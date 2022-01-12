Где поесть шаурму в Туле

Мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Myslo попробовал шаурму из пяти популярных торговых сетей в Туле (а бывают ли палатки с этим фаст-фудом непопулярными?).

Под нашу проверку попала шаурма из следующих точек:

Во всех точках мы заказывали стандартную шаурму с курицей. И вот что получилось.

Говорят, сюда за шаурмой приезжают из разных уголков города. Из плюсов: палатка с «тамбуром», в котором можно в тепле подождать заказ или даже перекусить за столиком.

Кухня закрытая, и процесс приготовления не виден. Но в целом в зале чисто.

Цена: 139 рублей.

Вес: 482 г.

Выбор шаурмы в «Обжорке» приличный: куриная, свиная, баварская, аля-лосось. Можно выбрать классический или сырный лаваш. А вот соус во всех стандартный — сливочно-чесночный.

Шаурма из «Обжорки» оказалась самой «домашней» и пикантной. Много огурца, капусты и моркови.

Мясо хорошо зажаренное, и в целом шаурма сочная и вкусная. По вкусу мясная начинка кажется обжаренной на сковороде, а не привычным для шаурмы способом. Необычный, почти домашний вариант.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

В «Донер Кебабе» возле остановки «Стадион» на пр. Ленина выбор шаурмы огромный: классическая, острая, баварская, турецкая, с морепродуктами, гавайская, фирменная, Diablo и даже сладкая.

Готовят шаурму на открытой кухне в палатке. Из того, что видно покупателям, складывается ощущение, что за чистотой здесь следят.

Цена: 140 рублей.

Вес: 455 г.

Мясо в шаурме прожарено хорошо, а вот овощной начинки показалось недостаточно. Много красного лука, который перебивал вкус курицы, и очень много лаваша. На фото видно, как лаваш сложили в несколько слоев и завернули внутрь. Из-за этого шаурма показалось сухой. А еще, гуру шаурмы говорят, что это известный способ увеличить вес шаурмы максимально дешево.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

Палатку сети «СВШ» мы тоже выбрали на пр. Ленина возле стадиона «Арсенал». Сеть известна почти всем, делать обзор без нее было бы странно.

В «СВШ» можно купить овощную шаурму, с курицей, свининой, лососем и телятиной, а также грибную и с фалафелем. Соусов на выбор много: классический, томатный, чесночный, тейсти, сырный и восточный.

Внутри палатки чисто, видна раковина, в которой персонал моет руки.

Цена: 159 рублей.

Вес: 280 г.

Мы выбрали стандартную шаурму с курицей и классическим соусом. Она оказалась самой маленькой среди всех, участвующих в эксперименте. И при этом самой дорогой!

В состав не входит огурец и помидор, только капуста и морковь по-корейски. Мясо хорошо прожаренное, с приятным привкусом дымка, но редакции эта шаурма показалось недостаточно пикантной.

Хорошее качество и недостаток пикантности принес этой шаурме 4,5 балла из 5.

«Шаурма от души» — небольшое кафе со столиками, в котором можно перекусить. Заведение полностью оправдывает свое название. Шаурма здесь выглядит огромной, а повар говорит: «Главное, чтобы вам было вкусно!». А тем, кто собирается есть шаурму сразу, ее еще и щедро мажут соусом сверху.

Овощи выглядят свежими, на открытой кухне чисто.

Здесь есть только куриная шаурма. На выбор предлагается сырный и обычный лаваш.

Цена: 140 рублей.

Вес: 487 г.

В шаурме много овощей, есть зелень. Вкус сильно перебивает большое количество моркови. Мясо мелко порублено, но нам попался хрящик. В стритфуде такие находки неприятны. За хрящик сразу минус.

Мясо показалось суховатым, а соус — слишком соленым. Хотелось бы, чтобы шаурма была посочнее.

Наша оценка — 3 балла из пяти.

Эта торговая точка — очень популярное место среди студентов педуниверситета. В первой половине дня здесь не протолкнуться. Но мы попытали счастье.

«…такие пироги» стали первой точкой, к которой у нас есть замечания по чистоте. Стекла открытой кухни забрызганы жиром, на рабочем столе чей-то недоеденный обед с крошками от приготовленных блюд.

Но больше всего нас поразили перчатки повара — жирные, все в масле. Он бросил их на коробку под столом… а затем снова достал, когда начал готовить новое блюдо! Разве перчатки не должны быть новыми? Выглядит это ужасно.

Шаурму здесь можно заказать стандартную с курицей в лаваше, в булке или вегетарианскую. Несмотря на грязь на кухне, мы все-таки решились попробовать. Взяли стандартную.

Цена: 150 рублей.

Вес: 436 г.

Она была самой необычной из всех. В шаурме было слишком много капусты и мало мяса. А соус по вкусу напомнил обычный очень жирный майонез. Мясо почти безвкусное. Каждый из тех, кто попробовал, назвал именно эту шаурму худшей из всех образцов.

Учитывая вкусовые параметры и грязь на кухне, мы ставим шаурме из точки «…такие пироги» 0 баллов.

Итог обзора Myslo

Самая большая шаурма — «Шаурма от души» (487 г).

Самая маленькая шаурма — «СВШ» (280 г).

Самая дорогая шаурма — «СВШ» (159 руб.).

Самая дешевая шаурма — «Обжорка» (139 руб.).

Самая вкусная, по мнению редакции — «Обжорка» и «СВШ».

Какую шаурму любите вы? Где, по-вашему, готовят самую вкусную шаурму в Туле? Какие блюда еще хотели бы видеть в обзорах Myslo?