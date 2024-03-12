Пластический хирург Татьяна Девятайкина: «Пластика в Туле – на уровне зарубежных клиник»

erid: 4CQwVszH9pWwJrJ4KZ4

Много лет бытовал стереотип, что сложные операции, особенно пластику, лучше делать в столице. Но уровень медицины растет, и сегодня в Туле клиники великолепно оснащены, а из крупных городов к нам приезжают работать высококлассные врачи.

Много лет бытовал стереотип о том, что сложные операции, особенно пластику, лучше делать в столице. Но все меняется, растет уровень медицины, и сегодня в Туле клиники великолепно оснащены, а из крупных городов к нам приезжают работать высококлассные врачи. Яркий пример – Татьяна Девятайкина, пластический хирург из Санкт-Петербурга, которая проводит операции в «Эс Класс Клиник».

– Татьяна, расскажите, как Вы оказались в Туле? Чем Вас привлек наш город?

Татьяна Девятайкина – Я родом из Забайкальского края, родилась в Чите, с 10-го класса занималась в медицинской академии. Я не из врачебной семьи, но с самого детства ни у кого из родных не было сомнений, что я выберу медицину, а именно – хирургию. После школы я поступила в Новосибирский государственный медицинский университет на лечебное дело. С первого курса параллельно с учебой работала: начинала с реанимации, успела поработать ассистентом стоматолога, медсестрой в травматологии, затем в хирургии, на старших курсах – медсестрой на скорой. После окончания университета поступила в ординатуру по пластической хирургии в Санкт-Петербурге, где познакомилась со своим наставником, учителем и «хирургическим отцом» Андреем Ивановичем Дощуком. Под его чутким руководством проработала 5 лет в Санкт-Петербурге, затем получила приглашение в «Эс Класс клиник». Здесь я уже полтора года и вижу большие перспективы развития пластической хирургии в Туле. Вижу, как меняется отношение к пластике в лучшую сторону: нам доверяют, нас советуют, к нам возвращаются. Почему я не говорю «я»? Потому что работаю в команде, в большой слаженной команде. Я безумно люблю свою профессию, 12 лет своей жизни отдала обучению, раз в 2-3 месяца прохожу повышение квалификации, регулярно посещаю конгрессы. Пару месяцев назад мне поступило предложение о работе за границей. Лет 10 назад уехала бы, не раздумывая, но сейчас я понимаю, что лучше ездить туда на обучение, а работать здесь, потому что российские клиники ни в чем не уступают зарубежным.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Тула находится вблизи от Москвы, и многие ездят на лечение в столицу – якобы там медицина качественнее, врачи лучше. А что Вы об этом думаете?

– Что касается качества оказания медицинской помощи в Туле, то мы не уступаем Москве. Я не берусь говорить за все направления и специальности, но что касается пластической хирургии – мы на одном уровне.

В своей практике я уделяю большое внимание не только самой операции, но и подготовке к ней, а также реабилитационному периоду. Немногие московские клиники могут этим похвастаться, а те, кто могут, – увеличивают ценник на операцию и реабилитацию в 3-5 раз. У нас в клинике пациент находится под тщательным наблюдением. Все перевязки проходят в условиях клиники и проводятся лично хирургом. Кстати, у нас много иногородних пациентов, и большая часть из них – как раз из Москвы.

– Какие операции Вы делаете? Есть вмешательства, на которых Вы специализируетесь, или работаете с любыми эстетическими проблемами?

– Я занимаюсь любыми эстетическими проблемами, кроме носа (ринопластикой, по моему мнению, должны заниматься пластические хирурги-ЛОРы). У меня два основных направления: это Mammy Makeover («макияж для мам») (коррекция послеродовых изменений – пластика груди, живота, эстетическая гинекология) и AntiAge («антивозрастная») пластика.

Выделить какую-то одну любимую операцию я не могу. Для меня каждая любимая, к каждому пациенту – свой подход. Я не работаю по одной схеме – знаю множество вариантов одной операции и для каждого использую ту технику, которая подойдет именно ему.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Какие операции самые востребованные сейчас у пациентов? Что люди чаще всего хотят исправить в себе?

– Никто не хочет стареть. Даже мужчины стали чаще обращаться с возрастными проблемами. И многие девушки испытывают эстетический дискомфорт после родов. Моя же задача – помочь вернуть былую форму и помочь полюбить себя и свое тело.

