25 лет на острие моды: модельное агентство Linda празднует юбилей

Фото из архива МА Linda.

— В этом году модельному агентству исполнилось 25 лет. Расскажите, как создавалось агентство и почему именно этому Вы решили посвятить свою жизнь?

– В 90-е годы был расцвет модельного бизнеса за рубежом, мир познакомил нас с такими невероятными топ-моделями, как Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон, — это очень сильные, энергичные, талантливые, красивые женщины, которые поражали своим профессионализмом на подиуме. Агентство Linda было основано в 1996 году, это как раз было то время, когда в России не хватало красоты. Хотелось, чтобы мода вышла на новый уровень, чтобы у наших тульских красавиц появилась возможность покорять мировые подиумы, чтобы наши девушки прикоснулись к прекрасному и смогли проявить себя в этой области. Хотелось подарить девушкам настоящую сказку, помочь окунуться в замечательный мир моды, показов и чтобы девушки уверенно чувствовали себя не только на подиуме, но и в жизни.



Валентин Юдашкин с моделями агентства Linda Аленой Егоровой, Анастасией Шишиморовой, Эвелиной Голиковой, Анастасией Давыдовой, Кристиной Минаевой, Мирославой Малыгиной, Софией Шлипень и Юлией Ётовой.

– Для обывателей мир моделей — это глянцевые журналы, подиум, съемки, красивые люди… Но на самом деле — это тяжелый ответственный труд. О чем должна помнить девушка, мечтающая стать моделью?

– Самое главное для девушек, которые хотят стать моделями, — желание, за которым стоит серьезная работа над собой. Начиная от образа жизни (это и правильное питание, и занятия спортом, и самодисциплина) и заканчивая модельными навыками, которыми можно овладеть. Все мы знаем, что фотогеничность — это не какая-то особенность, не что-то волшебное. Это навык, который можно развить в себе, как и навык красивой походки. Поэтому главное — верить в себя и любить то, чем ты занимаешься, тогда всё обязательно получится.



Алла Бурлина со своими юными воспитанниками.

– Современная топ-модель – какая она? Или каноны незыблемы?

– Мы с восторгом вспоминаем топовых моделей 90-х годов, до сих пор ими восхищаемся. Они невероятно выглядят и по сей день. Но сегодня параметры топовых моделей могут быть совершенно разными. Сейчас это сильная самодостаточная девушка, которая получила некую популярность в обществе, влияние на него. Модель — это инфлюэнсер, который в социальных сетях имеет обширную и лояльную аудиторию.

Сегодня мы живем в свободном и прекрасном мире, где самое важное — разнообразие, поэтому у топовых моделей нет определенных параметров. Это совершенно разные девушки, разного роста, разного возраста. Например, Эмили Ратаковски — ее рост 170 см, или известная модель plus-size Эшли Грэхэм — это профессиональные модели. У них есть своя публика, это сильные независимые женщины, со своими рычагами влияния и тысячами поклонников по всему миру.

– Какие лица для своего агентства вы ищете, с какого возраста можно начинать строить карьеру?

– Возраст наших моделей – от 3 до 60 лет. Сейчас fashion-индустрия активно развивается, и поэтому типаж моделей разный, востребованы модели разного возраста, веса и роста. Очень высок спрос на моделей зрелого возраста, так возникла необходимость подготовки профессионально обученных моделей возрастной категории 30+.

– Какими достижениями за 25 лет гордитесь больше всего? О каких съемках, показах вспоминаете с особой теплотой?

– Прежде всего горжусь тем, что агентство Linda за эти годы стало одним из крупнейших региональных агентств России. Горжусь сильной школой моделей, своими воспитанниками, радуюсь их успехам как на профессиональном поприще, так и в жизни. Горжусь моделями, которые работают по международным контрактам и становятся лицами известных брендов. Горжусь дружной профессиональной командой единомышленников. И мне очень приятно и радостно, когда в школу моделей мои воспитанники приводят своих маленьких деток.

Горжусь организацией большого международного фестиваля Fashion Style – фестиваль дает начинающим модельерам возможность войти в профессиональное сообщество, найти единомышленников и наставников.

Мне очень запомнилась съемка на Первом канале в шоу Максима Галкина, когда модели агентства Linda показывали коллекцию Валентина Юдашкина, – было очень волнительно, ответственно. Запомнилось открытие Недели моды в Москве, где наши юные модели совместно с детьми известных актеров и певцов принимали участие в первом детском показе коллекции Yudashkin Kids. Очень люблю показы в музее Зураба Церетели, там модели агентства Linda показывали коллекции молодых дизай­неров.

– С какими великими людьми из мира моды Вы познакомились за это время?

– Я познакомилась практически со всеми ведущими российскими дизайнерами — это Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Игорь Гуляев, Виктория Андреянова, Игорь Чапурин и многие другие. Все эти люди вызывают у меня восхищение своим творчеством и отношением к профессии. На протяжении восьми лет мы очень тесно общаемся с Татьяной Евгеньевной Михалковой, президентом Благотворительного фонда «Русский Силуэт», агентство Linda является партнером международного фестиваля молодых дизайнеров.

– Ваши мечты и планы на ближайшие годы?

– Развивать модельное агентство и школу моделей, активно заниматься продвижением моделей как в России, так и за рубежом.

