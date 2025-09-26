  1. Моя Слобода
Хранитель фотокладов: зачем фотограф из Богородицка хранит тысячи снимков неизвестных людей
Фото Алексея Пирязева.

Спросили Евгения Качурина о его необычном хобби.

25 сентября в творческом пространстве «Девятка» состоялась лекция фотографа Евгения Качурина «В поисках фотоклада». Журналисты Myslo тоже пришли послушать о необычном хобби Евгения. 

PAV-7800.jpg

Вот уже 10 лет Женя собирает фотографии. Откуда только не приносили ему выцветшие карточки: со свалок, с заброшенных зданий, из только что купленных квартир.

PAV-9519.jpg

За годы у Евгения собралась внушительная коллекция - около 12 тысяч кадров. Практически все снимки так или иначе связаны с его малой родиной — Богородицком.

PAV-7831.jpg

Женя рассказал, зачем хранит у себя тысячи фото незнакомых ему людей. 

— Как появился первый архив?

— Я нашел его совершенно случайно в заброшенной богородицкой типографии. Что делать с такой необычной находкой? Поразмыслив, я стал публиковать найденные фотографии в своих соцсетях. Город маленький, и люди стали потихоньку узнавать друг друга.

Незнакомец со снимка

Евгений рассказал удивительную историю, связанную с одной из фотографий архива. Около 30 лет назад солнечным зимним утром журналист «Богородицах Известий» запечатлел на улице мужчину, который расчищал улицы о снега на тракторе. 

n7xNGt390DD7U9T3FdTkiaCoadjBVZ1i_641_gJx-2VJId38atOqFHxWqrqloDhzvKhs0r-7QlP0_5N_D1qTtNuk.jpeg

Евгений проявлял пленку, нашел этот снимок и разместил его в соцсетях. Одна из подписчиц написала ему, что мужчину зовут дядя Коля - Николай Ушаков, и он до сих пор чистит улицы. 

Позже Женя позабыл об этом фото. Однажды зимой он пошел снимать, как очищают площадь от снега. И внезапно встретил того самого дядю Колю с фотографии! Мужчина был рад увидеть себя на фото 30-летней давности.

Евгений показал, как выглядит дядя Коля сейчас:

byQUZuTCJtPAPsq4UpgWIH9hLY_ZC9bjmPZApqcnUy8sY1OFwd2TaEpitpA3xwwOdPMybIarj9leMpdvyPkwWWx7.jpeg
 

Люди стали меня называть хранителем фотографий.

— Жители города приносили мне семейные альбомы, которые они находили на мусорках, при ремонте старых квартир, все фото, которые уже никому не нужны. 

PAV-9615.jpg

Где ты хранишь коллекцию? 

— Конечно же, у меня в планах все это оцифровать, но на это нужен не один год. Сейчас все фотографии и альбомы я храню в коробках. Сначала они занимали одну полку, потом антресоль. Теперь для хранения архива я использую отдельную подсобку в фотостудии (смеется). Огромный стеллаж от пола до потолка! Он полностью заполнен снимками и фотопленками.

Выброшенные фотографии писательницы

Последним в руки Евгению попал архив известной богородицкой писательницы. Ее больше нет в живых.

Родственники забрали из альбома только фототех, кого знали. Сам альбом выбросили на мусорку.

Но что это был за альбом! Листки аккуратно сшиты, места под фотографии вручную разлинованы. Почему люди выбросили альбом, в который женщина по крупицам собирала свою жизнь, Евгению еще предстоит узнать. Он не спешит ругать родственников писательницы, ведь причины их поступка могли быть разными.

PAV-7822.jpg

Какой самый старый архив из тех, что у тебя есть?

— Это фотографии конца 50-х. Предполагаю, их сделали в Узловском районе. Мне пока только предстоит его полностью отсканировать и опубликовать. Быть может, найдутся люди, которые узнают своих родственников и смогут рассказать что-нибудь интересное. Возможно, когда-нибудь мы узнаем реальную историю этого архива!

Жень, какие у тебя планы на фотоархив?

— Я мечтаю, что смогу реализовать свой авторский проект. Пока в раздумьях.


Может быть, получится целая выставка о людях, которые жили
в Богородицке и развивали наш город.


Почему ты считаешь свое дело важным?

— Я показываю, что любая семейная история интересна и уникальна. Быть может, кто-то после сегодняшней лекции захочет съездить к бабушке и полистать семейный альбом, а кто-то залезет на чердак в доме, найдет старые фотографии и начнет изучать свою родословную. Я учу ценить семью и помнить своих родных.

PAV-9528.jpg

Женя сказал, что многое бы отдал за снимок своего дедушки, который прошел Великую Отечественную войну. Быть может, благодаря сложному делу Евгения, кто-то найдет бесценное фото своего родного человека!

Автор:
Фотограф:
сегодня, в 18:12
Контрольная закупка Myslo: пробуем консервированного тунца
Контрольная закупка Myslo: пробуем консервированного тунца
«Сбитый ас», «Душ. После боя», «Текстильщицы»: в Тулу привезли картины знаменитого художника Александра Дейнеки
«Сбитый ас», «Душ. После боя», «Текстильщицы»: в Тулу привезли картины знаменитого художника Александра Дейнеки
