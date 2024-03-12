7 рецептов вкусных блинов к Масленице от тульских барышень

Фото freepik.com и предоставлены героинями публикации.

Блинчики на молоке

Анна Гулузаде, бьюти-мастер, артистка цыганского ансамбля «Ягори».

500 мл молока,

3 яйца,

250 г рисовой муки,

1 ст. л. сахара,

ванилин,

щепотка соли.

Взбить яйца, сахар, соль, ванилин. Добавить молоко, снова взбить, затем добавить муку порциями. Продолжить взбивать. Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и выпекать блинчики с двух сторон. Сложить стопкой и промазать сливочным маслом. Приятного аппетита!

блинчики «три стакана»

Татьяна Вербицкая, руководитель Тульской региональной общественной организации поддержки семей с детьми-инвалидами «Мы вместе».

1 стакан молока,

1 стакан кипятка,

1 стакан просеянной муки,

3 яйца,

2 ст. л. сахара,

щепотка соли,

немного ванильного сахара или ванилина,

3 ст. л. растительного масла.

В миску разбить яйца, добавить соль, сахар, хорошо взбить. Стакан муки с горочкой просеять. Сначала добавить половину муки, хорошо перемешать до однородности. Влить молоко, перемешать. Потом добавить оставшуюся муку. Снова перемешать. Влить стакан крутого кипятка, интенсивно перемешивая тесто. В самом конце добавить растительное масло и ванилин. Перемешать. Тесто для блинов готово. Сковороду сильно нагреть и слегка смазать растительным маслом. Можно выпекать блинчики!

классические Блинчики на воде

Жанна Цинман, художник-живописец, график, член Союза художников России, кандидат искусствоведения.

Тонкие блины, замешанные на воде, сочетаются с любой начинкой — острой, соленой, сладкой, а также хороши сами по себе, пустыми.

160 г муки,

330 мл воды,

2 яйца,

1,5 ст. л. сахара,

0,5 ч. л. разрыхлителя,

2 ст. л. растительного масла,

щепотка соли.

Наиболее экономный рецепт тонких блинов — на воде. Я пеку их под начинку. Можно в тесто добавить пряные травы, куркуму, потому что они схватываются быстро, но получаются бледные.

До однородности взбить яйца, сахар и соль. Добавить смешанную с разрыхлителем муку. Разрыхлитель часто заменяют содой, погашенной уксусом или лимонным соком. Замесить густое тесто. Если жидкости слишком мало, влить около 50 мл воды. Удалить все комочки, довести тесто до однородной консистенции. Теперь развести оставшейся водой, влить постное масло. Разогреть сковороду, смазать кусочком сала или растительным маслом. Выпекать до схватывания верхнего слоя, перевернуть и подсушить блин с обратной стороны. Блины сложить стопкой на плоской тарелке и держать под крышкой, чтобы ломкие края пропитались паром и размягчились. Начинку часто делаю из ветчины и сыра. Можно рубленые яйца с зелёным луком и сыром.

БЛИНЫ НА МИНЕРАЛКЕ С СИРОПОМ ТОПИНАМБУРА

3 яйца,

2 ст. л. сиропа топинамбура,

1 стакан рисовой муки,

1 стакан кокосового молока (любое другое растительное),

100 мл минералки,

½ ч. л. соды,

1 ст. л. псиллиума (шелуха подорожника — полезный пребиотик),

1 ст. л. оливкового масла или кокосового,

корица.

Яйца взбить с сиропом. Добавить молоко. Всыпать муку и тщательно перемешать, можно в миксере. Добавить соду, гашенную минералкой. Добавить масло, корицу, псиллиум. Ввести минералку, взбить. По консистенции тесто должно быть жидкое. Псиллиум будет сгущать тесто в процессе выпекания. Можно подливать немного минералки по ходу приготовления.

Блины на сыворотке

3 яйца,

эритрит (или любой другой сахарозаменитель) — по вкусу,

150-200 мл сыворотки (продается на рынках),

рисовая мука (любая другая) — до консистенции жидкой сметаны,

1 ст. л. оливкового масла,

щепотка разрыхлителя,

щепотка соли.

Смешать все ингредиенты. Если тесто получается густым, добавить немного кипятка. Выпекать на хорошо разогретой сковороде. Блины получаются тонкие и очень нежные.

Блинчики на кипятке

Екатерина Макарова, танцор, модель, блогер.

1 стакан молока,

1 стакан кипятка,

2 яйца,

1 стакан муки,

2 ст. л. сахара (можно выпекать и без сахара),

0,5 ч. л. соли,

2 ст. л. растительного масла,

1 ч. л. соды.

Яйца взбить с солью в пену, добавить сахар и ещё немного взбить. Влить молоко, добавить соду, частями всыпать муку и перемешать, чтобы не было комочков. Влить кипяток, перемешать, добавить растительное масло и снова перемешать. Выпекать блины с двух сторон на хорошо разогретой сковороде. Блины получаются очень вкусными и красивыми. Так как я сладкоежка, то люблю блинчики с шоколадом или шоколадной пастой! А еще можно добавить свежие фрукты и ягоды — тогда будет вообще вкуснотища!

блинчики на соде

Маргарита Сафонова, инженер-электрик.

2 яйца,

0,5 литра молока,

0,5 ч. л. соды, погашенной в уксусе,

соль по вкусу,

2-3 ст. л. сахара,

мука,

2 ст. л. растительного масла.

Смешать все ингредиенты, муку засыпать на глаз, чтобы тесто было жидковатым. Если тесто получилось слишком густым, то в него надо добавить немного кипятка (тогда блинчики получатся «в дырочку»). Можно приготовить такие же блинчики, но вместо молока взять кефир. Тогда соду можно всыпать прямо в кефир, уксус будет не нужен.