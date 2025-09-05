  1. Моя Слобода
Фестиваль уличной культуры и Кубок губернатора по волейболу: выходные в Туле

А еще книжная гаражка МИФ — в нашем обзоре выходных.

Фестиваль уличной культуры и спорта

Когда: 6 сентября, суббота, 11.00.
Где: Дворец культуры железнодорожников.
 

6 сентября на территории арт-резиденции ДКЖ (Дворец культуры железнодорожников) состоится масштабный фестиваль уличной культуры и спорта. 

 

Кубок губернатора Тульской области по волейболу

Когда: 5-7 сентября, пятница-воскресенье.
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
 

С 5 по 7 сентября в Туле пройдет Кубок губернатора Тульской области по волейболу. Полное расписание по ссылке.

 

SLЁT 2025

Когда: 5-7 сентября, пятница-воскресенье, 16.00.
Где: Бунырево.
 

5-7 сентября в Бунырёво на сцене поля «Дикой Мяты» пройдет открытый фестиваль travel-блогеров, туристов и путешественников SLЁT 2025.

 

Книжная гаражка МИФ

Когда: 5-7 сентября, пятница-воскресенье, 11.00.
Где: Ликёрка Лофт.
 

5-7 сентября в «Ликёрке Лофт» пройдет Гаражка издательства МИФ

а что в кино?

На деревню дедушке


Десятилетний Владик (Ярослав Головнёв) активно осваивает нейросети и так же активно выживает всех нянь, которых находит ему мама (Ингрид Олеринская). Маме предстоит важная командировка в Москву, но оставить сына не с кем. И она принимает трудное решение — наконец-то познакомить его с дедушкой (Юрий Стоянов), который живет в деревне.

Отец с дочерью не разговаривали двенадцать лет: когда-то он не одобрил ее выбор, а она решила жить своей жизнью. Владик против поездки в сельскую местность, ведь у него скоро важное событие — IT-конкурс, где он рассчитывает выиграть большой денежный приз, и ему никак нельзя уезжать из города. Но мама непреклонна, да и дед соглашается присмотреть за нежданным внуком. Когда мама уезжает, Владик пытается уговорить деда отвезти его на конкурс, но тот в свойственной ему категоричной манере отказывает. Тогда Владик решает довести дедушку, чтобы тот его отправил восвояси, но вот только не на того напал: это не очередная няня, и дед сам может довести кого угодно.

 

Автор:
Фотограф:
5 сентября, в 18:55
