Врач-кардиолог о тромбозах, ковиде и здоровых ногах

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Тромбоз – это прижизненное образование сгустков крови в сосудах, которые могут полностью или частично перекрывать просвет кровеносных сосудов. Идет повреждение сосудистой стенки, активируется свертывающая система крови, и образуются тромбы. Они могут быть либо пристеночными, либо подвижными. Перемещающийся тромб – эмбол, он может поступать с током крови из ног и попадать в легкие, вызывая тромбоэмболию легочной артерии; в сосуды головного мозга, вызывая инсульты; и в сосуды сердца, приводя к инфарктам.



Татьяна Барабанова, врач-кардиолог.

– Каковы причины образования тромбов в ногах?

– Причин несколько. Это избыточная масса тела, переломы крупных костей, например бедренной, прием оральных контрацептивов, курение, высокое артериальное давление, малоподвижный образ жизни. Профилактика тромбоза сосудов обязательно должна включать в себя физическую активность, регулярные занятия спортом.

Тонус вен можно поддерживать, занимаясь танцами и плаванием, ездой на велосипеде, ходьбой в быстром темпе.

Первоначально симптомы могут не проявлять себя. Затем может возникнуть боль в ноге, изменение цвета кожных покровов – покраснение. В этом случае надо обязательно обратиться к лечащему врачу. Он назначит консультацию узкого специалиста для обследования сосудов ног.

Также тромбы могут образовываться при нарушениях ритма – мерцательной аритмии. Образующиеся тромбы могут мигрировать в сосуды головного мозга, приводя к острым нарушениям мозгового кровообращения. В этом случае пациенты должны наблюдаться как у терапевта, так и у кардиолога.

Тромбы также могут возникать у пациентов с механическим протезом клапана – при стенозах аортального и митрального клапанов, трехстворчатого клапана. Таким пациентам ставится механический протез, при этом необходим пожизненный прием антикоагулянтов, постоянный контроль свертываемости крови.

К сгущению крови приводит и коронавирусная инфекция, особенно если пациент лежачий. Поэтому в схему лечения таких пациентов также входят антикоагулянты.

– Как наследственность влияет на возникновение тромбоза?

– Если в семье у бабушек-дедушек, пап-мам было варикозное расширение вен, надо внимательнее относиться к себе и периодически делать УЗИ нижних конечностей. Раз в год – контроль крови, свертывающей системы.

– Как понять, что появился тромбоз от оральных контрацептивов? К какому врачу обращаться? Какие анализы сдавать?

– Оральные контрацептивы могут влиять на сгущение крови, особенно при их длительном приеме. Если у женщины к тому же избыточный вес, она ведет малоподвижный образ жизни, это увеличивает риск образования тромбов. В таком случае раз в год нужно делать УЗИ нижних конечностей, сдавать коагулограмму, чтобы проверить время свертываемости крови и время кровотечения, быть под наблюдением у гинеколога. Если анализы не в норме, надо решать вопрос о смене препарата либо о его полной отмене и прибегать к другим методам контрацепции. Если появляются боли в ногах, изменение цвета кожных покровов, надо срочно обратиться к лечащему врачу, чтобы тот направил на обследование и консультацию, например, у сосудистого хирурга.

– Чем опасен глубокий тромбоз нижних конечностей? Как его обнаружить и вылечить?

– Чаще всего у таких пациентов бывает асимметричная отечность нижних конечностей, при запущенном случае может измениться цвет кожи. При асимметрии надо обратиться к врачу, чтобы тот направил на обследование.

– Как беременность влияет на сосуды и как избежать проблем в будущем?

– Беременность может приводить к тромбозу подвздошных вен, так как женщина набирает большую массу тела. Во время беременности и в раннем послеродовом периоде хорошей профилактикой является бинтование ног эластичными бинтами и ношение декомпрессионного белья.

После родов необходима хорошая физическая активность, пить больше жидкости – это способствует разжижению крови.

Также рекомендую сделать УЗИ ног.

– Куда обращаться, если переболел ковидом и хочешь проверить свои сосуды?

– Надо обратиться к участковому терапевту, вам назначат обследование, проверят свертывающую систему крови, сделают эхокардиографию, так как ковид влияет на миокард.

– Есть ли продукты, которые могут снизить риск возникновения тромбозов?

– К сожалению, продукты не влияют на нашу противосвертывающую систему. Помочь в этом вопросе могут только лекарственные препараты.

– Разжижает ли кровь алкоголь?

– Нет, алкоголь не разжижает кровь. Он может способствовать расширению сосудов, но это кратковременный эффект, потому что на следующий день идет спазм сосудов, который может привести к гипертоническому кризу – повышению давления до 180-200 мм рт. ст. А это может привести и к инсульту, и к инфаркту.

– Могут ли занятия на велосипеде снизить риск возникновения тромбоза? Сколько в день нужно заниматься физкультурой?

– Да, велосипед является профилактикой застоя крови в ногах. Физкультурой хорошо заниматься утром и вечером по 15-30 минут. Если у вас сидячая работа, можно через каждый час немного походить по кабинету, сделать 10 приседаний, чтобы не было застоя в нижних конечностях.

– Как записаться на прием в ваш кардиодиспансер?

– Направление к нам может выписать участковый терапевт. Если вы состоите на учете в нашем кардиодиспансере, то попасть на прием можно по Единой службе записи.