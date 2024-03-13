«Офисная» гинекология»: лечение самых частых женских проблем без госпитализации

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В сумасшедшем ритме жизни на нас, женщинах, лежит слишком много задач. Мы этакие «женщины-семиделки» — одновременно занимаемся множеством дел и обязанностей. Мы идеально сбалансированы между семейной жизнью, работой и общественной активностью. Мы умеем эффективно распределять свое время и при этом не терять важные моменты в каждой сфере своей жизни.

Александр Варев, генеральный директор — Именно поэтому мы используем в лечении «офисную гинекологию»: женщина проходит лечение и уже через 2 часа может вернуться к своему привычному образу жизни, без госпитализации и уже здоровой.

Топ-5 «офисных» малоинвазивных и органосохраняющих операций.

Гистерорезектоскопия

Елена Шнуркова, гинеколог — Лишних органов не бывает. Сохранение органа — наша главная задача. Гистерорезектоскопия — золотой стандарт лечения патологий матки за 60 минут. Быстрое восстановление, отсутствие шрамов, сохранение репродуктивности — главные преимущества метода.

С помощью гистерорезектоскопии лечим:

полипы эндометрия и цервикального канала,

внутриматочные спайки, перегородки,

субмукозные миомы матки.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Преимущества гистерорезектоскопии:

без травмирования тканей,

короткий восстановительный период,

одновременная диагностика и лечение,

снижение риска рецидивов,

устранение причин бесплодия.

Гистерорезектоскопия проводится под анестезией (30-60 минут). Через 1-2 часа вы можете вернуться к привычному ритму жизни.

Доступная стоимость лечения:

удаление полипа матки — 25 тыс. руб.,

удаление миоматозного узла в матке — 35 тыс. руб.,

удаление внутриматочной перегородки, спаек — 40 тыс. руб.

Стоимость указана без учета необходимых обследований.

Лапароскопическое удаление миом и кист яичников

Василий Прохоров, гинеколог — Киста яичника и миома матки встречаются у 50% наших пациенток в возрасте от 20 до 50 лет. Сегодня доступны органосохраняющие лапароскопические операции, после которых женщина уже на следующий день возвращается к привычному ритму жизни.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Какие кисты надо оперировать:

любые кистомы,

серозные кисты,

муцинозные кистомы,

эндометриоидные кисты,

тератомы,

фибромы.

Операции по удалению кист яичника или миомы матки проводятся щадящим лапароскопическим методом по современным и безопасным технологиям.

Доступная стоимость лечения:

удаление миомы матки — 35 тыс. руб.,

удаление кисты яичника — 30 тыс. руб.

Стоимость указана без учета необходимых обследований.

Пластика влагалища

Елена Шнуркова, гинеколог — Мы часто слышим: «Ой, ну какая пластика, там никто не видит, можно и так». Конечно, с помощью пластики влагалища можно навести красоту в интимной зоне, но, помимо этого, пластика помогает решить и более серьезные вопросы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

С помощью пластики влагалища можно:

восстановить мышечный каркас влагалища,

уменьшить вход во влагалище,

скорректировать опущение матки,

решить проблемы мочеполовой системы у женщин.

Для многих женщин чувство уверенности и комфорта в своем теле является важным аспектом психологического благополучия. Решаются эстетические, физиологические и сексуальные проблемы.



Доступная стоимость пластики: 30 тыс. руб.

Стоимость указана без учета необходимых обследований.

«Дриллинг» яичников — лечение бесплодия

Василий Прохоров, гинеколог — Для женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). При таком заболевании созревшие яйцеклетки не могут выйти из капсул на поверхность сквозь плотную оболочку, количество и размер фолликулов увеличиваются с каждым циклом. Со временем они «трансформируются» в небольшие кисты.

Во время дриллинга в яичниках проделывают отверстия размером до 2 мм, через которые яйцеклетки могут беспрепятственно выходить в маточные трубы, где будут оплодотворены.

Основное показание для дриллинга яичников — бесплодие на фоне СПКЯ.

Цель вмешательства — восстановление естественных процессов овуляции.

Операция проводится лапароскопически.

Доступная стоимость лечения: 35 тыс. руб.

Стоимость указана без учета необходимых обследований.

Лечение недержания мочи

Елена Шнуркова, гинеколог — Недержание мочи значимо ухудшает качество нашей жизни. Мы перестаем заниматься сексом, любимыми видами спорта, боимся пробежать и кашлянуть, отказываемся от активных видов отдыха. У женщин чаще всего встречается стрессовое недержание мочи.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Каковы причины стрессового недержания мочи?

Беременность и роды,

подъем тяжестей,

хронический кашель и запоры,

ожирение и сахарный диабет,

хронические инфекции мочеполовых путей,

дефицит гормонов,

врожденная слабость соединительной ткани.



Слинговая операция — эффект на всю жизнь.

Суть операции: установка слинга.

Сразу после операции проблем с недержанием мочи любой стадии нет.



Показания для слинговой операции:

стрессовое недержание мочи у женщин,

цистоцеле (пролапс мочевого пузыря во влагалище).



Слинговые операции позволяют избавиться от стрессового недержания мочи и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Операция проводится под анестезией.

Длительность операции — 20 минут, а результат — на всю жизнь.

Доступная стоимость: 30 тыс. руб.

Стоимость указана без учета необходимых обследований.

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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