Баскетбольная команда «Шелби-Баскет» стала рекордсменом Тульской области

Фото Дмитрия Дзюбина.

Наши ребята добились серьезного успеха в этом сезоне, заняв четвертое место в школьной лиге «ЛокоБаскет».

На такой успех команда не рассчитывала. Баскетболисты «Шелби-Баскет», безусловно, хотели показать свои лучшие качества и выложились на все сто. Благодаря невероятной самоотдаче и желанию победить ребята вошли в четверку лучших школьных команд России. Спортсмены представляют гимназию № 1.

Игроки «Шелби-Баскет» практически в полном составе пришли в редакцию Myslo, чтобы рассказать о своих успехах. Тренер Дмитрий Захарьин, кстати, бывший корреспондент «Слободы», подвел итоги выступления команды.

Дмитрий Захарьин – Мы провели очень хороший сезон. Суперфинал «ЛокоБаскета», который состоялся в Сочи, подвел черту под нашими выступлениями. А достижений в этом сезоне у нас много: мы и по Туле и Тульской области стали первыми, и в турнире «КЭС-БАСКЕТ» по региону лучшие. Апогеем стала поездка в Сочи, где участвовали 22 команды. Мы заняли четвертое место, хотя, наверно, могли взлететь чуть выше, но не хватило сил.

Кстати, команда, можно сказать, совсем новая. До этого в ее состав входили баскетболисты, которые выпустились из гимназии в прошлом году.

– Эти ребята всю жизнь сидели за спинами опытных баскетболистов. И они «выстрелили» в этом году! Изначально мы ставили себе цель — быть в четверке обеих лиг по области. Но аппетит пришел во время игры. Мы взлетели на небывалую высоту. Ребята выпускаются и уходят в институты с гордо поднятой головой, — говорит Дмитрий.

Парни — рекордсмены Тульской области в двух школьных лигах — «ЛокоБаскет» и «КЭС-БАСКЕТ».

По словам тренера ребят, изначально сезон складывался не очень удачно. Команда провалила «КЭС-БАСКЕТ».

– Мы стали десятыми. После этого произошла небольшая перезагрузка. У нас состоялся мужской разговор: мы решали, будем ли кому-то что-то доказывать или нет. В тот момент «ЛокоБаскет» стал приоритетом для нас, — рассказал Дмитрий Захарьин.

К турниру команда усиленно готовилась: тренировки были каждый день, иногда заканчивались около 12 ночи… На уроки едва оставалось время. Но менять что-то было уже поздно: у ребят горели глаза и хотелось показать соперникам, что они тоже чего-то стоят.

Такие тренировки принесли плоды. Тульская команда отлично начала турнир, обыграв в первых двух играх соперников из Крыма и Нальчика.

– После нескольких побед парни стали играть смелее. Но, к сожалению, нас остановила команда из Феодосии. Мы уже понимали, что сил не хватает. Усилить игру было некем, замен у нас не было. Да и по росту мы не очень вписывались. Тульские баскетболисты были, наверное, самыми низкими на турнире! Этот фактор повлиял также и на матч за третье место с Ростовской областью. Думаю, мы проиграли во многом из-за этого, — считает тренер.

Данила Заика считает сильными всех соперников:

Данила Заика – Все команды были достойные. Если они вышли в суперфинал, значит, чего-то стоят. Не скажу, что группа у нас была самая серьезная, но и не самая легкая. Первая игра далась чуть проще, чем остальные. А во второй мы показали характер и смогли победить.

Данила Сидоров рассказал, какую игру считает самой сложной:

Данила Сидоров – Матч за третье место с ростовской командой стал для меня самым сложным. Центровой команды, 11-й номер, был по росту на голову выше меня, да и по массе килограммов на 10 больше. Сложно играть с таким человеком, который просто физически сильнее тебя. В каких-то моментах он меня обыгрывал, в каких-то наоборот.

У Алексея Пронина, помимо игровых обязанностей, были и капитанские:

Алексей Пронин – Вспоминаю игру против Дагестана, когда соперник всё время провоцировал нас на конфликты. Я подходил к каждому нашему игроку и успокаивал, просил не реагировать на провокации. Я сам человек спокойный, поэтому мне проще было справляться с эмоциями.

Матч с Дербентом был самым жестким и неоднозначным. Градус игры был очень повышен, обстановка накалилась до предела. На площадке постоянно были стычки, а эмоции били через край.

– Игра была очень эмоциональной! По уровню соперник нам уступал, но по желанию победить явно превосходил. В какой-то момент мы «поплыли» и испугались. К тому же парни из Дагестана постоянно нас провоцировали на конфликты, — вспоминает тренер.

Но воля к победе всё же сыграла свою роль. «Шелби-Баскет» победил со счетом 31:28.

Михаил Лавренченко признается, что для него важны не только командные достижения, но и личные:

Михаил Лавренченко – Физически было тяжело столько игр отбегать за несколько дней. Чуть-чуть не хватило сил. Вообще в каждом матче мы старались показывать свою игру. А вот с Крымом уже, наверно, слишком устали и морально, и физически. Конечно, для меня важны и личные достижения. Все ребята тоже играли на статистику.

Так, Миша, например, в финале лиги «КЭС-БАСКЕТ» стал лучшим игроком. А Данила Сидоров сыграл в матче всех звезд в «ЛокоБаскете». Впервые в тульской истории наш баскетболист принял участие в подобной игре. Даня выступал за «белых» бок о бок со звездами Алексеем Саврасенко и Владимиром Дячком, отметился 8 очками.

Команда благодарит своих самых главных болельщиков — родителей, которые поддерживали их на протяжении всего времени. Кроме того, несколько человек поехали болеть за ребят в Сочи.

После турнира наши баскетболисты уставшие, но довольные результатом, приехали в Тулу в три часа ночи. Их ждал большой сюрприз – родители встречали своих рекордсменов в полном составе!

Они подарили ребятам кубок «За шикарный сезон». В скором времени у каждого спортсмена появится личный трофей — на память.

Баскетболисты в этом году выпускаются из гимназии и уже участвовать в школьных лигах не смогут.

Но ребята пообещали, что баскетбол они не бросят, продолжат заниматься. Так что, возможно, мы еще о них услышим!



Ребята подарили редакции футболку с добрым пожеланием.