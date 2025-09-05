Фестиваль уличной культуры и Кубок губернатора по волейболу: выходные в Туле

Фестиваль уличной культуры и спорта
Где: Дворец культуры железнодорожников.
6 сентября на территории арт-резиденции ДКЖ (Дворец культуры железнодорожников) состоится масштабный фестиваль уличной культуры и спорта.
Кубок губернатора Тульской области по волейболу
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
С 5 по 7 сентября в Туле пройдет Кубок губернатора Тульской области по волейболу. Полное расписание по ссылке.
SLЁT 2025
Где: Бунырево.
5-7 сентября в Бунырёво на сцене поля «Дикой Мяты» пройдет открытый фестиваль travel-блогеров, туристов и путешественников SLЁT 2025.
Книжная гаражка МИФ
Где: Ликёрка Лофт.
5-7 сентября в «Ликёрке Лофт» пройдет Гаражка издательства МИФ.
На деревню дедушке
Десятилетний Владик (Ярослав Головнёв) активно осваивает нейросети и так же активно выживает всех нянь, которых находит ему мама (Ингрид Олеринская). Маме предстоит важная командировка в Москву, но оставить сына не с кем. И она принимает трудное решение — наконец-то познакомить его с дедушкой (Юрий Стоянов), который живет в деревне.
Отец с дочерью не разговаривали двенадцать лет: когда-то он не одобрил ее выбор, а она решила жить своей жизнью. Владик против поездки в сельскую местность, ведь у него скоро важное событие — IT-конкурс, где он рассчитывает выиграть большой денежный приз, и ему никак нельзя уезжать из города. Но мама непреклонна, да и дед соглашается присмотреть за нежданным внуком. Когда мама уезжает, Владик пытается уговорить деда отвезти его на конкурс, но тот в свойственной ему категоричной манере отказывает. Тогда Владик решает довести дедушку, чтобы тот его отправил восвояси, но вот только не на того напал: это не очередная няня, и дед сам может довести кого угодно.