсолнечное, консервант бензоат натрия), майонез (масло подсолнечное, вода, сахар, соль, яичный желток, регуляторы кислотности: кислота уксусная, молочная кислота, загуститель Е1422, консервант сорбиновая кислота, стабилизаторы: ксантановая камедь, гуаровая камедь, ароматизатор, краситель каротины), свекла отварная, картофель отварной, морковь отварная, белок яичный, желток яичный, соль, консерванты: бензоат натрия, сорбат калия.

Из всех слоёв сильно выбивается свекольный — он увесистый, широкий. В целом салат приятный на вкус, основной акцент — на отварной свекле. Салат непересоленный, слой селёдки приличный — рыба чувствуется. Майонеза много, но вкус ингредиентов он не перебивает.



Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Перекресток Select»

Цена: 249,99 руб. за 250 г.



Состав: морковь, сельдь филе в масле (сельдь, соль, масло подсолнечное, консервант Е2111), картофель, свекла, майонез (масло подсолнечное, вода, сахар, яичный желток, соль, уксус, горчичное масло, краситель каротины), яйцо куриное маринованное, яйцо куриное отварное, маринад: регулятор кислотности уксусная кислота, соль, лук репчатый, сахар, уксус, зелень укропа, соль.





При разрезе слои в салате чёткие. Визуально в нем слишком много майонеза: слои щедро им залиты, и он сильно перебивает вкус ингредиентов. Более того, из-за этого салат как будто кислый и испорченный, хотя со сроком годности всё в порядке. Предупреждаем: в нем существенное количество хрустящего лука — любят его не все. А ещё редакции пришлось разыскивать в салате селёдку — уж слишком её здесь мало.



Наша оценка: 3 из 5 баллов.

COOK CHART

Цена: 124,90 руб. за 180 г.



Состав: свёкла столовая отварная, картофель отварной, солёная пищевая рыбная продукция — филе сельди тихоокеанской слабосолёное (сельдь тихоокеанская филе мороженое, соль пищевая, комплексная пищевая добавка (регулятор кислотности Е331 (iii), соль пищевая, регуляторы кислотности Е330, Е575), комплексная пищевая добавка (консерванты (Е211, Е202), соль пищевая), морковь столовая отварная, майонез м. д. ж. 67% (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сахар, соль пищевая, сухой яичный желток, спиртовой уксус 20%, краситель Е160а, масло горчичное эфирное), комплексная пищевая добавка (консерванты (Е211, Е202), соль пищевая), комплексная пищевая добавка (фермент животного происхождения (лизоцим), лактоза, антиокислитель Е330).

Несмотря на крошечную порцию в 180 граммов, состав у салата внушительный — точно таблица Менделеева. На вкус — отварная свекла с уксусом. Более того, селедки в этом салате почти не обнаружено — буквально несколько маленьких кусочков на всю банку. Мы не рекомендуем вам покупать этот салат.



Наша оценка: 1 из 5 баллов.

GLOBUS

Цена: 143, 33 руб. за 256 г.

Состав: сельдь с/с (сельдь тихоокеанская (Clupea harengus pallasi) филе, масло подс. рафин. дезодор., соль, регул-ы кислот (молочная, яблочная, лимонная, уксусная кислота, цитрат натрия, пирофосфаты, трифосфаты, глюконо-d-лактон), конс. (бензоат натр, сорб. калия), свекла, майонез (масло подс., вода, уксус, яичный желток, соль, загуст.: Е1422, ксантан. и гуаров. камеди; консерв. сорбин. кисл., аром. «Горчица», подсл.: Е950, Е957, красит. каротин), картофель, морковь, яйцо, лук репчатый.





Сверху этого салата даже покрошили яичный желток для украшения — так делают дома. Совет всем хозяйкам: если взять кусочек побольше и поставить на праздничный стол, никто и не догадается, что салат делали не вы, — на вкус эта селедка под шубой такая, как если бы вы приготовили её сами! Слои широкие, все овощи свежие. Рыбы внизу много, а вот майонеза мало — то, что надо для того, чтобы он не перебивал вкус. Эта селедка под шубой идеальна. Однозначно рекомендуем к покупке!



Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — «Перекресток Select» (249,99 руб.).



Самый дешевый продукт — COOK CHART (124,90 руб.).



Самый вкусный продукт, по мнению редакции Myslo, — селедка под шубой из гипермаркета GLOBUS.