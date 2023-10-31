Спектакли, которые срастаются с сердцем: как в Туле создают независимый театр

Фото Алексея Пирязева

В Заречье в частном секторе на Пороховой затерян двухэтажный дом. Под его мансардой создается искусство – здесь базируется тульский независимый театр «КАМ». О нем в репортаже автора Myslo Анны Ворониной.

Я провела с ребятами два дня и узнала из первых уст, каково это: творить, следуя зову сердца. Не зависеть ни от чьей «тяжелой руки», следовать за мечтой.

Вход в бесконечность

Лестница ведет на второй этаж. Среди бледно-лиловых стен тусклый белый свет флуоресцентных ламп смешивается с красным. На входе столы с разбросанной верхней одеждой – творческий беспорядок.

Фотоколлаж спектакля «Друг мой, Сергей Есенин» (16+) на репетиционной базе театра.

Ребята растягиваются, садятся едва ли не на шпагат, у них репетиция. Вовсю гремит музыка. На часах – восемь вечера. Вхожу в гримерную. Здесь встречает обнаженный женский манекен, зеркало во всю стену, плакаты Леди Гага и трое ребят из труппы. Они смеются, парят вейпами. Поясняют, что торопиться некуда: сейчас все добираются с работы и учебы. Репетиция может легко затянуться до ночи, были случаи, когда уходили в пять утра…

– С чего начать историю о нас? – Размышляет парень, сидящий на диване по-турецки. – Началось все с колледжа лет пять назад. Александра Алексеевна решила поставить Шекспира «Сон в летнюю ночь» (16+), всех собрала… На первые гастроли за пределы региона мы поехали в Питер только в прошлом году. Я тогда в армии был, с труппой не попал.

Сергей Цыганов – актер театра.

Этого парня зовут Сергей Цыганов. Он один из актеров, стоящих у истоков театра. Вообще, долгие годы «КАМ» был творческим объединением. Лишь в апреле ребята стали называть себя театром. А что вообще значит «КАМ»?

Культура Артхаусной Мысли

Дверь в гримерную открывается, появляется Фатима Марковская. Она –актриса, в свободное время от репетиций отвечает за связи с площадками. Фатима в «КАМе» с первых дней создания. Она и предложила название. В шутку.

– Мы болели за команду Егора Дружинина «В танцах». Она называлась «КЕМ». В тот период Александра написала в «ВК» пост любви своим студентам. Пошутила, оставила ей коммент: «Вау, это же команда Александры Михельсон, сокращенно, «КАМ»! Но вообще, мы расшифровываемся, как «Культура Артхаусной Мысли», – рассказывает Фатима.

Фатима Марковская. Фото из спектакля «Чучело» (16+)

Шляпа режиссера

В разгар оживленной беседы появляется и сама режиссер театра Александра Михельсон. На ней темно-зеленая шляпа. Как выясню позже: фирменный узнаваемый элемент ее гардероба. Начинаем беседу, а актеры идут репетировать.

Александра Михельсон – режиссер театра «КАМ»

– Не могу назвать себя столпом этого театра. Механизмы начали работать, когда появились ребята. Если бы не они, не было бы того, что есть сейчас.

Александра – педагог в колледже культуры по направлениям режиссуры, актерскому мастерству, сценаристике. В 2018 году у нее был первый курс. Тогда и зародилась мысль создать творческое объединение, в котором люди пробуют себя всесторонне, не ограничены рамками и диктовкой свыше. И получилось!

В репертуаре ребят семь спектаклей. «Затерянный странник» (12+) о жизни Иосифа Бродского, «Друг мой, Сергей Есенин» (16+), «Я выбирала жизнь» (16+) предание о Психее, по биографии Марины Цветаевой, «Планета людей» (12+) о кинорежиссере Андрее Тарковском, «В наших глазах» (16+)– музыкальная притча по песням Виктора Цоя, «Если меня нет» (0+) – спектакль, основанный на историях пропавших детей. И «Чучело» (18+), премьера которого состоялась 28 октября.

