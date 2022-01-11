COVID-19 и онкозаболевания: что нужно знать каждому

Ковид для онкологических больных крайне неприятен. Вакцинация – самый действенный способ защитить себя.

Онкозаболевания – одна из главных причин смертности. Сейчас ситуация осложняется еще и вспышкой вируса. Что делать? Как не пропустить рак? Стоит ли делать прививку от коронавируса тем, у кого есть онкодиагноз?

По данным специалистов ЦФО, риск неблагоприятного исхода при развитии ковида у онкологических больных примерно в 14 раз выше, чем у остальных. Как защитить себя, рассказывает главный врач Тульского областного онкологического диспансера, кандидат медицинских наук, онколог, хирург Дмитрий Истомин.

— Можно ли делать прививку от коронавируса людям с онкодиагнозами?

— Нужно. Ковид для онкологических больных крайне неприятен. Вакцинация — самый действенный способ защитить себя. Для пациентов с онкозаболеваниями рекомендована пока только одна вакцина — Спутник V. Прививаться необходимо всем, кто в данный момент не проходит активного лечения, в том числе тем, кто находится в интервалах между курсами лекарственной и химиотерапии.

Показатели смертности онкобольных в прошлом году повысились из-за вспышки коронавируса. Статистика показала, что многие пациенты умерли в острой фазе заболевания вирусом или после, когда столкнулись с последствиями.

Защищайте себя всеми возможными способами. Не упускайте возможность сделать прививку, носите маски, избегайте мест массового скопления людей, пользуйтесь антисептиками и т. д.

— Делать ли прививку перед операцией?

— Если хирург считает, что операцию можно отложить без ущерба для здоровья, то прививку желательно сделать. Если речь идет о серьезной локализации, то вакцинацию целесообразно проводить после хирургического вмешательства.

— Может ли на фоне прививки появиться какое-то осложнение онкозаболевания?

— Таких данных нет. Многие наши пациенты прошли вакцинацию. Осложнений не обнаружено.

— Что делать, если на фоне лечения онкозаболевания развивается коронавирус?

— Все зависит от поражения. Если необходимо лечение в госпитале, наши пациенты его там проходят. Прерывать прием необходимых для лечения рака препаратов нужно не всегда. Решение в каждом конкретном случае принимает лечащий врач. После выздоровления пациенты возвращаются к привычным схемам лечения.

— Не скажется ли прием препаратов от коронавируса на течении онкозаболевания?

— Нет. Пациенты могут принимать все препараты для лечения COVID-19 без ущерба для лечения онкологического заболевания.

— Статистика говорит о том, что в Тульской области очень высокие показатели смертности от онкологии. Почему?

— В онкологии есть несколько показателей смертности. Те, кто не сильно погружен в тему, ориентируются на грубый показатель — количество умерших на 100 тысяч населения. Он в Тульской области действительно высокий. Времена коронавируса в расчет брать не будем. В 2019 году показатель был 250 человек на 100 тысяч населения, в среднем по России эта цифра — 200. В Тульской области эти показатели связаны с возрастом населения. Если мы пересчитаем на стандартное население, то показатель не сильно будет отличаться от всей России.

Заболеваемость тоже не растет. Более того, за последние годы она снизилась примерно на 16%.

— Как защитить себя от онкозаболеваний?

— Онкологи научились лечить рак на ранней стадии. Чтобы выявить болезнь на ранней стадии, нужно проходить скрининговые исследования. Они делаются в рамках диспансеризации взрослого населения и доступны для всех желающих.

— Каким должен быть первый симптом, чтобы начинать проводить ежегодные исследования?

— Возраст. Начинать нужно с 40 лет. Женщинам нужно делать маммографию и посещать гинеколога, мужчинам — исследование крови на простатоспецифический ген, мужчинам и женщинам проводить исследования на колоректальный рак.

Самый распространенный в системе онкозаболеваний — рак легких. Курящим в возрасте от 55 лет и со стажем курения больше 30 лет стала доступна также низкодозовая компьютерная томография легких.

Исследование дает минимальную лучевую нагрузку, оно безопасно, но позволяет выявлять образования в легких на ранней стадии. Даже если вы уже бросили курить, но у вас был 30-летний стаж курения и возраст старше 55, вы можете обратиться в Тульский областной онкологический диспансер за исследованием. Со следующего года мы планируем расширить список медицинских учреждений, в которых будет доступно исследование.

На втором по распространенности месте — рак желудка. Чтобы диагностировать его вовремя, рекомендуется всем людям в возрасте от 45 лет, даже если нет симптомов, проходить гастроскопию.

— Что делать тем, кто моложе 40 лет?

— Девушкам и женщинам нужно посещать гинеколога. Проходить исследование шейки матки на патологии, которые могут привести к раку. А всем остальным обращать внимание даже на незначительные сбои в работе организма, в том числе новообразования на коже, уплотнения и т. д. Если вы подозреваете, что в организме что-то не так, не занимайтесь самолечением и обращайтесь к врачу.

— Факторы риска онкозаболеваний?

— На первом месте — курение. Оно провоцирует появление 11 видов рака: рак легких, пищевода, мочевого пузыря, полости рта и т. д. На втором месте — ожирение и гиподинамия. Это связано с тем, что жировая ткань в определенный момент становится почти самостоятельным гормонально активным органом, который своей работой может привести к нарушениям в работе организма. Плюс это часто сочетается с гиподинамией, в питании начинают преобладать животные жиры и быстрые углеводы. Это приводит к огромным рискам онкозаболеваний.

На третьем месте — вирус папилломы человека. Он ассоциирован с раком женских половых органов, раком полового члена, ротовой полости.

Также среди факторов риска — избыточная инсоляция, употребление алкоголя и влияние, связанное с профессиональной деятельностью.

— Какие анализы можно сдать для экспресс-диагностики рака? Можно ли поставить диагноз по анализу крови?

— К сожалению, таких анализов нет. Все начинается с подозрения на онкозаболевание, а затем начинается этап подтверждения. Для подтверждения диагноза нужно гистологическое исследование. По анализу крови рак обнаружить нельзя. В этом направлении работы идут уже не одно десятилетие, но пока такая диагностика недоступна.