Матч «Арсенала», вечеринка в стиле хоррор и фестиваль словесного творчества: выходные в Туле

«Арсенал» — «Шинник»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
26 октября «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Шинник»
из Ярославля.
Самая страшная ночь
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 500 руб.
26 октября в Concert Hall пройдет вечеринка «Самая страшная ночь».
Досвидошь
Стоимость: от 999 руб.
Где: бар «Флигель» (ул. Фридриха Энгельса, 53).
25 октября в баре «Флигель» с презентацией нового альбома выступит группа «Досвидошь».
«Тулица» — «Динамо»
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
25 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» — «Динамо» (Краснодар).
Сверчок
Где: Тульская научная областная библиотека.
Подробная программа по ссылке.
25 и 26 октября в Тульской научной областной библиотеке пройдут финальные дни фестиваля словесного творчества «Сверчок».
Участников ждут увлекательные мастер-классы от экспертов, интерактивные зоны и торжественное закрытие с награждением победителей творческого конкурса.
АКМ — «Сокол»
Где: Ледовый дворец.
25 октября в Ледовом дворце АКМ примет «Сокол».
Встреча с Андреем Лыженковым
Где: Тульская научная областная библиотека.
26 октября в Тульской научной областной библиотеке пройдет встреча с Андреем Лыженковым.
Андрей Лыженков — мастер с уникальным взглядом и большим опытом. На встрече он покажет свои работы 80-90-х годов и проведет нас через две захватывающие темы:
- «Возрождение православия в 80-90-х»;
- «Люди и политика 80-90-х».
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Творческий кластер «Октава».
26 октября в кафе «Октавы» выступит группа iDiE MONE | ИDИ́ МОНЭ́
DIE MONE выворачивают наизнанку старое звучание, вырывая из него уникальность и совмещая её с новым пониманием о музыке.
Хикки
Где: Градов music bar.
Стоимость: 300 руб.
25 октября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит группа «Хикки».
Финальный этап «Всероссийской паркур-лиги»
Где: Спорткомплекс «Новое поколение».
С 25 по 27 октября в спорткомплексе «Новое поколение» финальный этап «Всероссийской паркур-лиги», который соберет 200 участников со всей страны, а так же из Белоруссии и Казахстана.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
26 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.