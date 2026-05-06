В Новомосковске суд рассмотрел дело по иску местной жительницы к ООО «Новомосковский городской водоканал». Женщина пыталась оспорить доначисление платы за воду и требовала обязать компанию сделать перерасчёт.

В ходе плановой проверки сотрудники водоканала обнаружили, что пломба на счётчике холодной воды в квартире истицы сорвана. В связи с этим компания начислила ей долг в размере 43 000 рублей.

Женщина утверждала, что ее семья не вмешивалась в работу прибора учёта и оснований для такого крупного доначисления нет.

Ещё до вынесения решения водоканал добровольно пересчитал сумму, снизив её до 14 342 рублей с учётом количества прописанных в квартире человек.

Суд встал на сторону водоканала. В решении от 5 мая указано, что обязанность по сохранности пломб на приборах учета лежит на собственнике жилья. Поскольку пломба была нарушена, доначисление платы признано законным.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.