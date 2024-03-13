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«Офисная» гинекология»: лечение самых частых женских проблем без госпитализации
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«Офисная» гинекология»: лечение самых частых женских проблем без госпитализации

Рассказывают эксперты медицинского центра «Л’Мед».

В сумасшедшем ритме жизни на нас, женщинах, лежит слишком много задач. Мы этакие «женщины-семиделки» — одновременно занимаемся множеством дел и обязанностей. Мы идеально сбалансированы между семейной жизнью, работой и общественной активностью. Мы умеем эффективно распределять свое время и при этом не терять важные моменты в каждой сфере своей жизни.

Александр Варев, генеральный директор

— Именно поэтому мы используем в лечении «офисную гинекологию»: женщина проходит лечение и уже через 2 часа может вернуться к своему привычному образу жизни, без госпитализации и уже здоровой.

Топ-5 «офисных» малоинвазивных и органосохраняющих операций.

Гистерорезектоскопия

Елена Шнуркова, гинеколог 

— Лишних органов не бывает. Сохранение органа — наша главная задача. Гистерорезектоскопия — золотой стандарт лечения патологий матки за 60 минут. Быстрое восстановление, отсутствие шрамов, сохранение репродуктивности — главные преимущества метода.

С помощью гистерорезектоскопии лечим:

  • полипы эндометрия и цервикального канала,
  • внутриматочные спайки, перегородки,
  • субмукозные миомы матки.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Преимущества гистерорезектоскопии:

  • без травмирования тканей,
  • короткий восстановительный период,
  • одновременная диагностика и лечение,
  • снижение риска рецидивов,
  • устранение причин бесплодия.

Гистерорезектоскопия проводится под анестезией (30-60 минут). Через 1-2 часа вы можете вернуться к привычному ритму жизни.

Доступная стоимость лечения:

  • удаление полипа матки — 25 тыс. руб.,
  • удаление миоматозного узла в матке — 35 тыс. руб.,
  • удаление внутриматочной перегородки, спаек — 40 тыс. руб.

Стоимость указана без учета необходимых обследований.

Лапароскопическое удаление миом и кист яичников

Василий Прохоров, гинеколог

— Киста яичника и миома матки встречаются у 50% наших пациенток в возрасте от 20 до 50 лет. Сегодня доступны органосохраняющие лапароскопические операции, после которых женщина уже на следующий день возвращается к привычному ритму жизни.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Какие кисты надо оперировать:

  • любые кистомы,
  • серозные кисты,
  • муцинозные кистомы,
  • эндометриоидные кисты,
  • тератомы,
  • фибромы.

Операции по удалению кист яичника или миомы матки проводятся щадящим лапароскопическим методом по современным и безопасным технологиям.

Доступная стоимость лечения:

  • удаление миомы матки — 35 тыс. руб.,
  • удаление кисты яичника — 30 тыс. руб.

Стоимость указана без учета необходимых обследований.

Пластика влагалища

Елена Шнуркова, гинеколог 

— Мы часто слышим: «Ой, ну какая пластика, там никто не видит, можно и так». Конечно, с помощью пластики влагалища можно навести красоту в интимной зоне, но, помимо этого, пластика помогает решить и более серьезные вопросы.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

С помощью пластики влагалища можно:

  • восстановить мышечный каркас влагалища,
  • уменьшить вход во влагалище,
  • скорректировать опущение матки,
  • решить проблемы мочеполовой системы у женщин.

Для многих женщин чувство уверенности и комфорта в своем теле является важным аспектом психологического благополучия. Решаются эстетические, физиологические и сексуальные проблемы.

Доступная стоимость пластики: 30 тыс. руб. 

Стоимость указана без учета необходимых обследований.

«Дриллинг» яичников — лечение бесплодия

Василий Прохоров, гинеколог

— Для женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). При таком заболевании созревшие яйцеклетки не могут выйти из капсул на поверхность сквозь плотную оболочку, количество и размер фолликулов увеличиваются с каждым циклом. Со временем они «трансформируются» в небольшие кисты.

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Во время дриллинга в яичниках проделывают отверстия размером до 2 мм, через которые яйцеклетки могут беспрепятственно выходить в маточные трубы, где будут оплодотворены.

  • Основное показание для дриллинга яичников — бесплодие на фоне СПКЯ.
  • Цель вмешательства — восстановление естественных процессов овуляции.

Операция проводится лапароскопически.

Доступная стоимость лечения: 35 тыс. руб.

Стоимость указана без учета необходимых обследований.

Лечение недержания мочи

Елена Шнуркова, гинеколог 

— Недержание мочи значимо ухудшает качество нашей жизни. Мы перестаем заниматься сексом, любимыми видами спорта, боимся пробежать и кашлянуть, отказываемся от активных видов отдыха. У женщин чаще всего встречается стрессовое недержание мочи.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Каковы причины стрессового недержания мочи?

  • Беременность и роды,
  • подъем тяжестей,
  • хронический кашель и запоры,
  • ожирение и сахарный диабет,
  • хронические инфекции мочеполовых путей,
  • дефицит гормонов,
  • врожденная слабость соединительной ткани.

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Слинговая операция — эффект на всю жизнь.

Суть операции: установка слинга.

Сразу после операции проблем с недержанием мочи любой стадии нет.

Показания для слинговой операции:

  • стрессовое недержание мочи у женщин,
  • цистоцеле (пролапс мочевого пузыря во влагалище).


Слинговые операции позволяют избавиться от стрессового недержания мочи и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Операция проводится под анестезией.

Длительность операции — 20 минут, а результат — на всю жизнь.

Доступная стоимость: 30 тыс. руб.

Стоимость указана без учета необходимых обследований.

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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Ждем вас!

Клиника «Л’Мед» | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00.
Суббота: с 8.30 до 15.00.
Воскресенье: выходной.

 

Сайт: Клиника Л’Мед.

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