Работы разножанровые. На любой вкус и цвет. «КАМ» отличает нестандартный подход ко всем творческим принципам.

– Отбираю актеров не по кастинговому прослушиванию. Главное - желание человека заниматься искусством. Цель КАМа – дать слово каждому. Меня вдохновляют люди сами по себе. Если ты не вхож в театральные рамки, это не значит, что ты – не человек искусства. У нашего театра нет четвертой стены. Актеры – не богема, они не стоят над зрителями. Мы ближе к людям. Общаемся после выступления, обнимаемся. «Я – человек, ты – человек. Я вот так думаю. А ты что думаешь?» Такая вот у нас концепция обратной связи.

Фото из спектакля «Сон в летнюю ночь» (16+)

Первый показ – в ефремовской библиотеке

Сейчас «КАМ» – желанные гости на площадках кластера «Октава», Concert Hall, Backstagе. Ребята сильные и независимые: сами арендуют помещение, где собирают до 50 зрителей на площадке. Первые гастроли за рамками области были в Питере в 2022 году – на фестивале уличных театров «На Карповке». Это о нем в самом начале рассказывал Сергей. В Питере, говорят ребята, веял дух настоящей свободы: зрители – и взрослые, и дети сидели на траве, рукоплескали тулякам, удивляясь, как такой уникальный проект удалось создать в оружейной столице.

А начиналась карьера с гастролей по районам. Как-то раз «КАМ» приехал показать «Затерянного странника» (12+) о Бродском… в ефремовскую библиотеку. Спектакль о жизни неоднозначного писателя пришелся ефремовцам по вкусу.

Сергей Цыганов в спектакле «Затерянный странник» (12+)

– Мало театров работают по биографиям творческих личностей, – пояснила Александра Михельсон. – Мы скорее поставим не Евгения Онегина, а расскажем про жизнь самого Александра Сергеевича Пушкина. Такого формата много в Европе, а в России – единицы. Когда пишу сценарий по реальной личности, изучаю все доступные источники. Прочитала 15 книг о Есенине: у одних он – святой, у вторых – разгульный. Так и составляется более полный образ.

Такая глубокая проработка подкупает зрителя, волнует, влюбляет. И эта прямая искренность – работает. После показа Бродского туляки подходили к труппе и признавались, что влюбились в новый образ поэта: до спектакля терпеть его не могли, а после постановки заказывают сборник стихов. Настолько по-человечески передали образ поэта.

– Мне говорили, что я представила его как трогательного любящего человека. Я видела Бродского так, как показала в спектакле. В массовой культуре его образ слишком усложнили. А он оказался мягким, интеллигентным.

Интересуюсь, какая еще бывает обратная связь от зрителей?

В этот момент со мной рядом оказывается Фатима – выводит в коридор, показывает невероятную картину с маяком, которую нарисовала тульская художница Лана Тулаева. На картине – отсылка на спектакль «КАМа» по Тарковскому. Каждый элемент здесь рассказывает о ребятах, о спектаклях. Вот волна качает шляпу режиссера.

Маяк – символ театра «КАМ»

– В «Планете людей» (12+) за основу взята сказка «Маленький принц», главный герой путешествует не по семи планетам, а по семи фильмам Андрея Тарковского. Спектакль по душе тем, кто работает в режиссуре, – комментирует Сергей.

Большинство постановок «КАМа» ориентированы на глубокий анализ, саморефлексию. Та же Цветаева сделана стихотворно, глубоко, сложно, символически, – утверждают актеры.

– У многих зрителей есть представление что театр – это развлечение. Для таких подойдет Цой в формате квартирника, где мы поем, а зритель отдыхает, ностальгирует, – добавляет актриса Татьяна.

Татьяна Яковенко – актриса театра

Чистая импровизация

Репетиция в разгаре. Ребята становятся друг за другом, начинают прогонять один из танцевальных номеров.

