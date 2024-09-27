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Железяки с душой: туляк создает необычные машины из металлолома

Железяки с душой: туляк создает необычные машины из металлолома

Евгений Макаров — простой пенсионер. Но стоит ему оказаться в гараже — как он тут же превращается в волшебника-изобретателя.

Евгению Владимировичу Макарову 66 лет. Живет он в Пиваловке — маленькой деревне под Тулой. Нас, корреспондентов Myslo, он принял радушно, как своих.

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— Только у меня куртка грязная — вы меня из гаража выдернули, — стушевался Евгений. — Я сейчас!

На участке помимо жилых и хозяйственных построек — целых два гаража. Именно в них Евгений Владимирович проводит большую часть свободного времени. Все, что ему нужно для хобби, — маленький школьный токарный станок и металлолом.

— На досуге занимаюсь изобретательством. Для души, конечно. Я почти 30 лет проработал автослесарем, поэтому навыки профессиональные у меня есть. Хотите прокатиться на чем-нибудь?

А автопарк у Евгения — будь здоров! Количество изобретений уже давно перевалило за десятку: есть и маленький трицикл (его Кулибин собрал для жены), и компактный трактор с плугом, и «байк» как из «Безумного Макса».

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— 9 Мая мы собираемся большой компанией автолюбителей в Прилепах и ездим по соседним деревням, поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, — рассказывает Евгений, указывая на самодельный джип. — Поэтому, видите, такая наклейка на стекле. А так — как на маяке живу.

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Самый причудливый экспонат в его коллекции — железный дракон. Вместо сердца у него двигатель от мотоблока и редуктор от бензопилы, а тело сварено из 14 метров полудюймовых водопроводных труб.

— Эту идею я подсмотрел в интернете. Переработал ее творчески. Делал я его зимой (летом — животные, хозяйство). Никакого практического применения для этой конструкции нет — просто для себя. Каждый раз я ставлю новую цель, сложнее предыдущей, — «смогу-не смогу». Он еще сыроват — кое-что мне не нравится, придется переделывать. Но ходит!

Прошлым летом тульские СМИ уже писали про Евгения Владимировича — тогда он восстановил 60-летний советский мотороллер «Тула-200». Мопед и сейчас стоит в гараже, спрятанный под грудой вещей, — ждет покраски.

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Сейчас Евгений работает над новым проектом — старинный автомобиль.

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— Приезжали ко мне как-то с «Автострады», предлагали отвезти на эвакуаторе мои поделки… И тишина, — вздыхает изобретатель. — Я был бы не против!

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Автор:
сегодня, в 14:39 +8
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Евгений МакаровТулаПрилепыПиваловкаизобретательсамоучкаавтолюбители

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