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Продолжаем голосовать за лучшие комедии - 2019

Продолжаем голосовать за лучшие комедии - 2019

Участвуйте в заочном голосовании Myslo и фестиваля «Улыбнись, Россия!», ваш выбор будет представлен на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие комедийные сериалы 2019 года. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваши любимые
комедийные сериалы, которые идут на популярных телеканалах,
делайте репосты.
Давайте вместе выберем победителя фестиваля «Улыбнись, Россия!»!

Итоги будут подведены на церемонии закрытия фестиваля 1 ноября 2019 года.

как голосовать

Вам предлагается 15 вариантов ответа. Из них вы выбираете наиболее приятный лично вам фильм, кликнув на фото. В верхней строчке меню выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосование только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, не обязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

 

 

Мы также ждем и ваши варианты интересных сериалов, которые не вошли в этот список. Расскажите в комментариях, почему вам нравится тот или иной сериал: крутой сюжет, любимые актеры, интересные спецэффекты и пр.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки (голосование с одного устройства больше одного раза в сутки), поэтому перед объявлением итогов мы вычитаем все накрученные голоса и оставляем только реальные.

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вчера, в 13:23 0
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