– Что касается омоложения, какие возрастные рамки есть у операции? Например, в 40-45 лет – рано или уже можно? А в 70 – не поздно?

– В пластической хирургии, как и в любой другой хирургии, есть показания к операциям и противопоказания. Возраст пациента мы почти никогда не спрашиваем, если есть возрастные изменения: птоз тканей лица, шеи, нависание век, грыжевые выпячивания нижних и/или верхних век («мешки»), смещение жировых пакетов лица, отсюда – выраженные носослезные, носогубные складки. Все вышеперечисленное является показаниями для пластической операции.

Что касается противопоказаний, возраст ими не является. А вот тяжелые хронические заболевания – да: некомпенсированный сахарный диабет, неконтролируемая гипертония, болезни печени и почек, «злостное» курение, острые инфекционные заболевания, психические заболевания, системные заболевания соединительной ткани, заболевания крови, злокачественные новообразования, период беременности и лактации... Так что для нас возраст – это всего лишь цифра!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Какие новые методы в пластической хирургии Вы можете отметить? В целом, какими возможностями сегодня располагает пластическая хирургия? Любой запрос пациента можно удовлетворить?

– Эндоскопические операции – это относительно новый метод в пластической хирургии, начиная от эндоскопических операций на лице заканчивая операциями по телу: эндоскопический способ установки имплантов, устранение диастаза.

Что касается запросов пациента – любой адекватный запрос можно удовлетворить. Я не занимаюсь калечащими операциями, такими как «эльфийские уши», «борцовские уши», «лисьи глазки». Я эстет, и моя задача – улучшить то, что и так прекрасно. Мой подход не агрессивный, я никогда не скажу пациенту, что он какой-то «не такой». Я выслушиваю все его пожелания и даю максимально точную оценку необходимости операции. И многие удивляются, когда я говорю, что все прекрасно и показаний для пластики нет. Думаю, за честность меня и выбирают!

– Насколько точно сейчас Вы можете прогнозировать результат операции? Есть технологии, позволяющие пациенту увидеть, как он будет выглядеть после вмешательства?

– До всех санкций у нас была программа, которая позволяла смоделировать и показать пациенту результат операции. Сейчас мы ждем, когда российские программисты сделают аналогичную программу для пластических хирургов.

– Восстановление после пластики – наверное, то, чего многие пациенты боятся больше всего. Появились ли в распоряжении хирургов методы и технологии для меньшей травматичности, сокращения сроков реабилитации?

– Во-первых, с каждым годом совершенствуются методы операций, мы стремимся к минимальным разрезам, чтобы было меньше рубцов. За теми рубцами, которых не избежать, учим пациента правильно ухаживать в послеоперационном периоде, чтобы от них не осталось видимых следов.

Во-вторых, реабилитация тоже не стоит на месте. Для каждой операции разработан целый комплекс восстановительных мероприятий. Проходить их или нет – решение пациента, но нужно понимать, что грамотная реабилитация всегда улучшает результат. Я всегда объясняю пациенту, что пластическая хирургия идет об руку с косметологией. Да, пластика кардинально решает проблему, но поддерживать результат необходимо у косметолога.

Отмечу еще один важный момент. Пациенты часто думают: «Зачем сейчас тратить деньги на косметолога, если в будущем я все равно пойду на пластику?» Это ошибка. В коже, предварительно подготовленной к операции косметологическими процедурами, процессы регенерации проходят быстрее. Поэтому заниматься собой, своей кожей нужно регулярно.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Вы работали в питерской медицине, сейчас в Туле – вам есть что сравнивать. Что скажете об оснащенности «Эс Класс Клиник»?

– Самое главное для меня – безопасность моих пациентов. «Эс Класс Клиник» оснащена современным оборудованием. Анестезиологическое оснащение – одно из лучших в городе. Для меня как хирурга есть все условия для качественной работы.

Обращаясь за пластикой в «Эс класс клиник», пациент остается рядом со своим оперирующим хирургом в реабилитационный период и после него. Всегда есть возможность максимально быстро прийти на прием, получить рекомендации. Во-вторых, качество наших операций не уступает лучшим российским, так как самое главное – это отдача специалиста прежде всего. А я люблю свою клинику, свою команду и своих пациентов, сопровождаю их на всех этапах – от консультации до полного восстановления. И пациенты знают, что они в надежных руках!