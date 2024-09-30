Грандиозное шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» в Тульском цирке: волшебство уже началось!

erid: F7NfYUJCUneP2W8oN28o; Фото Катерины Беловой.

Туляки давно знают, любят и с нетерпением ждут в гости «Королевский цирк Гии Эрадзе». Их цирковые шоу — это всегда эстетика и мастерство высочайшего уровня, блеск костюмов и артисты, чьи выступления попадают в самое сердце.

Премьера нового грандиозного шоу «Бурлеск» состоялась в Туле 28 сентября и по традиции собрала аншлаг. Эта программа — настоящий бриллиант Российской государственной цирковой компании, которая была придумана и создана Гией Эрадзе на основе номеров, покоривших Княжеский дом Монако!



Потрясающая Мадам Бурлеск (комическая актриса Татьяна Широкова).

Цирковое шоу «Бурлеск» поистине грандиозно! Атмосфера варьете, где всё блестит, сверкает и переливается, захватывает зрителей с первых же секунд. И уже невозможно оторвать взгляд от манежа, где артисты вовлекают зрителей в удивительный, манящий, волшебный мир цирка. Шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» поражает с первых секунд!



Номер «Жокеи»: пятнистые пони и умнейшие далматины-наездники под руководством дрессировщицы Татьяны Мащенко.

Невероятную сказочную атмосферу помогают передавать потрясающие спецэффекты, профессиональное световое оформление, авторская музыка, декорации, реквизит и невероятной красоты эксклюзивные костюмы! Масштабы поражают: чтобы привезти всё необходимое для гастролей в Тулу, понадобилось 25 фур!



Зажигательная «Русская кадриль» с участием дрессированных медведей под руководством Сергея Пузачинова.

И конечно же, главные жемчужины шоу «Бурлеск» — настоящие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк».

Номер «Гимнасты на турниках» под руководством Семена Маряшина:

Один из сложнейших номеров программы — «Колокола». Под куполом цирка — воздушные гимнасты на ремнях, братья-близнецы Дмитрий и Александр Дудкины.

— Перед выступлением стоим в боковом проходе, разминаемся и молимся, чтобы каждый трюк прошел хорошо и чтобы зрителям было видно, что все элементы выполнены качественно, — рассказали Myslo после шоу братья Дудкины.

Александр и Дмитрий также являются дрессировщиками и представляют публике красочный аттракцион «Африка», от которого и дети, и взрослые остались в полном восторге. На манеже вдруг вырос африканский лес, а перед зрителями предстала смешанная группа экзотических животных: ламы, зебры, дикобразы, лемуры и обезьяны. Надо было видеть восторг и неподдельную радость, которая зажглась в глазах малышей!

Еще один потрясающий номер — эквилибристы на рояле в окружении утончённых балерин. Исполнители номера — очаровательная пара, Руслан Кутергин и Татьяна Шапошникова. Эстетика, грация и красота — в каждом движении. И все это — под струями фонтана, бьющего прямо из центра рояля!

«Эквилибристы на рояле» Руслан Кутергин и Татьяна Шапошникова в сопровождении «Королевского балета» шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»:

Настоящей гордостью шоу «Бурлеск» является уникальный, завораживающий и очень красивый номер — иллюзионная групповая трансформация «Фаберже». За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже — «Яйца Фаберже». Смотришь на артистов и просто диву даешься — как они это делают? Не зря именно этот номер покорил судей в Монте-Карло!

После шоу мы поинтересовались у Гии Эрадзе о том, насколько сложно было воплотить этот номер в жизнь и сколько же все-таки раз артисты меняли костюмы.

— Этот реквизит изготовлялся прекрасным мастером Алексеем Пучковым здесь, на тульской земле, на частном заводе. С этим номером на фестивале в Монте-Карло мы выиграли главную награду — «Золотого клоуна». А репетировали этот номер мы в Туле, в этом манеже. Я с детства помнил, что Тульский цирк — это постановочный цирк, где создавались многие номера. Тульский цирк вообще для меня судьбоносный, очень много я здесь репетировал, выпускал постановки.

