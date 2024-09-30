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Туляк Сергей Крапива: как живет тот самый жгучий красавец из клипов российских звезд
Текст Ирины Игнатьевой. Фото из архива героя статьи.

Туляк Сергей Крапива: как живет тот самый жгучий красавец из клипов российских звезд

Наш земляк, актер, каскадер и модель нулевых рассказал о своем детстве, творческом пути, а еще о том, как он метил в звезды Голливуда. 

Сейчас Сергей занимается музыкой, у него даже есть телеграм-канал, где он делится своими диджейскими сетами. Также Сергей организовывает концерты. На днях привозил в Тулу группу «Мальчишник».

— Поделись воспоминаниями из своего тульского детства. Каким оно было?

— Детство было добрым, веселым и беззаботным. Я рожден в СССР, что тут скажешь, время было иное.  В 6 лет меня отобрали из класса в секцию по спортивной гимнастике — у меня были очень хорошие физические данные (именно так мне тогда сказали): будучи ребенком, я подтянулся аж 12 раз! Следующие 10 лет тренировался по два раза в день — это и сформировало мой стальной стержень. Именно благодаря спорту и дисциплине мне удалось достичь многого.

10 лет непрерывного спорта закончились для меня травмой.

Тогда в моде был хип-хоп, и эта музыка вдохновила меня на мое дальнейшее хобби — я увлекся брейк-дансом. Так в моей жизни начался период танцев и творчества длиною в жизнь. 

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— В какой момент произошло так, что ты проснулся знаменитым? Это был целенаправленный путь или чистая случайность?  

— Амбиций у меня было много. Отдав 15 лет родному клубу «Премьер», я принял решение расти дальше и повышать свой творческий потенциал. Так я переехал в Москву и кардинально поменял свою жизнь. В столице я долгое время работал постановщиком танцев для звезд современной эстрады и попал в коллектив певицы Славы, где я танцую и ставлю номера. На съемке одного из клипов меня заметил режиссер и предложил Славе меня в качестве героя ее клипа — так началась моя актерская карьера.

Затем меня пригласили в модельное агентство «Модус Вивендус», мне стали сыпаться предложения по съемкам. В процессе мое фото утвердили на обложку глянцевого журнала «ОМ».

Вот так, проходя в метро мимо ларька с журналами, я заметил себя на обложке — именно в это прекрасное утро мне пришло осознание масштаба происходящего.

Отдаваясь творчеству на 100%, я с каждой новой работой обретал все больше уверенности в себе.

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Из клипа Славы «Попутчица».

Клип за клипом, проект за проектом я двигался вперед и завел много знакомств в медиасфере. Конечно, случайности не случайны, и за всей картинкой успешности стоит тяжелая работа, но когда ты занимаешься любимым делом, то труд и любые сложности тебе в радость. Как говорил мой тренер, «терпение и труд все перетрут». 

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С певицей Славой, клип на песню «Попутчица». 

— Расскажи про свои работы в кино. 

— Мне поступило предложение попробовать свои силы в кино, и меня утвердили на главную роль в фильме «Человек безвозвратный». Моим партнером по съемкам стала Галина Логинова — мать известной актрисы Милы Йовович.

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С Галиной Логиновой.

Это была моя первая роль в кино. Затем этот же режиссер — Екатерина Гроховская — предложила мне следующую роль в экшен-муви «Цветок дьявола», где я сыграл главную роль — игрока в конное поло Александра.

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Фильм «Человек безвозвратный». 

В жизни всегда происходит так, что надо рисковать, — ты должен сделать первый шаг навстречу обстоятельствам. Я просто шел вперед и хорошо делал свою работу. Ты попадаешь в обойму этой индустрии и потихонечку с максимальной отдачей варишься в бурлящем котле медиасферы, воплощая в жизнь свои планы и мечты. 

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— Тебя прочили в звезды Голливуда — получилось ли?

— Со временем у меня появилось желание попробовать свои силы в Америке. Приехав в Лос-Анджелес, я нашел продюсера, который представлял там русских актеров — Жижикина, Машкова, Тактарова. Мы договорились о сотрудничестве, и мне предложили роль русского бандита — получить серьезную роль на таком уровне очень сложно. На тот момент моя жена была беременна — я встал перед выбором: остаться в Америке или вернуться в Россию и быть с семьей. Я выбрал второе. О своем выборе я никогда не жалел. 

— Внешность сыграла роль в твоей популярности? 

— Конечно, внешность, на мой взгляд, в жизни играет большую роль — в этом плане мне повезло, за что я благодарен своим родителям. Да еще так совпало, что в двухтысячных был тренд на такие лица, как у меня, поэтому работы у меня было достаточно.

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«Человек безвозвратный».

— Какие минусы есть в звездной жизни?

— В звездной движухе, перелетах, выступлениях, постоянных съемках есть один большой минус — ты абсолютно не замечаешь простой жизни: много времени уходит на работу, крохи времени остаются на семью. Только с годами понимаешь ценность времени, проведенного с близкими.

— Чем ты занимаешься сейчас?

— После того как клубная индустрия изжила себя, я переключился на диджейскую нишу. Работал арт-директором в московских ресторанах — организовывал различного рода концертные мероприятия. Кстати, уже восемь лет как я диджей, в Телеграме есть канал DJ Krapiva — туда я выкладываю свои музыкальные сеты. Параллельно продолжаю сниматься в кино и рекламе.

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 — Часто ли сейчас бываешь в Туле? Что можешь сказать о городе? 

— В Туле я бываю достаточно часто. Здесь я построил небольшой дом и приезжаю, чтобы восстановить энергию. Как поет Баста, «не забывай свои корни».

В Туле я занимался открытием ресторана «Пряник», ресторана «Весна», но здесь с такого рода заведениями все сложно.

Такого клуба, как старый добрый «Премьер», пока нет.

Его отличительной чертой было то, что у людей был выбор, в какую локацию пойти: на одной большой территории играла музыка разных жанров. Кстати, недавно я привозил в Тулу группу «Мальчишник» из 90-х. Был рад всех видеть!

блиц

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Внешность решает путь человека?  Внешность однозначно увеличивает твои шансы.

Самое любимое место в Туле — Центральный парк, так как с ним связано много приятных воспоминаний. 

Самый впечатляющий город — Дубай.

Любимый фильм — «Дневник памяти».

Любимая пара Голливуда — Джейсон Стэтхэм с Роузи Хантингтон-Уайтли.

Самая любимая и вдохновляющая песня — «О хорошем настроении», я пою её каждое утро.

В детстве я хотел стать автогонщиком, так как мой отец занимался авторалли. Обожаю ездить на мотоцикле — на нем всегда обретаешь свободу.

досье

Сергей Жоржевич Крапивенцев (Крапива)

Родился 3 мая 1977 года в Туле.

Снимался в музыкальных клипах, рекламных роликах.

Кинодебют — главная роль в фильме Екатерины Гроховской «Человек безвозвратный». Фильм прогремел на фестивале «Кинотавр-2006».

Фильмография: «Цветок дьявола», «Орден семи», «ДухLess», 
«Волшебный кубок Роррима Бо», «Земский доктор. Возвращение», «Мафия: Игра на выживание», «Срочно выйду замуж», «Полицейский с Рублевки», «Батальон», «Зацепка», «Оффлайн».

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29 августа, в 09:00, 31 36389 23

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