  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Еда
  5. Где вкуснее всего можно поесть в Туле: подводим итоги 2025-го - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Где вкуснее всего можно поесть в Туле: подводим итоги 2025-го

Весь год мы дегустировали, и теперь рассказываем, какие заведения чаще других оказывались в лидерах.

Где вкуснее всего можно поесть в Туле: подводим итоги 2025-го

Рубрику «Где поесть» редакция Myslo придумала почти четыре года назад – в январе 2022-го. И с тех пор она остается одной из самых просматриваемых на сайте. Мы стараемся выбирать для вас самые интересные блюда и продукты, и оценивать их исключительно субъективно и честно.

В 2025 году мы делали обзоры для вас 42 раза! Что только мы не попробовали: рисковали собой, красиво завтракали, пытались бюджетно пообедать и даже забирались туда, куда точно не следовало – в кафе на ул. Пирогова. 

Мы выжили и готовы делиться итогами.

Наши материалы из рубрики «Где поесть» вы посмотрели больше
1 200 000 раз. Спасибо вам за это!

Больше всего вас интересовала контрольная закупка ветчины. Её посмотрели аж 49 142 раза. На втором месте – дегустация люля-кебаб (47 618 просмотров). На третьем – материал про сливочное масло (46 856 просмотров).

В этом году мы дегустировали много продуктов из супермаркетов, но заглядывали и в рестораны.

28e90335-d27f-4296-82ad-628c232216e0.jpg

Чаще других в числе лучших оказывался ресторан WhatElse? и «Петр Петрович». Их мы вам очень рекомендуем! 

fda4b01d-c7e4-4f50-beb6-4573c530b400.jpg

Еще одним лидером был Ten, но он закрылся в октябре 2025 года.

0ced3eca-2f8e-4515-8ead-5ea12f618a10.jpg

Мы уже строим планы на 2026 год, и снова будем рисковать своими желудками. Оставайтесь с нами, будет много интересного!

Сюжет: Где поесть
Контрольная закупка Myslo: выбираем самую вкусную красную икру для новогоднего застолья
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: выбираем самую вкусную красную икру для новогоднего застолья
27 декабря, в 12:15, 42 44794 6
Контрольная закупка Myslo: пробуем гороховый суп из магазинов
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: пробуем гороховый суп из магазинов
28 ноября, в 16:14, 7 39863 1
Контрольная закупка Myslo: пробуем говяжий холодец
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: пробуем говяжий холодец
7 ноября, в 19:46, 70 20868 5
Контрольная закупка Myslo: пробуем маринованные огурцы
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: пробуем маринованные огурцы
1 ноября, в 17:17, 103 38171 11
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
7 января, в 10:25 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Погода в Туле 16 января: морозно и скользко
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 16 января: морозно и скользко
сегодня, в 07:00, 118 1214 2
Губернатор Тульской области рассказал о последствиях ночной атаки на регион
Жизнь Тулы и области
Губернатор Тульской области рассказал о последствиях ночной атаки на регион
сегодня, в 07:29, 31 4192 -3
За заросшие сосульками крыши тульских коммунальщиков накажут рублём
Жизнь Тулы и области
За заросшие сосульками крыши тульских коммунальщиков накажут рублём
сегодня, в 08:00, 20 992 1
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
Мир
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
вчера, в 16:04, 225 6487 -34

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Гороскоп по годам: что нам приготовил год Огненной Лошади?
Гороскоп по годам: что нам приготовил год Огненной Лошади?
Гороскоп-2026: каким знакам зодиака год Огненной Лошади обещает любовь, богатство и счастье?
Гороскоп-2026: каким знакам зодиака год Огненной Лошади обещает любовь, богатство и счастье?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.