Контрольная закупка Myslo: пробуем консервированного тунца

Контрольная закупка Myslo: пробуем консервированного тунца

Еду оцениваем субъективно, но честно!

Консервированный тунец — частый гость на столе людей, которые следят за питанием. По своим свойствам он может заменить мясо. Филе этой рыбы содержит много белка, который хорошо усваивается.

Мы решили проверить консервы из полосатого тунца в собственном соку пяти торговых марок:

  • «5 Морей»,
  • «Магуро»,
  • «Морской котик»,
  • Federici,
  • Fortuna.
 

«5 Морей»

PAV-8122.jpg

Цена: 266,99 руб.

Объем: 185 г.

Масса рыбы: 130 г.

Производитель: «Чотиват Мануфактуринг Паблик Ко., ЛТД», Таиланд.

Состав: тунец Скипджек, вода, соль.

Тунец Скипджек — это еще одно название полосатого тунца. Так что эта баночка — полноправный участник обзора. 

По цвету этот тунец оказался самым серым, а еще он очень сильно разваливался. Не самый презентабельный продукт и на вкус оказался посредственным. Рыба была настолько пересолена, что есть ее оказалось просто невозможно. 

Если добавите тунец этого бренда в салат — не солите его, иначе все испортите. Чрезмерное количество соли противоречит понятию «полезный продукт», так что баллы мы поставим невысокие.

Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

 

«Магуро»

PAV-8125.jpg

Цена: 239,99 руб.

Объем: 170 г.

Масса рыбы: 120 г.

Производитель: «Хуонг Гианг Кампани Лимитед», Вьетнам.

Состав: тунец полосатый, вода, соль.

Этот тунец уложен в баночку крупными кусками, и они хорошо держат форму, не разваливаются. Вкус нежный, рыбный. На первый образец тунец этого производителя вообще не похож.

Соли достаточно, но не много. Такую рыбу можно есть и просто так, и добавить в салат.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

«Морской котик»

PAV-8128.jpg

Цена: 212,99 руб.

Объем: 170 г. 

Масса рыбы: 120 г.

Производитель: «Марбелидзе С. А.», Эквадор.

Состав: тунец полосатый (филе), вода, соль.

Тунец в этой баночке был не таким крепким, как в предыдущей, больше разваливался. В остальном вкус тоже приятный.

Соли еще меньше, чем в консервах «Магуро», но это нестрашно. Этот тунец — неплохой. Без яркого вкуса, но вполне достойный. 

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

 

Federici

PAV-8132.jpg

Цена: 358,99 руб.

Объем: 160 г.

Масса основного продукта: 104 г.

Производитель: «Еврофиш», Эквадор.

Состав: тунец полосатый, вода, соль.

На вид этот тунец был самым приятным, но оказался очень сухим. Мы понимаем, что консервы из тунца назвать сочными сложно, но это уже чересчур.

В остальном все в порядке: баланс соли соблюден, кусочки крупные. Разве что вкус не такой насыщенный.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

 

Fortuna

PAV-8136.jpg

Цена: 279,99 руб.

Объем: 185 г. 

Масса рыбы: 130 г.

Производитель: «Чотиват Мануфактуринг Паблик Ко., ЛТД», Таиланд.

Состав: тунец полосатый кусочками, вода, соль.

На тунец этой торговой марки ставила автор обзора. Марка популярная, и казалось, что хорошая. Но в сравнении с другими обнаружился сильный химический привкус. Такого не было больше ни в одном образце.

Тунец в этой баночке не сухой, приятно выглядит, но привкус… Мы поставим низкие баллы.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

Самые дорогие консервы— Federici (358,00 руб.).

Самые дешевые консервы — «Морской котик» (212,99 руб.).

Самые вкусные консервы, по мнению редакции Myslo, — «Магуро».

