«Офисная» гинекология»: лечение самых частых женских проблем без госпитализации

В сумасшедшем ритме жизни на нас, женщинах, лежит слишком много задач. Мы этакие «женщины-семиделки» — одновременно занимаемся множеством дел и обязанностей. Мы идеально сбалансированы между семейной жизнью, работой и общественной активностью. Мы умеем эффективно распределять свое время и при этом не терять важные моменты в каждой сфере своей жизни.
Александр Варев, генеральный директор
— Именно поэтому мы используем в лечении «офисную гинекологию»: женщина проходит лечение и уже через 2 часа может вернуться к своему привычному образу жизни, без госпитализации и уже здоровой.
Топ-5 «офисных» малоинвазивных и органосохраняющих операций.
Гистерорезектоскопия
Елена Шнуркова, гинеколог
— Лишних органов не бывает. Сохранение органа — наша главная задача. Гистерорезектоскопия — золотой стандарт лечения патологий матки за 60 минут. Быстрое восстановление, отсутствие шрамов, сохранение репродуктивности — главные преимущества метода.
С помощью гистерорезектоскопии лечим:
- полипы эндометрия и цервикального канала,
- внутриматочные спайки, перегородки,
- субмукозные миомы матки.
Преимущества гистерорезектоскопии:
- без травмирования тканей,
- короткий восстановительный период,
- одновременная диагностика и лечение,
- снижение риска рецидивов,
- устранение причин бесплодия.
Гистерорезектоскопия проводится под анестезией (30-60 минут). Через 1-2 часа вы можете вернуться к привычному ритму жизни.
Доступная стоимость лечения:
- удаление полипа матки — 25 тыс. руб.,
- удаление миоматозного узла в матке — 35 тыс. руб.,
- удаление внутриматочной перегородки, спаек — 40 тыс. руб.
Стоимость указана без учета необходимых обследований.
Лапароскопическое удаление миом и кист яичников
Василий Прохоров, гинеколог
— Киста яичника и миома матки встречаются у 50% наших пациенток в возрасте от 20 до 50 лет. Сегодня доступны органосохраняющие лапароскопические операции, после которых женщина уже на следующий день возвращается к привычному ритму жизни.
Какие кисты надо оперировать:
- любые кистомы,
- серозные кисты,
- муцинозные кистомы,
- эндометриоидные кисты,
- тератомы,
- фибромы.
Операции по удалению кист яичника или миомы матки проводятся щадящим лапароскопическим методом по современным и безопасным технологиям.
Доступная стоимость лечения:
- удаление миомы матки — 35 тыс. руб.,
- удаление кисты яичника — 30 тыс. руб.
Стоимость указана без учета необходимых обследований.
Пластика влагалища
Елена Шнуркова, гинеколог
— Мы часто слышим: «Ой, ну какая пластика, там никто не видит, можно и так». Конечно, с помощью пластики влагалища можно навести красоту в интимной зоне, но, помимо этого, пластика помогает решить и более серьезные вопросы.
С помощью пластики влагалища можно:
- восстановить мышечный каркас влагалища,
- уменьшить вход во влагалище,
- скорректировать опущение матки,
- решить проблемы мочеполовой системы у женщин.
Для многих женщин чувство уверенности и комфорта в своем теле является важным аспектом психологического благополучия. Решаются эстетические, физиологические и сексуальные проблемы.
Доступная стоимость пластики: 30 тыс. руб.
Стоимость указана без учета необходимых обследований.
«Дриллинг» яичников — лечение бесплодия
Василий Прохоров, гинеколог
— Для женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). При таком заболевании созревшие яйцеклетки не могут выйти из капсул на поверхность сквозь плотную оболочку, количество и размер фолликулов увеличиваются с каждым циклом. Со временем они «трансформируются» в небольшие кисты.
Во время дриллинга в яичниках проделывают отверстия размером до 2 мм, через которые яйцеклетки могут беспрепятственно выходить в маточные трубы, где будут оплодотворены.
- Основное показание для дриллинга яичников — бесплодие на фоне СПКЯ.
- Цель вмешательства — восстановление естественных процессов овуляции.
Операция проводится лапароскопически.
Доступная стоимость лечения: 35 тыс. руб.
Стоимость указана без учета необходимых обследований.
Лечение недержания мочи
Елена Шнуркова, гинеколог
— Недержание мочи значимо ухудшает качество нашей жизни. Мы перестаем заниматься сексом, любимыми видами спорта, боимся пробежать и кашлянуть, отказываемся от активных видов отдыха. У женщин чаще всего встречается стрессовое недержание мочи.
Каковы причины стрессового недержания мочи?
- Беременность и роды,
- подъем тяжестей,
- хронический кашель и запоры,
- ожирение и сахарный диабет,
- хронические инфекции мочеполовых путей,
- дефицит гормонов,
- врожденная слабость соединительной ткани.
Слинговая операция — эффект на всю жизнь.
Суть операции: установка слинга.
Сразу после операции проблем с недержанием мочи любой стадии нет.
Показания для слинговой операции:
- стрессовое недержание мочи у женщин,
- цистоцеле (пролапс мочевого пузыря во влагалище).
Слинговые операции позволяют избавиться от стрессового недержания мочи и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
Операция проводится под анестезией.
Длительность операции — 20 минут, а результат — на всю жизнь.
Доступная стоимость: 30 тыс. руб.
Стоимость указана без учета необходимых обследований.
Берегите себя и доверяйте только профессионалам.
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