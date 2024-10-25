Матч «Арсенала», вечеринка в стиле хоррор и фестиваль словесного творчества: выходные в Туле

А еще квартирник в «Октаве», концерт группы «Досвидошь» и встреча с Андреем Лыженковым — в нашем обзоре выходных.

Когда: 26 октября, суббота, 17.00. Где: Центральный стадион «Арсенал».

26 октября «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Шинник»

из Ярославля. Самая страшная ночь Когда: 26 октября, суббота, 23.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: от 500 руб.

26 октября в Concert Hall пройдет вечеринка «Самая страшная ночь». Досвидошь Когда: 25 октября, пятница, 20.00. Стоимость: от 999 руб.

Где: бар «Флигель» (ул. Фридриха Энгельса, 53).



25 октября в баре «Флигель» с презентацией нового альбома выступит группа «Досвидошь». «Тулица» — «Динамо» Когда: 25 октября, пятница, 19.00. Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

25 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» — «Динамо» (Краснодар). Сверчок Когда: 25 и 26 октября, пятница-субота. Где: Тульская научная областная библиотека.

Подробная программа по ссылке.



25 и 26 октября в Тульской научной областной библиотеке пройдут финальные дни фестиваля словесного творчества «Сверчок». Участников ждут увлекательные мастер-классы от экспертов, интерактивные зоны и торжественное закрытие с награждением победителей творческого конкурса. АКМ — «Сокол» Когда: 25 октября, пятница, 19.00. Где: Ледовый дворец.

25 октября в Ледовом дворце АКМ примет «Сокол». Встреча с Андреем Лыженковым Когда: 26 октября, суббота, 14.00. Где: Тульская научная областная библиотека.



26 октября в Тульской научной областной библиотеке пройдет встреча с Андреем Лыженковым.



Андрей Лыженков — мастер с уникальным взглядом и большим опытом. На встрече он покажет свои работы 80-90-х годов и проведет нас через две захватывающие темы:

«Возрождение православия в 80-90-х»;

«Люди и политика 80-90-х». Квартирники в кафе «Октавы» Когда: 26 октября, суббота, 19.00. Где: Творческий кластер «Октава».

26 октября в кафе «Октавы» выступит группа iDiE MONE | ИDИ́ МОНЭ́ DIE MONE выворачивают наизнанку старое звучание, вырывая из него уникальность и совмещая её с новым пониманием о музыке. Хикки Когда: 25 октября, пятница, 19.30. Где: Градов music bar.

Стоимость: 300 руб.

25 октября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит группа «Хикки». Финальный этап «Всероссийской паркур-лиги» Когда: 25-27 октября, пятница-воскресенье, 11.00.

Где: Спорткомплекс «Новое поколение».





С 25 по 27 октября в спорткомплексе «Новое поколение» финальный этап «Всероссийской паркур-лиги», который соберет 200 участников со всей страны, а так же из Белоруссии и Казахстана. Пиковая дама Когда: 26 октября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр .





26 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

а что в кино? Субстанция

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но, когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Маргарет Куолли). Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать...