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Супруги Нина и Владимир Аверины: Главное – слышать друг друга и никому не завидовать
Фото Дмитрия Дзюбина и из архива семьи Авериных.

Супруги Нина и Владимир Аверины: Главное – слышать друг друга и никому не завидовать

Нина и Владимир Аверины отметили бриллиантовую свадьбу – 60-летие совместной жизни.

Это очень редкая дата, которая говорит о том, что супруги провели вместе практически всю жизнь.

Семью Нины Ивановны и Владимира Григорьевича по праву можно назвать очень счастливой. Рука об руку прошли они столько лет, родили и воспитали двух детей, сейчас у них уже двое внуков и правнучка. И все – очень дружные!

Нина и Володя познакомились на танцплощадке в Комсомольском парке Тулы. Девушке было 22 года, молодому человеку – 26.


Семья Авериных: Владимир, маленький Андрей, Нина и Оленька. Середина 1960-х.

– Я на тот момент встречалась с летчиком. В Заречье был аэродром, ходили ребята-летуны, я с одним дружила. А потом их расформировали во Владимирскую область, он уехал, а я осталась и как раз познакомилась с Володей. Он стал моей судьбой. Мы с ним дружили совсем недолго. Летом 1960 года познакомились, а уже в декабре поженились, – рассказывает Нина Ивановна. – Володя мне сразу понравился. Такой скромный, стеснительный, одет был так хорошо по тем временам – настоящий щеголь! А он меня полюбил, наверное, за мои косы (смеется). У меня были очень длинные толстые косы, и все зареченские ребята за мной наблюдали. Я, можно сказать, была звездой в Заречье (смеется).

– Да, волосы у нее были роскошные, – улыбается Владимир Григорьевич. – Нина была очень красивая девочка, и я ей сказал: «Будь моей!» А еще я ее полюбил за очень хорошее отношение ко мне.

– Кстати, косы я остригла только в 40 лет – заболели руки от работы, не могла их поднимать и расчесываться.

Нина Аверина всю жизнь проработала на заводе «Зенит» полировщицей, Владимир Григорьевич – мастером участка на Тульском оружейном заводе. У супругов есть квартира в Туле, но они больше любят жить в родовом доме Нины Ивановны – в деревне Выглядовка Дубенского района.

– Живем здесь с 1996 года, после смерти моей мамы, – говорит Нина Ивановна. – У нас огород, выращиваем всё, что нам нужно для жизни. К нам сюда все любят приезжать: наши дети – дочка Ольга и сын Андрей, два сына Ольги – Григорий и Сергей, оба с женами, и правнучка Настя. У нас хорошая, счастливая семья.

На вопрос, в чем же заключается секрет долгой и счастливой семейной жизни, Нина Ивановна отвечает:

– Во взаимном уважении в первую очередь. У каждого свой характер, и далеко не всегда мёд. Но надо стараться находить общий язык. А еще – в труде, он сближает. Мы с мужем работали по сменам, никаких нянек не было, одна бабушка жила в деревне, вторая уже была старенькая, так что помочь было некому, справлялись сами. И еще один секрет – в хорошем отношении ко всем людям вокруг. Меня полюбила вся Володина родня. Они были такие недружелюбные, необщительные между собой. А когда мы поженились, то стали их сплачивать, приглашать к себе в гости и к ним ходить. Помню, возьмешь тортик за 1 руб. 27 коп., посидишь, чайку попьешь, поговоришь... Все такие довольные, радостные. И жизнь стала по-другому идти.


Поздравить Владимира Григорьевича и Нину Ивановну с бриллиантовой свадьбой собрались самые близкие родственники.

Я своим ребятам всегда говорю: самое главное – никому не завидовать. Это очень плохое чувство. Мы с мужем никогда никому не завидовали, а нам – да. Только вот чему? (Улыбается). Нужду несли, как все, но голодными не ходили, были одеты, обуты.

– Наш секрет – в хорошем отношении, в том, что поддерживаем друг друга, – говорит Владимир Григорьевич. – А любовь вообще удлиняет жизнь! И деревня! В городе что? Проснулся, на диван и телевизор смотреть. А здесь мне надо водички принести, дровишек наколоть, печку истопить. Все мои друзья уже на том свете. А мы всё здесь хлопочем.

В семье Авериных есть и свои традиции. Так, здесь всегда отмечают дни рождения  – и взрослые, и детские.


Праздничный торт был украшен «съедобными» фотографиями из архива семьи.

– К нам уже идут все без приглашения, знают – мы всем родным и знакомым рады. Даже не напоминаем никому. Мы с мужем это уже ввели в закон. У нас всегда накрыт стол. Раньше я на все праздники пекла «Наполеон», но уже лет 10 не пеку. Продукты стали не те, крем уже такой не собьешь из этого сливочного масла. А раз вкус не такой, уже нет желания его делать. Бывало, трубочек наделаю вафельных. Володя поедет в Москву, оттуда привезет конфет всякого сорта. У него четыре брата и сестры, у меня так же, все приходили с детьми. Ребятня любила к нам ходить. Да и сейчас ходят, не забывают. Мы в этом отношении счастливые люди!

На вопрос, о чем мечтают, Нина Ивановна улыбается:

– Чтобы у нас родилось как можно больше правнуков! И  еще я желаю всем здоровья.

– А я мечтаю построить курятник, чтобы Нина могла кур разводить, – смеется Владимир Григорьевич. – И пожить еще. Мы не сдаемся! Лишь бы нас не забывали.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 13:43 +2
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