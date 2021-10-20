Михаил Полицеймако о соцсетях, сыне, дочках и секретах семейного счастья

Михаил относится к тому разряду артистов, которые буквально излучают оптимизм, позитив и хорошее настроение. С актером мы поговорили о театре и кино, социальных сетях, сыне и трех лапочках-дочках и, конечно же, о пандемии и о том, почему всем людям сейчас так важно успокоиться. Слово актеру!

…У меня есть мои родные места, те, где я вырос. Две недели вне дома — и я уже начинаю скучать по Москве. В советское время я проводил много времени в Коктебеле, в Крыму. Очень давно там не был и тоже скучаю. Я люблю приезжать в Израиль, потому что там с 1991 года живет тетя. И в Тулу я всегда приезжаю с удовольствием, здесь хороший театральный зритель. Здесь проходит прекрасный фестиваль «Улыбнись, Россия!», который делает Алла Ильинична Сурикова и церемонию закрытия которого я вел в этом году. Это важно, потому что у нас сейчас пробоина в культуре. А с пандемией люди перестали думать о духовном, многим надо только поесть, выпить и спать лечь. Это очень опасные развлечения, можно быстро деградировать.



…На закрытие фестиваля я приезжал со своей дачи под Воскресенском, очень люблю ее.



…Туляки, наверное, как и вся страна, сейчас живут сводками по коронавирусу. Сколько заболели, сколько умерли… Я думаю, тут надо успокоиться и понять, что переболеют все. Чтобы облегчить этот момент, надо при любых симптомах незамедлительно обращаться к врачу и обязательно привиться, если нет противопоказаний. Думаю, что это заболевание будут изучать еще лет десять. И никакой волшебной таблетки от этой болезни быть не может.

Весь мир изменился. И артисты пострадали очень сильно. Не пострадали только продавцы алкоголя, продуктов, производители масок и те, кто тесты делает. Мы, артисты, вообще сидели в полной заднице с марта по июль 2020 года, не работали. Тем, кто работает в репертуарных театрах, платили какой-то минимум, чтобы не сдохнуть с голоду.



Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако.

…Почему я не служу в каком-то конкретном театре? Я делаю то, что мне нравится, — играю в антрепризах. Любой живой процесс, я имею в виду и репертуарный театр, имеет свое рождение, пик формы и угасание. Так же, как и жизнь. То, что я наблюдаю в театрах последние 20 лет, становится всё хуже и хуже. Театрами перестают владеть лидеры, режиссеры, туда приходят менеджеры. Но театр не может быть коммерческим — это сразу неуспех. А в антрепризе я играю то, что хочу. Во всех антрепризах у меня прекрасные партнеры, все — высокие профессионалы: Сергей Шакуров, Мария Аронова, Игорь Лифанов, Даня Спиваковский, Аня Ардова, Гриша Сиятвинда, Сергей Степанченко, Татьяна Васильева… И я получаю большое удовольствие от общения и работы с ними. Да, кстати, я по приглашению играю один спектакль в Театре Российской Армии — «Леди на день» в постановке Дмитрия Астрахана. Жаль, что его нельзя привезти на гастроли, там сложные декорации.

…Летом я отснялся в сериале «В Бореньке чего-то нет» с «Квартетом И», снялся в фильме «И снова здравствуйте» с Андреем Мерзликиным в главной роли. В 4-серийном фильме для ТВЦ «Заговор небес» по мотивам детективного романа Анны и Сергея Литвиновых. На подходе еще один проект. Работаю! Веду свою любимую программу «О самом главном» на канале «Россия». Я всегда хотел работать на телевидении.

Как бы гордо артисты ни поднимали голову, всё же они подневольные люди.

Я вел и кулинарную программу, и «Утро» на одном из федеральных каналов, и «Утро» на маленьком канале… Программа «О самом главном» мне нравится. Те люди, которые приходят к нам, все реальные врачи, нет ни одного ряженого. Хорошие ли рейтинги? Я не слежу за этим, у меня четверо детей! Заканчиваем телефонный разговор со старшей дочкой, тут же звонит средняя (смеется). Дети же не кусты, которые сами растут, ими надо заниматься.



…Я нестрогий отец. Все-таки видимся мы редко, тем более недавно родилась малая, ей полтора года. Она у нас пандемийная (смеется). Когда она родилась, Гоша Куценко написал: «Назови ее Вирусина или Корона». Я ему сказал, вот ты рожай своих детей и так называй. А у меня родилась Маша! Как только появляется свободное время, стараюсь уделять его ей.

Я балую своих девчонок. Помните, в «Снежной королеве»: «Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники». А я думаю, что детей надо баловать, чтобы они вырастали хорошими людьми.



Михаил Полицеймако и Мария Аронова.

…Я не поклонник соцсетей. Считаю, что соцсети — это определенный вариант свободы, когда ты можешь писать всё что угодно. Никакой цензуры быть не должно, я что хочу, то и пишу на своей странице. Но сейчас время такое странное : ты что-нибудь напишешь, и тут же на тебя выльется мешок говна.

Сам я слежу только за друзьями, например, за Оскаром Кучерой. Вот Мария Валерьевна (Аронова. — Прим. авт.) у нас стала отчаянным блогером (смеется). Еще слежу за детьми, за супругой… Но постоянно в интернете не сижу.



…Сын — студент третьего курса Щукинского театрального училища. Он в детстве много играл: в мюзикле «Красавица и чудовище», у Жени Миронова в Театре наций. Сейчас он здоровый такой, больше меня! Он огромный! Я ему говорю, чтобы он не повторял моих ошибок, потому что я в 20 лет тоже был неприлично толст. Прям неприлично! У нас еще время такое… Никто же не мог подойти к Невинному, Леонову, Моргунову и сказать, что он жирный и надо похудеть. Это была их индивидуальность. А сейчас все худые!

Мальчики с накрашенными бесцветным лаком ногтями.

Девочки все с одинаковыми бровями, губами и скулами… Пропадает желание на них смотреть. Может, конечно, я старый пердун в 45 лет, но как-то хочется более естественной красоты.

…В семье должна быть демократия. Надо обоим идти на уступки. Любовь — это не только приятная часть, но и взаимная работа. У каждой пары свой секрет. Но чтобы прожить всю жизнь вместе — сейчас очень сложно…



…Желаю всем читателям Myslo здоровья физического и психического. Чтобы люди перестали нервничать. Это вредно! Не надо ждать локдауна, ограничений, безденежного Нового года. Есть неизбежные вещи. Ну а что делать? Смотрите меньше телевизор, больше читайте, гуляйте, двигайтесь. Желаю вам спокойствия!



Из досье Myslo

Михаил Семенович Полицеймако

Родился 7 апреля 1976 года в Москве.

Сын актрисы Марии Полицеймако и актера Семёна Фарады.

Впервые снялся в кино в 8 лет – в фильме «Что такое «Ералаш». В титрах – Миша Фарада.

Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, РАТИ (ГИТИС).

Семья: жена Лариса, дочери Эмилия, София и Мария. Сын Никита от первого брака живет с отцом.

Болеет за московский «Спартак».

Ведущий шоу о здоровье «О самом главном».

Избранная фильмография: «Старые клячи», «Даун Хаус», «72 метра», «Моя прекрасная няня», «Три полуграции», «День радио», «Ржевский против Наполеона», «Деффчонки», «Клиника счастья».