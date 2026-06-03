Наконец-то солнце пригревает по-летнему и горячие супы уже не вызывают аппетита. На сцену выходит главное летнее блюдо русской кухни – окрошка.

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Холодная, освежающая, сытная и при этом лёгкая. Уже от одного упоминания о ней становится вкусно!

Название блюда происходит от слова «крошить» — и это идеально описывает суть приготовления: все ингредиенты мелко нарезаются. По другой версии название произошло от существительного «крошево». В старину так называли всё, что мелко крошилось и заливалось напитком — квасом, молочной сывороткой, огуречным рассолом.

Кстати, неофициальным днем окрошки считается 30 мая. Дата выбрана неслучайно: именно в конце весны на грядках вырастает первая редиска и сочная зелень.

Почему окрошка на кефире популярна?

Традиционная окрошка готовится на квасе, но кефирный вариант завоевал неменьшую любовь. С кефиром блюдо становится нежнее, сливочнее. А еще кефир не перебивает вкус овощей и мяса и очень полезен для пищеварения.

Именно поэтому к началу летнего сезона Тульский молочный комбинат расширил линейку кефиров и выпустил сразу две новинки — биокефир классический и биокефир с зеленью «Бежин луг». Этот кисломолочный продукт обогащён бифидобактериями. Его производство сочетает традиционные технологии изготовления кефира на живых кефирных грибках с добавлением пробиотических микроорганизмов. Благодаря этому кефир благотворно влияет на организм, восстанавливая микрофлору кишечника. А еще он отлично утоляет жажду и подходит для перекуса.

Биокефир «Бежин луг» с зеленью уже многим пришелся по вкусу. Он легкий, всего 1% жира. С ним приготовление становится еще быстрее: нарезаете все ингредиенты и заливаете кефиром, в котором уже есть зелень!

Проверенный рецепт окрошки от Тульского молочного комбината

Ингредиенты (на 4 порции):

картофель отварной — 3 шт.;

яйца варёные — 3 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

колбаса варёная (докторская) — 200 г;

Биокефир с зеленью «Бежин луг» — 2-3 бутылки, в составе зеленый лук, укроп и петрушка, поэтому вам не нужно дополнительно нарезать зелень для окрошки;

соль, перец — по вкусу;

лимонный сок — по вкусу.

Все ингредиенты нарезать мелкими кубиками примерно одного размера, смешать всё в одной миске. Залить кефиром. Посолить, поперчить, при желании добавить лимонный сок для кислинки. Дать настояться в холодильнике 30 минут. Все ингредиенты должны быть холодными — так вкус будет ярче.

Если вместо колбасы использовать куриное филе, то блюдо получится более диетическим. А копченое мясо добавит аромата.

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