И этот же номер участвовал в III Международном цирковом фестивале «Без границ» в Санкт-Петербурге, который курировала лично министр культуры России Ольга Любимова. Мне посчастливилось быть режиссером этого фестиваля. Наша трансформация там тоже получила золотую награду.

На самом деле, это уникальный номер, аналогов ему нет во всем мире. Все костюмы пошиты в стиле достопримечательностей Петербурга: Петергоф, Янтарная комната, Эрмитаж…

Девочки меняли платья 11 раз! Это происходило на ваших глазах за несколько секунд. Технически это очень сложно.

Очаровательная Мадам Бурлеск (комическая актриса и главный хореограф шоу «Бурлеск» Татьяна Широкова) в день премьеры отметила на тульском манеже юбилей. Она осталась в восторге от тульских зрителей и от того, как артистов принимала публика:

— Сегодня было ошеломительное шоу! Мы действительно очень много и долго к нему готовились. Репетировали и днем, и вечером, и даже ночью! Было непросто разместить декорации, свет, животных, костюмы — их огромное количество! Но когда зрители уже погрузились в атмосферу бурлеска, я увидела эти восхищенные взгляды, открытые сердца, а для нас, артистов, это самое главное. Сегодня все удалось! За кулисами все ликуют и поздравляют друг друга с премьерой, у нас огромный праздник!

На представлении присутствовала Ольга Гремякова, заместитель председателя правительства Тульской области:

— Премьера прошла великолепно! Это яркое и красочное шоу стало настоящим подарком для детей и взрослых. Огромное спасибо всем артистам и техническим работникам за такое красочное и сложное представление. Среди зрителей премьеры было более двухсот ребят из Белгородской области, которые смогли посетить представление бесплатно. Цирк — это всегда праздник!

— На каждое наше шоу мы будем приглашать детишек из Курской и Белгородской областей, — отметил Гия Эрадзе. — У меня сегодня были мурашки, когда я увидел, как счастливы были эти дети.







Светлана Олейникова, директор Тульского государственного цирка:

— Тульские зрители долго ждали этой премьеры. Самые преданные поклонники, а их очень много, следят за всеми передвижениями цирка Гии Эрадзе. То, что сегодня мы увидели в манеже, это нечто поразительное! Тульский зритель искушен и точно знает цену всему, что показывают в манеже. Он ценит это искусство. Зрители в конце долго аплодировали артистам стоя, выражая свое восхищение каждому.

Счастливые зрители, которые уже посмотрели шоу «Бурлеск», поделились эмоциями с Myslo.

Наталья и Дарья Гудковы, Саша Наумкин:

— Мы очень любим цирк Гии Эрадзе, смотрим его представления уже много лет. У него всегда самые красочные и мощные костюмы. Не просто цирковое представление, а настоящее шоу! Все артисты — профи высокого уровня, все номера — высший пилотаж!

Полина Болгарина с сыном Матвеем и племянником Арсением:

— Цирк Гии Эрадзе всегда очень красочный, мы не первый раз смотрим его представления. Когда в Тулу приезжает «Королевский цирк», мы стараемся обязательно попасть на премьеру. Потрясающие костюмы, много разных животных, видно, что они за ними очень хорошо ухаживают. Хожу сама и детей приучаю к прекрасному.

Людмила Филатова, Антон, Татьяна Северьянова:

— Сегодня мы пришли в цирк именно потому, что это «Королевский цирк Гии Эрадзе». Это уже как знак качества! Мы знаем, что это всегда феерия, непередаваемые эмоции и мурашки по коже. На его представления всегда стараемся ходить, потому что знаем, какие будут впечатления. Эмоции зашкаливают!

Цирковое шоу «Бурлеск» можно увидеть в нашем городе до 1 декабря.

Спешите увидеть неподражаемое шоу своими глазами! Уточнить подробную информацию по билетам и коллективным заявкам можно по телефонам:

+7 950 460-56-96 — Дарья Константиновна,

8 (4872) 46-78-86 — касса цирка.

Билеты онлайн: circus-tula.ru или royalcircus.ru.

Стоимость билетов — от 1000 до 4000 рублей, VIP-ложа от 5000 до 6000 рублей. Дети до 3 лет могут посетить шоу бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении).

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