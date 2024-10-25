Контрольная закупка Myslo: пробуем плавленый сыр с грибами

Изучили составы и попробовали. Теперь готовы делиться с вами впечатлениями.

В этот раз мы решили попробовать плавленые сыры с грибами. Для дегустации мы купили сыры пяти торговых марок, которые вы можете найти в любом сетевом магазине:

President,

Hochland,

«Карат»,

«Сыробогатов»,

Viola.

President

Цена: 184,99 руб.

Вес: 200 г.

Производитель: ООО «Лакталис Истра», Московская обл., г. Истра.

Состав: сыр, вода питьевая, масло сливочное, сухое обезжиренное молоко, творог, сыворотка суха молочная, загустители — Е1442 и Е407, эмульгаторы — E450 и Е339, комплексная пищевая добавка (лук сушеный, маслята сушеные, ароматизатор, усилители вкуса и аромата — Е621 и Е635, регулятор кислотности — лимонная кислота и Е451, стабилизатор Е415).

Состав у всех плавленых сыров очень «богатый». Ароматизаторы, усилители вкуса, чего здесь только нет. Но на здоровый продукт это вариант перекуса не очень-то тянет, так что снимать за это баллы не будем никому.

В составе этого сыра заявлены маслята. Проверить разновидность грибов невозможно, но в этом сыре они есть. Грибов достаточно много, их видно, и вкус грибов в сыре очень яркий. Впрочем, последнее может быть заслугой ароматизатора и глутамата натрия.

Сыр нам понравился, у него приятная консистенция. По вкусу он сливочный, насыщенный. Очень чувствуется лук, в сочетании с грибами он отлично играет. Несмотря на большой состав, сыр ощущается натуральным. Намазать такой на бутерброд вам захочется снова и снова. Определенно — лайк!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Hochland

Цена: 209,99 руб.

Вес: 200 г.

Производитель: ООО «Хохланд Руссланд», Московская обл., г. о. Раменский.

Состав: сыры, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, шампиньоны, концентрат молочного белка, эмульгаторы (Е331, Е339, Е450, Е452), ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, соль, консервант низин, вода питьевая.

Грибы в сыре присутствуют, и их много. Грибной вкус не очень яркий, но есть. Нам понравилась приятная сливочная консистенция.

Есть небольшая горчинка, но она уместна и хорошо оттеняет вкус. Такое ощущение, что внутри есть горьковатые сорта сыра.

Если сравнивать этот сыр с тем, что выпускается под брендом President, то он менее насыщенный и чуть более кислый. Но тоже приятный.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

«Карат»

Цена: 124,99 руб.

Вес: 200 г.

Производитель: АО «Карат», г. Москва.

Состав: сыр, масло сливочное, сливки, вода питьевая, сухое обезжиренное молоко, загустители (Е1422, ксантановая камедь, камедь целлюлозы), эмульгаторы (Е450, Е452), грибы сушеные (шиитаке, шампиньоны, белые грибы), соль пищевая, желирующий агент Е407, регулятор кислотности — лимонная кислота, консервант — сорбат калия, ароматизатор.

Где же грибы в этом сыре? Мы не нашли. На вкус и запах они тоже не ощущаются. А производитель обещал нам аж три вида — шампиньоны, шиитаке и белые.

Сливочный вкус ненасыщенный. А еще сыр твердоват и намазывается на хлеб не так приятно, как остальные. Похож на сыр, который продают в треугольничках.

По вкусу и консистенции мы ставим незачет.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

«Сыробогатов»

Цена: 144,99 руб.

Вес: 200 г.

Производитель: ООО «Первая линия», Свердловская область, г. Екатеринбург.

Состав: сыр, вода питьевая, масло сливочное, молоко сухое обезжиренное, сыворотка молочная сухая, эмульгаторы (Е450i, Е339ii), регуляторы кислотности Е451i и Е450ii, стабилизатор Е339i, соль, ароматизатор (ароматизатор «Грибы», декстроза, усилитель вкуса и аромата Е621, грибы сушеные (шампиньоны), регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия.

Грибы в этом сыре видны невооруженным глазом, это уже плюс. По словам производителя, в этот продукт добавили шампиньоны, по вкусу очень похоже. Сыр сливочный, хорошо намазывается, но минус есть — уж очень он соленый.

Из-за большого количества соли или из-за ароматизаторов от этого сыра остается химическое послевкусие.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Viola

Цена: 375,99 руб.

Вес: 400 г.

Производитель: ООО «Виола», Московская обл., Одинцовский район, с. Ершово.

Состав: сыры твердые и полутвердые, восстановленная молочная сыворотка, вода питьевая, масло сливочное, эмульгаторы (пирофосфаты, фосфаты натрия), комплексная пищевая добавка (лук сушеный, ароматизаторы, агент антислеживающий (Е551), экстракт чёрного перца), грибы-лисички сушеные, консерванты (сорбиновая кислота), регулятор кислотности (лимонная кислота, трифосфаты).

«В этом сыре лисички! Класс!» - думали мы, пока не открыли упаковку. Как видите, грибов там нет. Сыр твердый и по вкусу напоминает сметану.

Грибной вкус имеется, но к нему есть вопросики. Знаете, какая на вкус суповая основа у лапши быстрого приготовления с грибным вкусом? У нас сложилось ощущение, что что-то подобное добавили и в этот сыр.

Есть можно, но победителем такой сыр назвать нельзя.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

Самое дешевое блюдо — «Карат» (124,99 руб. за 200 г).

Самое дорогое блюдо — Hochland (209,99 руб. за 200 г).

Самое вкусное, по мнению редакции, — President.