Александра работает в пластическом повествовании, любит язык тела. Поэтому в каждом спектакле есть танцевальные сцены. Движения здесь – элемент характера персонажа. Они помогают понять, что именно чувствует герой в моменте.

Фото спектакля «Друг мой, Сергей Есенин» (16+)

Сценарий отрабатывается на площадке, начало легко может поменяться с концовкой. На прогонах актеры много импровизируют, добавляя в персонажа свое видение. И режиссер не обрубает актерам крылья, а, наоборот, приветствует всё.

– Например, говорю им, что сцена рассказывает о тяжелом моменте расставания Августы Миклашевской с Сергеем Есениным. Проговариваю события, какие чувства герой испытывал, читаю сноски из книг. И ребята пытаются в этом копаться, существовать, смотреть, как на это рефлексирует их тело, их мысли. Мне важна достоверность человеческого ощущения, – добавляет Александра.

Закулисные будни

Здесь каждый – и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Помимо непосредственного участия в театральном процессе, есть дополнительная работа.

Роман Родионов в «КАМе» с первого спектакля. Отвечает за костюмы, грим и декорации.

Роман Родионов – актер, гример театра

– Придумать можно все, что угодно. А вот воплотить... У нас негосударственный театр, нет какого-то спонсорства, все делаем сами. Раньше с труппы собирали деньги. Последний год вышли на такой уровень, что у нас остаются средства с продаж билетов. Но бюджет… не разгуляешься. Делаем декорации из подручных средств. Видим около помойки красивое кресло – берем. Коробку? Берем! Что-то на Avito покупаем...

Фатима рассказывает: часто бывает, что перед ребятами встает выбор, либо искусство, либо карьера. Не все работодатели соглашаются давать отгул на генеральные репетиции. Для некоторых выбор очевиден – уволиться. Она сама оставила работу журналиста, чтобы продолжать играть в театре. А что мотивирует так трудиться?

– Ответственность перед зрителем, – отвечает Роман. – Зрители нас любят… их нельзя бросать. От них постоянная поддержка, обратная связь. Потому что у наших актеров нет типичного «пришел, отыграл, ушел». Мы уже знаем, что после спектакля к нам подойдут, обнимут, прокомментируют. Иногда покритикуют. В материальном плане мечтаю о своем показе одежды, но в целом – о счастье. А театр делает счастливым уже сейчас.

Большая мечта ребят выйти на самоокупаемость, чтобы актеры могли получать зарплату. Путь к основной цели непрост, однако труппа получает колоссальную любовь не только от туляков, но и узнаваемость в Питере.

Не могла не спросить у Александры: есть ли у нее амбиции уехать из Тулы и стать театральным режиссером в культурной столице?

– Петербуржцы говорят, что наш театр – питерская история.

Но мы хотим оставаться дома: чтобы в Туле была своя локальная точка, приходили к нам в тусовку, узнавали что-то новое.

У туляков есть потребность в необычных взглядах на искусство. Земляки удивляются, что интересные спектакли есть здесь, за ними не надо ездить в Москву.



Роман Родионов и Варвара Крылова в спектакле «В наших глазах» (16+)

Чучело или человек?

Накануне у «КАМа» состоялась премьера спектакля «Чучело» по повести Владимира Железникова. Пришли десятки туляков. Премьера состоялась на репетиционной базе на Пороховой.

Анонс спектакля от театра

Пока в клубах гремит Хэллоуин, здесь – своя атмосфера, которую я бы назвала «Назад в СССР». Причудливый симбиоз: вовсю играет пластинка молодой Пугачёвой, тусклый свет. На входе – капельдинеры, как в настоящем театре. Приятные девушки вешают верхнюю одежду, подсказывают, куда присесть. Ощущение, как на квартирнике 80-х. Но подход, как в настоящем театре. Оглядываюсь: и публика соответствующая. Девушки в платьях, высоких белых сапогах, украшениях, молодые люди – в костюмах.

