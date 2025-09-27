Концерт Анны Асти и творческая встреча с автором книги «Слово пацана»: выходные в Туле

Anna Asti
Где: «Тула-Арена».
27 сентября в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит Anna Asti.
«Академия Михайлова» — «Динамо-Шинник»
Где: Ледовый дворец.
27 и 28 сентября в Ледовом дворце «Академия Михайлова» сыграет против «Динамо-Шинник».
Фестиваль детских любительских цирковых коллективов
Где: ул. Санаторная, 3.
27 и 28 сентября в манеже МСК «Тулица» состоится международный фестиваль детских любительских цирковых коллективов им. Михаила Ивановича Шуйдина.
Роберт Гараев
Где: Книжный магазин «Манифест».
27 сентября в «Октаве» пройдёт творческая встреча с автором книги «Слово пацана» Робертом Гараевым.
Соревнования по маунтинбайку
Где: Веденино.
28 сентября в лыжероллерном центре «Веденино» пройдет первенство Тульской области по маунтинбайку.
Машина добра
Где: ТЦ «Сарафан».
28 сентября с 12.00 до 16.00 в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.
Александр Дейнека
Где: Фонд искусств.
27 сентября в Фонде искусств состоится открытие выставки «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения».
Пролетая над гнездом кукушки
Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.