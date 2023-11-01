«Тульская самоварочка»: «Хотим, чтобы наши бойцы ели горячие домашние супы»

Фото Катерины Беловой.

Команда помогает нашим бойцам, находящимся в зоне боевых действий. «Мы хотим через наши блюда передать ребятам на передовую тепло женских рук, любовь, веру в них и веру в Победу», — говорят участницы проекта.

У частники проекта готовят сухие сублимированные супы, в которые нужно просто добавить кипятка и дать настояться 10 минут. Получается настоящий домашний суп. Один пакетик — солдат сыт. Одна коробка — и сыта целая рота.

Руководитель проекта «Тульская самоварочка» — Наталья Комерилова, мама шестерых детей. Казалось бы, у нее просто не может быть свободного времени на то, чтобы заниматься волонтерством. Но Наталья не только сама активно занимается помощью нашим ребятам, но и своей энергией, позитивом и верой в лучшее заражает всех вокруг.

— В Туле есть благотворительный фонд «Сова», который объединяет многодетные семьи и семьи с детьми–инвалидами. Когда началась специальная военная операция, люди объединились для помощи, и так возник «многодетный десант». Мы собирали ребятам все необходимое и возили на первую линию. У нас есть мама семерых детей с позывным «Мать», она лично ездит «за ленточку». И вот однажды ребята попросили привезти сухие сублимированные супы. Мы начали искать, что это такое. В интернете нам попалась статья про Марию Варламову из Крыма, которая эти супчики готовит уже с октября месяца и отправляет на фронт. Оказалось, что по всей России во многих городах сушат супы для наших бойцов. Мы узнали всю информацию, поняли технологию и тоже начали готовить.

У Натальи дома было две сушилки, именно там и начали готовить первые партии блюд. Борщ, щи, лапша с грибами или мясом, харчо, рассольник, гороховый суп… А еще картошка-пюре с грибами и молочные каши с яблоком. Процесс пошел!

— Сушится все варёное, то есть предварительно все овощи, мясо, курицу, грибы отвариваем и затем высушиваем до хруста. Процесс сушки продолжается от 4 до 20 часов, в зависимости от продукта. Потом все ингредиенты фасуются. Сначала собирались у меня дома, а через полгода желающих помогать стало столько, что их уже было не вместить. Сейчас к проекту подключились волонтеры из Киреевска, Узловой, Донского, Новомосковска, Ясногорска, Алексина, Щёкино, Кимовска — в этих городах тоже есть фасовочные пункты.

Проекту уже девять месяцев. Первые партии супов «Тульская самоварочка» сделала в феврале 2023 года. Тогда в деле было десять человек. Сейчас — около тысячи! Обороты наращиваются — наши ребята в зоне СВО распробовали домашние супчики и ждут их.

— Это очень удобно, потому что пакетик малюсенький и очень легкий, а превращается в большую порцию сытного супа, состав которого полностью натуральный.

Все супы мы делаем либо с мясом, либо с грибами. В каждый пакетик кладем сухарики, специи. Делаем очень вкусное второе блюдо — картошку с грибами.

Закупаем большими мешками картофельные хлопья, добавляем сухое молоко, грибы, лук, морковку. А ребята уже просто разводят это кипятком и получается очень вкусное блюдо.

В молочные каши к хлопьям мы добавляем сухое молоко, протеин или детскую молочную смесь, сухофрукты, сахар. Получается очень вкусно!

К проекту подключились все неравнодушные жители Тульской области. Кто-то принесет мешок картошки, кто-то — ящик яблок. На деньги, которые благотворители перечисляют проекту, покупают курицу — это самая большая статья расходов. Сейчас один тульский предприниматель выделил «самоварочке» помещение в 70 кв. м, где каждое воскресенье собираются люди и фасуют супы.

— Я восхищаюсь людьми, которые приходят и помогают просто так, от всего сердца. Однажды мы приехали на грибное предприятие, купили 20 ящиков шампиньонов. Рассказали, для чего столько. И нам еще 20 ящиков подарили! А в следующий раз мы приехали — нам уже сто ящиков грибов отдали бесплатно. И в течение всего лета они нам каждую неделю отдавали по тонне грибов, просто так. И вот наша задача была эти свежайшие грибы оперативно развести по «самоварочкам» по всей Тульской области — сушить.

К «Тульской самоварочке» присоединились серебряные волонтёры. Много матерей, жен, сестер, бабушек ребят, которые сейчас там, «за ленточкой».

У Натальи Денисовой в спецоперации принимает участие сын. Она не только активный участник «Тульской самоварочки», но также ездит на передовую и отвозит ребятам гостинцы.

— Ребята рады домашним супчикам, это очень разнообразит их рацион, — говорит Наталья. — Супы, картошка, каша, которые мы готовим, — это наш ответ «Ролтону» (улыбается). У нас все натуральное, я с удовольствием помогаю проекту: и сушу продукты, в основном лук и чеснок, и фасую. Вот сейчас у меня дома яблоки сушатся. Сердце греет мысль, что всё это пойдет нашим ребятам, нашим бойцам! Помимо супов я в прошлую поездку отвезла инвалидную коляску, ходунки, много лекарств, перевязочных средств, одежду, прикроватные коврики, подушечки, спальные мешки.

75–летняя Галина Ракитина — серебряный волонтер. Как только она узнала о проекте, сразу стала его неотъемлемой частью.

— Считаю своим долгом здесь быть, — говорит Галина. — И каждое воскресенье прошу своих домашних меня не трогать — я еду сюда, фасовать высушенные ингредиенты для супов. Очень важно, чтобы наши ребята там были сыты, чув­ствовали домашнюю обстановку. Супы наши очень вкусные. У меня два сына — офицеры, а старший внучок, ему 24 года, сейчас там… Уже в третий раз. Написал мне: «Бабушка, я только после Нового года домой приеду». Я ему рассказываю, что мы тут делаем супчики для бойцов, а он мне: «Бабушка, какая же ты у меня хорошая!» Получается, я им горжусь, а он — мной. Поэтому и идем сюда, и трудимся, делаем все с любовью, вкладываем свою надежду, любовь, свою душу. Только бы у них там все было хорошо.