Где поесть нэм в Туле

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

В этот раз мы решили попробовать что-нибудь небанальное и отправились искать нэм в Туле. Это традиционное блюдо вьетнамской кухни — рулетики с начинкой. Для жареных нэмов используют, как правило, тонкое тесто, а в качестве начинки — свиной или куриный фарш, а также креветки и грибы.

Мы решили попробовать нэмы с креветками (они называются «нэм том», Прим. авт.) в пяти тульских заведениях:

Pho Dat Viet

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/14/0b/a0c2-d4fe-4428-80cf-b2a8412c5cee/22a7d8d4-0013-4524-9b0b-be9b3206fa58.jpg

Цена: 450 руб.

Первыми на нашей дегустации оказалось блюдо из корнера Pho Dat Viet. В порции было три ролла, но они довольно внушительного размера. Много начинки. Внутри большая целая креветка, грибы и фунчоза.

Роллы оказались хрустящими и вкусными. Начинка сбалансированная, вкусная, но немного суховатая.

К блюду нам подали соус, он не очень приятно пах, но на вкус хорошо сочетался с роллами. Это блюдо похоже на классическое. Соус сгладил сухость блюда, но все-таки мы немного снизим баллы.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

 

Made in Vietnam

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/14/0b/a0c2-d4fe-4428-80cf-b2a8412c5cee/026a0029-987d-431e-adea-c372cf9c015d.jpg

Цена: 400 руб.

В порции нэма, купленного во вьетнамском корнере ТРЦ «Макси» оказалось четыре ролла. По размеру они были меньше, чем те, что мы попробовали первыми. 

Внутри блинчиков — креветки, грибы и овощи. Креветки размером поменьше, да и в целом начинки очень мало. Сами роллы уже не такие хрустящие, а тесто плотнее и хуже жуется.

Соусу к блюду ставим плюс. Он приятнее пахнет и более яркий на вкус.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

MYBOX

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/14/0b/a0c2-d4fe-4428-80cf-b2a8412c5cee/9131b75b-1a29-47a2-b1c8-234b3ad50a1f.jpg

Цена: 340 руб. 

Сразу скажем, что это блюдо называлось в меню «спринг-роллы», но по составу было очень похоже на нэм, и мы решили попробовать. В блюде пять роллов, они небольшие, но в сумме блюдо довольно сытное.

В составе заявлены: куриный и креветочный фарш, морковь, лук и кинза. Когда мы попробовали блюдо, креветочного вкуса вообще не почувствовали. Начинка напоминала котлеты — никаких интересных специй и вкусовых сочетаний.

Соус островатый, приятный, с имбирем. Но он не спасает блюдо. 

Спринг-роллы оказались непохожими на традиционный нэм, но, даже если мы не будем оценивать это, баллы всё равно не дотягивают до высших.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

Море суши

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/14/0b/a0c2-d4fe-4428-80cf-b2a8412c5cee/8523fff2-b3ac-4380-8594-51ac83e69a5e.jpg

Цена: 530 руб.

В отличие от предыдущего это блюдо называлось «нэм», но на вкус оказалось совершенно не похожим на оригинал. Тесто тонкое, не сильно зажаренное, похожее на блинчик. Внутри — нетипичная для нэма начинка: креветка, салат айсберг, огурец, морковь и рисовая лапша. 

Соусу можно петь дифирамбы — он вкусный, хоть и не вьетнамский. В нем чувствуется чили, чеснок, он напоминает классический кисло-сладкий соус. Блюду подходит. Впрочем, кажется, что он подошел бы и к шашлыкам, например.

Это можно назвать пп-вариантом нэма. Вкусно, но не похоже на то, что готовят вьетнамцы.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

Ханой 2

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/14/0b/a0c2-d4fe-4428-80cf-b2a8412c5cee/e9ca25dc-3061-4f0e-a181-5f879f918e2f.jpg

Цена: 380 руб.

В порции три обжаренных довольно больших ролла. В начинке — мясной фарш, креветки и грибы. Это вкусно и сочно! 

Соус классический и идеально подходящий к блюду. Насыщенный вкус и традиции вьетнамской кухни. Перед нами фаворит дегустации. Наш совет: если вы не пробовали нэм — идите в «Ханой».

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

Самое дорогое блюдо— «Море суши» (530 руб.).

Самое дешевое блюдо — MYBOX (340 руб.).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «Ханой 2».

Автор:
Фотограф:
6 сентября, в 20:20 +6
