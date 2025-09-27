  1. Моя Слобода
Концерт Анны Асти и творческая встреча с автором книги «Слово пацана»: выходные в Туле

А еще матчи «Академии Михайлова» — в нашем обзоре выходных.

Anna Asti

Когда: 27 сентября, суббота, 19.00.
Где: «Тула-Арена».
 

Anna Asti

27 сентября в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит Anna Asti.

 

«Академия Михайлова» — «Динамо-Шинник»

Когда: 27-28 сентября, суббота-воскресенье, 17.00.
Где: Ледовый дворец.
 

Академия Михайлова — «Динамо-Шинник»

27 и 28 сентября в Ледовом дворце «Академия Михайлова» сыграет против «Динамо-Шинник».

 

Фестиваль детских любительских цирковых коллективов

Когда: 27-28 сентября, суббота-воскресенье.
Где: ул. Санаторная, 3. 
 

Фестиваль детских любительских цирковых коллективов

27 и 28 сентября в манеже МСК «Тулица» состоится международный фестиваль детских любительских цирковых коллективов им. Михаила Ивановича Шуйдина.

 

Роберт Гараев

Когда: 27 сентября, суббота, 16.00.
Где: Книжный магазин «Манифест».
 

Роберт Гараев

27 сентября в «Октаве» пройдёт творческая встреча с автором книги «Слово пацана» Робертом Гараевым.

 

Соревнования по маунтинбайку

Когда: 28 сентября, воскресенье, 12.00.
Где: Веденино.
 

В центре «Веденино» пройдет первенство Тульской области по маунтинбайку

28 сентября в лыжероллерном центре «Веденино» пройдет первенство Тульской области по маунтинбайку.

 

Машина добра

Когда: 28 сентября, воскресенье, 12.00.
Где: ТЦ «Сарафан». 
 

Машина добра

28 сентября с 12.00 до 16.00 в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом.

 

Александр Дейнека

Когда: 27 сентября, суббота.
Где: Фонд искусств.
 

Александр Дейнека

27 сентября в Фонде искусств состоится открытие выставки «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения».

