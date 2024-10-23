Обследование ЖКТ: что такое современная эндоскопия в «Клинике Эксперт»

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Как проводится обследование и можно ли его выполнить без боли? В «Клинике Эксперт» знают секрет.

Когда пора к врачу?

Боль в животе испытывал каждый, но, к сожалению, далеко не все решаются сразу выяснить причину. Меж тем любая болезнь заявляет о себе сначала незначительными симптомами. Но не стоит закрывать на них глаза и ждать более веских сигналов. О том, какие симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) говорят о необходимости посетить врача, а также о том, как проводится обследование, рассказала врач-эндоскопист «Клиники Эксперт» Кристина Кашковская.

Кристина Кашковская — Первыми симптомами, указывающими на то, что вам нужна консультация врача, являются частая отрыжка и изжога, тошнота, нарушение стула, сильное газообразование. Рвота, уменьшение аппетита, частые боли в области желудка (эпигастральной области) или за грудиной, наличие кровянистых выделений при дефекации, анемия — это уже более серьезные симптомы, которые точно нельзя игнорировать, как и пытаться заниматься самолечением, — говорит Кристина Кашковская.

Виды обследований

Существует два вида обследований, которые дают врачу возможность определить состояние здоровья пациента и установить правильный диагноз. Лабораторные исследования дают общую картину состояния здоровья пациента: уровень гемоглобина, наличие или отсутствие воспаления, инфекции и прочее. Расширить и детализировать информацию позволят гастроскопия или колоноскопия.

— На прием к врачу-эндоскописту в «Клинику Эксперт» пациент может прийти сам, если часто испытывает отрыжку, изжогу или боли в животе. Он пройдет обследование и уже с результатами может отправиться к лечащему врачу. Кроме этого, пациента могут направить на обследование гастроэнтеролог или терапевт в рамах дообследования или профилактического скрининга.

Гастроскопия позволяет визуализировать слизистые оболочки и полость желудка, пищевода и 12-перстной кишки. Метод современный и отличается многочисленными достоинствами: при гастроскопии возможен не только визуальный осмотр, но и забор материала для анализа. Это исследование характеризуется высокой точностью, результативностью и при этом безболезненно для пациента.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Колоноскопия — это метод исследования толстой кишки. Это самый современный и точный метод диагностики, позволяющий выявить злокачественные и доброкачественные новообразования, неспецифические воспалительные заболевания, такие как язвенный колит, болезнь Крона, а также врожденные аномалии развития толстой кишки.

Обследования проводятся с помощью видеоэндоскопа. Аппарат состоит из гибкой трубки небольшой толщины, оборудован камерой, источником света и каналом для забора биопсийного материала.

Что такое гастроскопия?

Уровень оборудования — показатель качества исследования. В «Клинике Эксперт» используется современное оборудование марки Pentax. Оно представлено двумя гастроскопами — обычным и ультратонким.

— Ультратонкий гастроскоп подходит как для взрослых, так и для детей. Первым аппарат вводится через нос, а вот детям проводят обследование только через ротовую полость. В обоих случаях он позволят детально осмотреть ротовую полость и ротоглотку после чего, как и при обычной гастроскопии, пищевод, желудок, 12-перстную кишку, — пояснила Кристина Кашковская. — Превосходная освещенность в сочетании с качественной картинкой высокого разрешения, которая выводится на монитор, дает наглядную картину состояния слизистых. Если обнаружатся мелкие полипы, папилломы, эндоскопист «Клиники Эксперт Тула» может их удалить прямо во время обследования — оборудование позволяет это сделать в рамках одного приема врача. Также при необходимости будет взята биопсия различных участков слизистой.

«Клиника Эксперт» постоянно развивается, и в ближайшее время в планах — приобрести оборудование для удаления доброкачественных образований большего размера, например полипов до 7-10 миллиметров.

Колоноскопия — это не больно

— Колоноскопия — открывает глазу доктора то, что скрыто и не заявляет о себе никакими симптомами. Это самый эффективный метод ранней диагностики колоректального рака и других патологий кишечника, протекающих бессимптомно. А это отличная возможность вылечиться на ранней стадии, пока еще не возникли серьезные осложнения.

Процесс колоноскопии небыстрый, он занимает от 40 до 60 минут. Это позволяет специалисту неспеша провести тщательный осмотр, не причиняя излишнего дискомфорта пациенту.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Традиционный вариант обследования — это когда пациент в сознании. Если выбрали его, то тоже не стоит переживать: эндоскопические обследования проводят опытные врачами, поэтому неприятные ощущения будут минимальными. Эндоскопист комментирует свои действия, предупреждает о возможных неприятных моментах, рекомендует оптимальное положение во избежание болевых ощущений.

В ближайшее время эта процедура станет еще комфортнее — благодаря специальному инсуффлятору с углекислым газом. Оборудование вскоре поступит в «Клинку Эксперт Тула». Основная цель проведения инсуффляции — облегчение прохождения эндоскопа. Постепенное нагнетание газа расширяет просвет кишечника и дает возможность беспрепятственно, а значит, безболезненно провести инструмент по отделам толстой кишки.

При инсуффляции воздухом сохраняются болезненные ощущения во время проведения обследования, а после окончания — вздутие, боли в животе, ощущение распирания. После внедрения в практику инсуффляции углекислым газом общая удовлетворенность процедурой возросла. Углекислый газ всасывается быстрее в несколько десятков раз, а значит, неприятные симптомы после обследования менее яркие или вовсе не беспокоят пациентов.

Многие пациенты, отправляясь на колоноскопию и гастроскопию, опасаются, что процедура будет болезненной. В «Клинике Эксперт» такое обследование можно пройти под наркозом — во время медикаментозного сна.

В этом случае любые неприятные ощущения полностью исключены.

Кстати, гастро- и колоноскопию можно выполнить как в комплексе, так и отдельно.

Как подготовиться к обследованиям?

Поскольку обследование проводится на ЖКТ, то подготовка включает в себя ограничение и изменение питания за несколько дней до процедуры.

Так, за три дня до гастроскопии нужно прекратить прием препаратов, которые разжижают кровь, а в день процедуры — полностью отказаться от приема лекарств. Это позволит собрать реальные данные о кислотности желудка и состоянии слизистых оболочек внутренних органов.

Несколько глотков воды можно сделать не позднее чем за три часа до исследования. Последний перед гастроскопией прием пищи должен состояться не менее чем за 12 часов. Ужин должен быть легким, не включать жирное и жареное. Оптимальный вариант — овощное пюре или свежие овощи, птица, приготовленная на пару.

Подготовка к колоноскопии тоже начинается заранее. Помимо диеты включает в себя прием слабительных препаратов. О детальной подготовке к колоноскопии расскажут в «Клинике Эксперт Тула».

Кому необходимо посетить эндоскописта?

Обследование ЖКТ рекомендовано в рамках диспансеризации и онкопатологии всем людям старше 40 лет.

Каждый год проходить обследование нужно тем, у кого ранее были выявлены доброкачественные или злокачественные образования ЖКТ, пациентам с отягощенной наследственностью или с хроническими воспалительными заболеваниями ЖКТ, эрозивными и язвенными состояниями.

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