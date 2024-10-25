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Матч «Арсенала», вечеринка в стиле хоррор и фестиваль словесного творчества: выходные в Туле

Матч «Арсенала», вечеринка в стиле хоррор и фестиваль словесного творчества: выходные в Туле

А еще квартирник в «Октаве», концерт группы «Досвидошь» и встреча с Андреем Лыженковым — в нашем обзоре выходных.

«Арсенал» — «Шинник»

Когда: 26 октября, суббота, 17.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «Шинник»

26 октября «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Шинник»
из Ярославля.

 

Самая страшная ночь

Когда: 26 октября, суббота, 23.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 500 руб.

Самая страшная ночь

26 октября в Concert Hall пройдет вечеринка «Самая страшная ночь».

 

Досвидошь

Когда: 25 октября, пятница, 20.00.

Стоимость: от 999 руб.
Где: бар «Флигель» (ул. Фридриха Энгельса, 53). 

Досвидошь

25 октября в баре «Флигель» с презентацией нового альбома выступит группа «Досвидошь».

 

«Тулица» — «Динамо»

Когда: 25 октября, пятница, 19.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

«Тулица» — «Динамо»

25 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» — «Динамо» (Краснодар).

 

Сверчок

Когда: 25 и 26 октября, пятница-субота.

Где: Тульская научная областная библиотека.
Подробная программа по ссылке.

Сверчок

25 и 26 октября в Тульской научной областной библиотеке пройдут финальные дни фестиваля словесного творчества «Сверчок».

Участников ждут увлекательные мастер-классы от экспертов, интерактивные зоны и торжественное закрытие с награждением победителей творческого конкурса.

 

АКМ — «Сокол»

Когда: 25 октября, пятница, 19.00.

Где: Ледовый дворец.

АКМ — «Сокол»

25 октября в Ледовом дворце АКМ примет «Сокол».

 

Встреча с Андреем Лыженковым

Когда: 26 октября, суббота, 14.00.

Где: Тульская научная областная библиотека.

Встреча с Андреем Лыженковым

26 октября в Тульской научной областной библиотеке пройдет встреча с Андреем Лыженковым.

Андрей Лыженков — мастер с уникальным взглядом и большим опытом. На встрече он покажет свои работы 80-90-х годов и проведет нас через две захватывающие темы:

  • «Возрождение православия в 80-90-х»;
  • «Люди и политика 80-90-х».
 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 26 октября, суббота, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Квартирники в кафе «Октавы»

26 октября в кафе «Октавы» выступит группа iDiE MONE | ИDИ́ МОНЭ́

DIE MONE выворачивают наизнанку старое звучание, вырывая из него уникальность и совмещая её с новым пониманием о музыке.

 

Хикки

Когда: 25 октября, пятница, 19.30.

Где: Градов music bar.
Стоимость: 300 руб.

Хикки

25 октября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит группа «Хикки».

 

Финальный этап «Всероссийской паркур-лиги»

Когда: 25-27 октября, пятница-воскресенье, 11.00.
Где: Спорткомплекс «Новое поколение». 
 

Финальный этап «Всероссийской паркур-лиги»

С 25 по 27 октября в спорткомплексе «Новое поколение» финальный этап «Всероссийской паркур-лиги», который соберет 200 участников со всей страны, а так же из Белоруссии и Казахстана.

 

Пиковая дама

Когда: 26 октября, суббота, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Пиковая дама

26 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

 

а что в кино?

Субстанция

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но, когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Маргарет Куолли). Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать...

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Автор:
сегодня, в 11:59 0
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