Сидят здесь на чем придется. В основном, на стульях. Есть и кресла, пуфики.

Как в порядочном театре, сидя уже на пуфике, я получаю программку, на которой «чучело» перечеркнуто «чу» и дописано «век». Так, чучело или человек? На этот вопрос и придется ответить зрителю.

Фото Алексея Пирязева

Перед показом Александра охарактеризовала свой спектакль так:

– Эта постановка – зеркало общества. Мы не кричим, как модные сериалы и фильмы, что травля – это плохо. Хотя здесь безусловно есть эта мысль. Зритель сам смотрит на действо стороны и отвечает на вопрос нормально это или нет. На предпоказе некоторые узнали в героях себя.

Но главный вопрос, который стоит задать себе после просмотра: «А человек ли я? Поступаю ли я по-человечески?»

Фото Алексея Пирязева

Персонажи Железникова переработаны в 11-классников, чтобы показать тяжелый переходный период. Действие перенесено из СССР в современное время. Главным персонажем выступает не только Лена Бессольцева. Каждый герой имеет свой характер, стоит в центре повествования. И, когда начинаешь смотреть, понимаешь, почему эта постановка для взрослых.

Фото Алексея Пирязева

«Чучело» начинается с хромающего дедушки Лены Бессольцевой, крадущегося между зрительских рядов. «Заплаточник», как его дразнят дети, коллекционирует пластинки – ковыляет к проигрывателю, чтобы выключить атмосферную Пугачёву. Через несколько минут ей на смену придет современная пост-группа из Петербурга Shortparis. Кстати, музыканты дали разрешение на использование своих треков в спектакле.



Фото Алексея Пирязева

Между повествованием и пластическими номерами персонажи носятся по сцене с кубиками. На каждом из них буквы, которые должны сложится в слово «человек». Есть и отдельный кубик со знаком вопроса.

На протяжении всего спектакля между перебивками ребята пытаются выложить кубики буквами к зрителю, чтобы получить «человек». Но каждый раз его «человек» не складывается.

Фото Алексея Пирязева

Как и в постановке. Человеком быть не то, чтобы тяжело. Трудно. Иногда нереально.

Безусловно, Лена Бессольцева – жертва травли. Но хорошо ли живут эти дети? И почему они так поступают? Режиссер дает нам пищу для размышлений. Причем, многослойную. «Чучело» (18+) как луковица, где придется снимать одну мысль за другой, чтобы добраться до правды.

Фото Алексея Пирязева

Кратко о сюжете: Лена Бессольцева и Димка Сомов влюбляются в друг друга. Только вот Димка не в силах защитить симпатичную ему девочку от травли. Не в силах ли? Слаб ли он? После этой истории учишься не давать оценок. Иным словом: снимаешь «белое пальто», перевоспитываешься. Отучаешься осуждать окружающих за слабости.

Фото Алексея Пирязева

Как у них так получилось? Не могу сказать. Наверно, все работает в симбиозе. Ближе к концу спектакля (кстати, весьма неожиданному) слышу всхлипывания в зале. Зрители плачут.

Актеры выходят на поклон; публика рукоплещет. Внутри меня сжимается какой-то невероятный комок, не дающий глубоко вздохнуть. Такое случается раз во много лет, когда сталкиваешься с историей, по-настоящему тронувшей сердце. И со сложными вопросами: «А человек ли я? Что сделал для того, чтобы им называться?».

И, вот тяжелое действо позади, актеры смеются, обнимаются, получают подарки. Объятия здесь вместо тысячи слов. Обычно на мероприятиях Myslo общается со зрителями, спрашивает о впечатлениях. Но публика настолько поражена, что не в силах говорить друг с другом.

На встрече перед спектаклем Александра рассказала, то любой человек найдет в репертуаре «КАМа» спектакль, который срастется с сердцем. Кажется, я нашла первый.

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